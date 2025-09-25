Toni: “Qualcosa non va a Firenze, non puoi prendere uno come Dzeko e fargli fare cinque minuti”

L’ex viola critica modulo e scelte offensive di Pioli, mette in dubbio la gestione di Piccoli e Dzeko e invita l’ambiente a ricompattarsi

L’ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, è intervenuto al canale YouTube di Aura Sport per commentare l'attualità di casa gigliata. Queste le sue dichiarazioni sull'avvio stentato della formazione di mister Pioli:

"A Firenze c’è qualcosa che non va, è evidente, bisogna capire il modo di giocare. Kean è tra i centravanti più forti, poi c’è Gudmundsson… Immaginavo si giocasse col 4-3-1-2. Non capisco come si disponga la Fiorentina davanti. O hai preso Piccoli per poi vendere Kean, perché altrimenti non puoi permetterti di giocare con tre punte se schieri anche Gud. E non puoi certo tenere in panchina un acquisto da 27 milioni come Piccoli. In più dico che calciatori di spessore come Dzeko che non giocano danno fastidio… Non puoi prenderlo per fargli fare cinque minuti”.

Sulla reazione della piazza Toni ha poi aggiunto: "L’ambiente di Firenze non è come quello di Roma dove ci sono 40 radio che ti insultano e che, quando le senti cambi taxi, ma è comunque fastidioso, ancora di più allo stadio con la Maratona e la Tribuna. La scorsa stagione è finita male, con la contestazione. Ma non puoi avere i tifosi contro, serve un tutt’uno affinché le cose vadano bene. Pradè non si è dimesso, ora è partito male e va tutto in salita".