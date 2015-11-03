Labaro Viola

Notizie Toni Fiorentina

Toni: "A Firenze se sei ultimo, devi accettare i fischi e le polemiche senza ribattere perché vivono di calcio"

22 aprile 2026 14:55

Toni: “Non sarà una gara facile, l’Italia l’ha aspettata da anni. Kean? Giusto puntare su di lui”

31 marzo 2026 10:05

Toni: "Comuzzo non doveva commettere fallo, il Torino poteva pareggiare la partita solo su calcio di punizione"

11 febbraio 2026 18:35

Toni: "Commisso spendeva di tasca sua per la Fiorentina, oggi il calcio in mano ai fondi”

20 gennaio 2026 23:04

Toni: "Fossi nella Roma andrei a prendere Kean, con lui puoi lottare per obiettivi importanti"

24 dicembre 2025 13:45

Toni: "Gli atteggiamenti di Ranieri non mi piacciono, certe scene non sono belle da vedere"

05 novembre 2025 14:40

Toni: "Dispiaciuto per lo scontro con Pioli, la Fiorentina è bloccata a livello mentale"

22 ottobre 2025 13:31

Pioli attacca Toni: "Ma le vedete le partite della Fiorentina? Non ci sono problemi nello spogliatoio"

20 ottobre 2025 08:49

Conti non ha dubbi: "Toni-gol il più grande bomber della Fiorentina dopo Bati-gol"

19 ottobre 2025 21:45

Sentite Toni: "A Firenze senza l'amore della gente, non si va da nessuna parte"

17 ottobre 2025 10:15

Toni: “Qualcosa non va a Firenze, non puoi prendere uno come Dzeko e fargli fare cinque minuti”

25 settembre 2025 23:06

Toni: "Pioli non ha ancora capito come far giocare la Fiorentina, il tridente non lo puoi reggere"

24 settembre 2025 14:05

Rumenigge rileva: "Toni non voleva lasciare la Fiorentina per il Bayern, siamo andati a casa per convincerlo"

23 settembre 2025 11:49

Reginaldo racconta: "Alla Fiorentina ho giocato con campioni come Toni e Mutu, Prandelli un maestro"

11 settembre 2025 20:11

Toni: "Mi gioco una pizza su Kean capocannoniere della Serie A, contento di vedere Dzeko a Firenze"

28 luglio 2025 11:30

Toni su Pioli: "Stefano è un grande allenatore, porta entusiasmo a Firenze: è la scelta giusta per la Viola"

19 luglio 2025 15:35

Pazzini: "Un paio di tacchetti della scarpa d'oro di Toni sono miei, con tutti i gol che gli ho fatto fare"

03 luglio 2025 12:42

Toni: "Immobile e Dzeko garanzie, hanno ancora tanto da dare al calcio che conta. La loro storia è come la mia"

29 giugno 2025 16:47

Adriano: "A Firenze sono cresciuto tanto come giocatore, purtroppo alla fine siamo retrocessi"

28 giugno 2025 18:04

Sentite Bucchioni: “Pio esposito ricorda Toni. Io punterei su Bernabè, serve un regista”

27 giugno 2025 19:06

Sentite Toni: "Dzeko vecchio? Io ho vinto la classifica marcatori a 38 anni, che coppia con Kean"

19 giugno 2025 12:23

Toni: “Kean? Ha stupito anche me, dal vivo mi ha impressionato. È cresciuto molto in questa stagione” 

01 aprile 2025 09:01

Toni: "Ho visto bene Kean, è cresciuto davvero tanto. L'ambiente Fiorentina gli ha fatto bene"

22 marzo 2025 17:58

Corriere dello Sport: "Kean a quota 20 gol alla prima stagione alla Fiorentina, come Toni e Gilardino"

15 marzo 2025 09:11

Viviano: "A Toni capitò lo stesso infortunio di Kean, si alzò e non sapeva dove fosse"

27 febbraio 2025 13:52

Toni su Zaniolo: "Curioso di vedere se Palladino riesce a farlo diventare un giocatore importante"

03 febbraio 2025 07:54

Reginaldo: "A Firenze conobbi Toni che era sempre alla mano nonostante fosse ricco e famoso"

19 gennaio 2025 11:56

Toni: "La peggior Fiorentina quella contro il Monza. Adesso sanno da dove si deve ripartire"

14 gennaio 2025 17:08

Toni e l'amore dei tifosi della Fiorentina: gli lanciano un telefono per un selfie dal settore ospiti. Il siparietto

30 dicembre 2024 13:43

Toni: "I tifosi della Fiorentina meritano di sognare. Kean è cresciuto, Firenze è l'ambiente adatto a lui"

14 dicembre 2024 13:50

Toni avverte: "Kean dovrà essere forte quando arriveranno le prime critiche e non sarà più coccolato"

25 novembre 2024 12:07

Retegui segna ogni partita ma Toni con la Fiorentina aveva più gol, è solo secondo per gol in 9 gare

26 ottobre 2024 22:18

Pazzini si racconta: "Salto grande dall'Atalanta alla Fiorentina, Toni impressionante da vicino"

24 ottobre 2024 13:23

Bojinov: "Toni era il leader. Quando vinse titolo cannoniere e scarpa d'oro regalò a tutti un orologio"

18 ottobre 2024 09:16

Toni: "Kean di testa sta bene e con Gudmundsson può essere il tandem giusto, possono solo migliorare"

10 ottobre 2024 12:15

La Fiorentina si gioca la cabala, Gudmundsson e Kean in rosso come Mutu e Toni nel 2006

29 settembre 2024 17:26

Toni: "Vlahovic e Nico le colonne della Juve per puntare allo scudetto, sono due top"

04 settembre 2024 13:35

Il TG1 cancella la Fiorentina: la mitraglia di Batistuta e l'esultanza di Toni appartengono a Roma e Bayern

24 febbraio 2024 12:38

Toni: "Vlahovic non va ceduto nemmeno per 100 milioni. Arriva a 20 gol in campionato"

23 gennaio 2024 12:21

Diamanti: "Fiorentina con un Toni o Gilardino avrebbe 6 punti in più. Percezione che non siano pericolosi"

28 novembre 2023 19:40

Corvino non sbaglia una punta. Dopo Vucinic, Vlahovic a Firenze, adesso Lecce è pazza per Krstovic

16 ottobre 2023 11:15

Toni boccia Vlahovic: "Fossi il Bayern Monaco non prenderei lui ma Osimhen, non è da alti livelli"

28 giugno 2023 14:07

Toni ammette: "È chiaro che spero nella vittoria della Fiorentina. Sono di parte dopo gli anni in viola"

23 maggio 2023 16:20

Lukaku: "Su YouTube vedo tanti video dei gol fatti da Luca Toni, il gol segnato l'ho visto da lui"

13 maggio 2023 23:15

Toni su Cabral: "Può regalare una Coppa a Firenze. Queste partite potrebbero farlo svoltare definitivamente"

08 maggio 2023 16:20

Corvino: "Speso solo 4 volte più di 10 milioni per giocatore: uno fu Toni alla Fiorentina, fece 31 gol"

21 marzo 2023 18:37

"Toni e Gilardino sarebbero andati al manicomio a giocare con gli esterni a piede invertito"

11 marzo 2023 13:54

Reginaldo: "La Fiorentina di Italiano gioca meglio di quella di Prandelli ma noi avevamo Toni e Mutu"

14 febbraio 2023 13:24

Toni ammette: "Chiesa e Vlahovic devono tornare ad essere quelli della Fiorentina, c'era feeling"

05 febbraio 2023 13:16

Toni ricorda: "Sono andato al Bayern Monaco perchè con la Fiorentina abbiamo preferito l'estero"

22 dicembre 2022 19:39

Pagelle di Jovic: "Ha fatto un gol che ricorda quelli di Luca Toni ma la condizione è insoddisfacente"

15 agosto 2022 16:52

Luca Toni non ha dubbi: "Anno bellissimo al Bayern ma alla Fiorentina ho vinto la scarpa d'oro"

04 giugno 2022 20:07

Prandelli racconta la sua Fiorentina: "Corvino mi disse che stava per prendere Higuain, ero estasiato"

24 maggio 2022 17:39

Fiore esalta Saponara: "Vede calcio come pochi altri in Italia. Non ha avuto la carriera che meritava"

26 aprile 2022 14:41

Toni racconta: "Sono stato male, ho avuto la febbre molto alta per tanti giorni. Grazie per tutto l'affetto"

30 marzo 2022 12:23

"Cabral esploso nel post-lockdown. Rigorista vero, tecnica superiore a Toni in area"

08 febbraio 2022 13:57

Toni: "Mi piacerebbe che Vlahovic rimanesse alla Fiorentina. Sicuro che farà la scelta giusta"

13 dicembre 2021 21:37

Vlahovic meglio di Toni, adesso è ad 1 solo gol dal record di Ronaldo, 3 partite per superarlo

12 dicembre 2021 13:54

Gamberini: "Vlahovic è come Toni, quando giocavamo sapevamo di partire da 1-0 per noi"

04 dicembre 2021 13:44

Mandorlini rivela: "Una volta Luca Toni si è arrabbiato perchè l'ho paragonato a Simeone"

04 novembre 2021 16:16

Toni: "Vlahovic? Chi lo comprerà farà un affare. Non c'è solo la Juventus sulle sue tracce"

23 ottobre 2021 13:12

Toni snobba Lucca: "Bisogna stare attenti perché la serie B non è la serie A. Rispetto per chi ha vinto l'Europeo"

10 ottobre 2021 19:46

Toni: "Italia, c'era qualcosa di magico. Comportamento dell'Inghilterra da condannare"

13 luglio 2021 14:35

Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"

21 maggio 2021 16:02

(VIDEO) Toni svela un indizio sul futuro di De Rossi: "Su di lui ci sono due squadre: una è toscana"

19 maggio 2021 22:28

Venuti: "Toni il mio centravanti della Fiorentina. Giocare per Firenze responsabilità enorme"

10 maggio 2021 20:09

Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"

07 maggio 2021 16:56

Toni: "Lo scavino di Vlahovic denota la sua grande personalità. La Fiorentina deve costruirgli la squadra attorno"

25 aprile 2021 21:31

Vlahovic come Toni, ha realizzato il 30% dei punti in stagione: per la Fiorentina resterà almeno un anno

17 aprile 2021 08:31

Toni: "Ribery se lasciasse la Fiorentina e il calcio italiano, sarebbe un vero peccato"

13 aprile 2021 20:05

Toni: "Cuadrado mi ha impressionato, è completo di quando era a Firenze"

24 gennaio 2021 13:32

Prandelli: "Toni l'ho voluto io alla Fiorentina. Perchè Vlahovic gioca? Io ragiono da contadino"

16 gennaio 2021 12:48

(FOTO) Ribery risponde a Frey: "Fino a che sarò alla Fiorentina darò tutto per la squadra e la città"

14 dicembre 2020 20:40

Toni risponde a Frey: "Dare la colpa solo ai giocatori permetterebbe a molte persone di nascondersi"

14 dicembre 2020 12:18

Esclusiva tifo, conosciamo il Gruppo Ciociaro: "Dall'autografo di Hamrin alla supercoppa con Batigol.."

27 novembre 2020 14:38

Tuttosport, Prandelli punta su Vlahovic, nuovo Toni. Cutrone? Cercherà di ottenere la fiducia

12 novembre 2020 09:54

Un calcio con la pistola, un'ora e mezza di terrore. Il racconto del furto nella villa di Luca Toni

25 ottobre 2020 11:33

Toni rapinato in casa: "I malviventi erano armati, grande trauma e forte spavento per la mia famiglia"

24 ottobre 2020 11:08

Toni: "Ribery l'ho sentito scosso. Rifletterà ma non penso sia questo ad influire sul suo futuro a Firenze"

08 luglio 2020 10:17

Toni: "Per me il Palermo chiedeva molto, Corvino non voleva spendere. Commisso ha una mentalità europea"

24 maggio 2020 13:32

Toni: "Chiellini contro Melo e Balotelli? Non è bello scriverlo sui libri e non dirlo mai in faccia"

10 maggio 2020 00:35

Toni: "Firenze è la città che più mi è rimasta nel cuore. Sono stato bene nella Fiorentina"

22 aprile 2020 19:11

(FOTO): Toni, il cuore dell'ex bomber della Fiorentina: oggi ha portato le pizze al 118 di Modena

19 aprile 2020 20:00

Toni: "Viola Legends sarebbe un successo.Quando mi riprese la Fiorentina non mi voleva nessuno.."

08 aprile 2020 20:44

Toni: "Della Valle mi chiese di rimanere a Firenze un altro anno così facemmo un patto"

05 aprile 2020 20:30

Toni: "A Firenze la mia consacrazione. Ribery? L'ho convinto io a scegliere la Fiorentina"

05 aprile 2020 14:03

Frey: "Rangers? Meritavamo la finale di Coppa Uefa. L'anno della penalizzazione umanamente è stato il più bello"

29 marzo 2020 20:17

Toni: "Tornato dagli Emirati non mi voleva nessuno. Berbatov fece dei casini così Pradè mi disse..."

28 marzo 2020 22:02

Toni: "Mercato extra-large? Non serve, gli affari si fanno sempre alla fine. Priorità fare chiarezza su questo campionato"

28 marzo 2020 11:56

Toni: "Se il campionato è falsato? Non lo so, di sicuro è molto condizionato"

01 marzo 2020 21:52

Corvino: "Alla Fiorentina era finito un ciclo e non me ne ero accorto. Toni il mio miglior acquisto"

07 febbraio 2020 01:15

La Fiorentina è a caccia del suo bomber. Da Pedro Petrone a Toni tutti i capocannonieri della storia viola

17 dicembre 2019 16:56

Lucchesi: "Chiesa? Situazione simile a quella di Toni anni fa, andava ceduto"

26 novembre 2019 20:56

Ribery: "Io e la mia famiglia siamo felici qui, spero di restare a lungo. Ai giovani ho detto..."

25 novembre 2019 12:33

Toni: "La Fiorentina non ha bisogno di Verre. Giocherei con un centravanti. Ribery è di un'altra pasta"

20 novembre 2019 22:16

Luca Toni e Franck Ribery si scambiano la maglia al Franchi: "Che bello rivederti fratello"

14 novembre 2019 18:05

(VIDEO): Cagliari-Fiorentina tra brutti ricordi datati '82, a Toni alla dedica per Astori

09 novembre 2019 18:20

Klose su Ribery: "È eccezionale. Ha conquistato i tifosi viola, con lui Firenze si divertirà"

18 ottobre 2019 11:32

Toni: "Giocare per la nazionale è magico. Mondiale 2006? Ci fu tanta confusione dopo il rigore di Grosso"

13 ottobre 2019 19:27

Toni: "Ribery a Firenze è un gran colpo. Sono ottimista per questo campionato della Fiorentina"

06 ottobre 2019 21:27

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