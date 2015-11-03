Notizie Toni Fiorentina

Toni: "A Firenze se sei ultimo, devi accettare i fischi e le polemiche senza ribattere perché vivono di calcio"
22 aprile 2026 14:55
Toni: “Non sarà una gara facile, l’Italia l’ha aspettata da anni. Kean? Giusto puntare su di lui”
31 marzo 2026 10:05
Toni: "Comuzzo non doveva commettere fallo, il Torino poteva pareggiare la partita solo su calcio di punizione"
11 febbraio 2026 18:35
Toni: "Commisso spendeva di tasca sua per la Fiorentina, oggi il calcio in mano ai fondi”
20 gennaio 2026 23:04
Toni: "Fossi nella Roma andrei a prendere Kean, con lui puoi lottare per obiettivi importanti"
24 dicembre 2025 13:45
Toni: "Gli atteggiamenti di Ranieri non mi piacciono, certe scene non sono belle da vedere"
05 novembre 2025 14:40
Toni: "Dispiaciuto per lo scontro con Pioli, la Fiorentina è bloccata a livello mentale"
22 ottobre 2025 13:31
Pioli attacca Toni: "Ma le vedete le partite della Fiorentina? Non ci sono problemi nello spogliatoio"
20 ottobre 2025 08:49
Conti non ha dubbi: "Toni-gol il più grande bomber della Fiorentina dopo Bati-gol"
19 ottobre 2025 21:45
Sentite Toni: "A Firenze senza l'amore della gente, non si va da nessuna parte"
17 ottobre 2025 10:15
Toni: “Qualcosa non va a Firenze, non puoi prendere uno come Dzeko e fargli fare cinque minuti”
25 settembre 2025 23:06
Toni: "Pioli non ha ancora capito come far giocare la Fiorentina, il tridente non lo puoi reggere"
24 settembre 2025 14:05
Rumenigge rileva: "Toni non voleva lasciare la Fiorentina per il Bayern, siamo andati a casa per convincerlo"
23 settembre 2025 11:49
Reginaldo racconta: "Alla Fiorentina ho giocato con campioni come Toni e Mutu, Prandelli un maestro"
11 settembre 2025 20:11
Toni: "Mi gioco una pizza su Kean capocannoniere della Serie A, contento di vedere Dzeko a Firenze"
28 luglio 2025 11:30
Toni su Pioli: "Stefano è un grande allenatore, porta entusiasmo a Firenze: è la scelta giusta per la Viola"
19 luglio 2025 15:35
Pazzini: "Un paio di tacchetti della scarpa d'oro di Toni sono miei, con tutti i gol che gli ho fatto fare"
03 luglio 2025 12:42
Toni: "Immobile e Dzeko garanzie, hanno ancora tanto da dare al calcio che conta. La loro storia è come la mia"
29 giugno 2025 16:47
Adriano: "A Firenze sono cresciuto tanto come giocatore, purtroppo alla fine siamo retrocessi"
28 giugno 2025 18:04
Sentite Bucchioni: “Pio esposito ricorda Toni. Io punterei su Bernabè, serve un regista”
27 giugno 2025 19:06
Sentite Toni: "Dzeko vecchio? Io ho vinto la classifica marcatori a 38 anni, che coppia con Kean"
19 giugno 2025 12:23
Toni: “Kean? Ha stupito anche me, dal vivo mi ha impressionato. È cresciuto molto in questa stagione”
01 aprile 2025 09:01
Toni: "Ho visto bene Kean, è cresciuto davvero tanto. L'ambiente Fiorentina gli ha fatto bene"
22 marzo 2025 17:58
Corriere dello Sport: "Kean a quota 20 gol alla prima stagione alla Fiorentina, come Toni e Gilardino"
15 marzo 2025 09:11
Viviano: "A Toni capitò lo stesso infortunio di Kean, si alzò e non sapeva dove fosse"
27 febbraio 2025 13:52
Toni su Zaniolo: "Curioso di vedere se Palladino riesce a farlo diventare un giocatore importante"
03 febbraio 2025 07:54
Reginaldo: "A Firenze conobbi Toni che era sempre alla mano nonostante fosse ricco e famoso"
19 gennaio 2025 11:56
Toni: "La peggior Fiorentina quella contro il Monza. Adesso sanno da dove si deve ripartire"
14 gennaio 2025 17:08
Toni e l'amore dei tifosi della Fiorentina: gli lanciano un telefono per un selfie dal settore ospiti. Il siparietto
30 dicembre 2024 13:43
Toni: "I tifosi della Fiorentina meritano di sognare. Kean è cresciuto, Firenze è l'ambiente adatto a lui"
14 dicembre 2024 13:50
Toni avverte: "Kean dovrà essere forte quando arriveranno le prime critiche e non sarà più coccolato"
25 novembre 2024 12:07
Retegui segna ogni partita ma Toni con la Fiorentina aveva più gol, è solo secondo per gol in 9 gare
26 ottobre 2024 22:18
Pazzini si racconta: "Salto grande dall'Atalanta alla Fiorentina, Toni impressionante da vicino"
24 ottobre 2024 13:23
Bojinov: "Toni era il leader. Quando vinse titolo cannoniere e scarpa d'oro regalò a tutti un orologio"
18 ottobre 2024 09:16
Toni: "Kean di testa sta bene e con Gudmundsson può essere il tandem giusto, possono solo migliorare"
10 ottobre 2024 12:15
La Fiorentina si gioca la cabala, Gudmundsson e Kean in rosso come Mutu e Toni nel 2006
29 settembre 2024 17:26
Toni: "Vlahovic e Nico le colonne della Juve per puntare allo scudetto, sono due top"
04 settembre 2024 13:35
Il TG1 cancella la Fiorentina: la mitraglia di Batistuta e l'esultanza di Toni appartengono a Roma e Bayern
24 febbraio 2024 12:38
Toni: "Vlahovic non va ceduto nemmeno per 100 milioni. Arriva a 20 gol in campionato"
23 gennaio 2024 12:21
Diamanti: "Fiorentina con un Toni o Gilardino avrebbe 6 punti in più. Percezione che non siano pericolosi"
28 novembre 2023 19:40
Corvino non sbaglia una punta. Dopo Vucinic, Vlahovic a Firenze, adesso Lecce è pazza per Krstovic
16 ottobre 2023 11:15
Toni boccia Vlahovic: "Fossi il Bayern Monaco non prenderei lui ma Osimhen, non è da alti livelli"
28 giugno 2023 14:07
Toni ammette: "È chiaro che spero nella vittoria della Fiorentina. Sono di parte dopo gli anni in viola"
23 maggio 2023 16:20
Lukaku: "Su YouTube vedo tanti video dei gol fatti da Luca Toni, il gol segnato l'ho visto da lui"
13 maggio 2023 23:15
Toni su Cabral: "Può regalare una Coppa a Firenze. Queste partite potrebbero farlo svoltare definitivamente"
08 maggio 2023 16:20
Corvino: "Speso solo 4 volte più di 10 milioni per giocatore: uno fu Toni alla Fiorentina, fece 31 gol"
21 marzo 2023 18:37
"Toni e Gilardino sarebbero andati al manicomio a giocare con gli esterni a piede invertito"
11 marzo 2023 13:54
Reginaldo: "La Fiorentina di Italiano gioca meglio di quella di Prandelli ma noi avevamo Toni e Mutu"
14 febbraio 2023 13:24
Toni ammette: "Chiesa e Vlahovic devono tornare ad essere quelli della Fiorentina, c'era feeling"
05 febbraio 2023 13:16
Toni ricorda: "Sono andato al Bayern Monaco perchè con la Fiorentina abbiamo preferito l'estero"
22 dicembre 2022 19:39
Pagelle di Jovic: "Ha fatto un gol che ricorda quelli di Luca Toni ma la condizione è insoddisfacente"
15 agosto 2022 16:52
Luca Toni non ha dubbi: "Anno bellissimo al Bayern ma alla Fiorentina ho vinto la scarpa d'oro"
04 giugno 2022 20:07
Prandelli racconta la sua Fiorentina: "Corvino mi disse che stava per prendere Higuain, ero estasiato"
24 maggio 2022 17:39
Fiore esalta Saponara: "Vede calcio come pochi altri in Italia. Non ha avuto la carriera che meritava"
26 aprile 2022 14:41
Toni racconta: "Sono stato male, ho avuto la febbre molto alta per tanti giorni. Grazie per tutto l'affetto"
30 marzo 2022 12:23
"Cabral esploso nel post-lockdown. Rigorista vero, tecnica superiore a Toni in area"
08 febbraio 2022 13:57
Toni: "Mi piacerebbe che Vlahovic rimanesse alla Fiorentina. Sicuro che farà la scelta giusta"
13 dicembre 2021 21:37
Vlahovic meglio di Toni, adesso è ad 1 solo gol dal record di Ronaldo, 3 partite per superarlo
12 dicembre 2021 13:54
Gamberini: "Vlahovic è come Toni, quando giocavamo sapevamo di partire da 1-0 per noi"
04 dicembre 2021 13:44
Mandorlini rivela: "Una volta Luca Toni si è arrabbiato perchè l'ho paragonato a Simeone"
04 novembre 2021 16:16
Toni: "Vlahovic? Chi lo comprerà farà un affare. Non c'è solo la Juventus sulle sue tracce"
23 ottobre 2021 13:12
Toni snobba Lucca: "Bisogna stare attenti perché la serie B non è la serie A. Rispetto per chi ha vinto l'Europeo"
10 ottobre 2021 19:46
Toni: "Italia, c'era qualcosa di magico. Comportamento dell'Inghilterra da condannare"
13 luglio 2021 14:35
Pizarro: "Vedrei bene Sarri alla Fiorentina, la città ha il palato raffinato. De Rossi? Era uno scherzo"
21 maggio 2021 16:02
(VIDEO) Toni svela un indizio sul futuro di De Rossi: "Su di lui ci sono due squadre: una è toscana"
19 maggio 2021 22:28
Venuti: "Toni il mio centravanti della Fiorentina. Giocare per Firenze responsabilità enorme"
10 maggio 2021 20:09
Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"
07 maggio 2021 16:56
Toni: "Lo scavino di Vlahovic denota la sua grande personalità. La Fiorentina deve costruirgli la squadra attorno"
25 aprile 2021 21:31
Vlahovic come Toni, ha realizzato il 30% dei punti in stagione: per la Fiorentina resterà almeno un anno
17 aprile 2021 08:31
Toni: "Ribery se lasciasse la Fiorentina e il calcio italiano, sarebbe un vero peccato"
13 aprile 2021 20:05
Toni: "Cuadrado mi ha impressionato, è completo di quando era a Firenze"
24 gennaio 2021 13:32
Prandelli: "Toni l'ho voluto io alla Fiorentina. Perchè Vlahovic gioca? Io ragiono da contadino"
16 gennaio 2021 12:48
(FOTO) Ribery risponde a Frey: "Fino a che sarò alla Fiorentina darò tutto per la squadra e la città"
14 dicembre 2020 20:40
Toni risponde a Frey: "Dare la colpa solo ai giocatori permetterebbe a molte persone di nascondersi"
14 dicembre 2020 12:18
Esclusiva tifo, conosciamo il Gruppo Ciociaro: "Dall'autografo di Hamrin alla supercoppa con Batigol.."
27 novembre 2020 14:38
Tuttosport, Prandelli punta su Vlahovic, nuovo Toni. Cutrone? Cercherà di ottenere la fiducia
12 novembre 2020 09:54
Un calcio con la pistola, un'ora e mezza di terrore. Il racconto del furto nella villa di Luca Toni
25 ottobre 2020 11:33
Toni rapinato in casa: "I malviventi erano armati, grande trauma e forte spavento per la mia famiglia"
24 ottobre 2020 11:08
Toni: "Ribery l'ho sentito scosso. Rifletterà ma non penso sia questo ad influire sul suo futuro a Firenze"
08 luglio 2020 10:17
Toni: "Per me il Palermo chiedeva molto, Corvino non voleva spendere. Commisso ha una mentalità europea"
24 maggio 2020 13:32
Toni: "Chiellini contro Melo e Balotelli? Non è bello scriverlo sui libri e non dirlo mai in faccia"
10 maggio 2020 00:35
Toni: "Firenze è la città che più mi è rimasta nel cuore. Sono stato bene nella Fiorentina"
22 aprile 2020 19:11
(FOTO): Toni, il cuore dell'ex bomber della Fiorentina: oggi ha portato le pizze al 118 di Modena
19 aprile 2020 20:00
Toni: "Viola Legends sarebbe un successo.Quando mi riprese la Fiorentina non mi voleva nessuno.."
08 aprile 2020 20:44
Toni: "Della Valle mi chiese di rimanere a Firenze un altro anno così facemmo un patto"
05 aprile 2020 20:30
Toni: "A Firenze la mia consacrazione. Ribery? L'ho convinto io a scegliere la Fiorentina"
05 aprile 2020 14:03
Frey: "Rangers? Meritavamo la finale di Coppa Uefa. L'anno della penalizzazione umanamente è stato il più bello"
29 marzo 2020 20:17
Toni: "Tornato dagli Emirati non mi voleva nessuno. Berbatov fece dei casini così Pradè mi disse..."
28 marzo 2020 22:02
Toni: "Mercato extra-large? Non serve, gli affari si fanno sempre alla fine. Priorità fare chiarezza su questo campionato"
28 marzo 2020 11:56
Toni: "Se il campionato è falsato? Non lo so, di sicuro è molto condizionato"
01 marzo 2020 21:52
Corvino: "Alla Fiorentina era finito un ciclo e non me ne ero accorto. Toni il mio miglior acquisto"
07 febbraio 2020 01:15
La Fiorentina è a caccia del suo bomber. Da Pedro Petrone a Toni tutti i capocannonieri della storia viola
17 dicembre 2019 16:56
Lucchesi: "Chiesa? Situazione simile a quella di Toni anni fa, andava ceduto"
26 novembre 2019 20:56
Ribery: "Io e la mia famiglia siamo felici qui, spero di restare a lungo. Ai giovani ho detto..."
25 novembre 2019 12:33
Toni: "La Fiorentina non ha bisogno di Verre. Giocherei con un centravanti. Ribery è di un'altra pasta"
20 novembre 2019 22:16
Luca Toni e Franck Ribery si scambiano la maglia al Franchi: "Che bello rivederti fratello"
14 novembre 2019 18:05
(VIDEO): Cagliari-Fiorentina tra brutti ricordi datati '82, a Toni alla dedica per Astori
09 novembre 2019 18:20
Klose su Ribery: "È eccezionale. Ha conquistato i tifosi viola, con lui Firenze si divertirà"
18 ottobre 2019 11:32
Toni: "Giocare per la nazionale è magico. Mondiale 2006? Ci fu tanta confusione dopo il rigore di Grosso"
13 ottobre 2019 19:27
Toni: "Ribery a Firenze è un gran colpo. Sono ottimista per questo campionato della Fiorentina"
06 ottobre 2019 21:27
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