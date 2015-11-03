Labaro Viola

Notizie Dzeko Fiorentina

Baumann (DS Schalke 04): "Dzeko deve essere sempre convinto come quando ha scelto noi invece di Firenze"

04 maggio 2026 14:22

Sentite Dzeko: "Contento della mia scelta di gennaio, qua mi sono potuto esprimere come sapevo"

03 maggio 2026 13:47

Džeko trascina lo Schalke in Bundesliga: subito riscatto dopo l’esperienza negativa alla Fiorentina

03 maggio 2026 00:18

Dzeko: “Credo che il mio infortunio non sia grave. Complimenti ai ragazzi per il mondiale conquistato”

06 aprile 2026 19:37

Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"

03 aprile 2026 23:50

Stasera è Kean vs Dzeko: quando sono stati in campo insieme la Fiorentina ha vinto 1 partita su 11

31 marzo 2026 11:51

Dzeko: "Il calcio tedesco ha intensità, in Italia invece manca. Forse per questo non arrivano i risultati"

30 marzo 2026 12:58

Dzeko: “Nessun problema con DiMarco. Però se l’Italia aveva paura del Galles qualcosa non va”

30 marzo 2026 12:10

Gazzetta: "Dzeko, feeling mai sbocciato con la Fiorentina: caro Edin, non fare scherzi a Zenica"

30 marzo 2026 11:27

Ag. Dzeko: "Paratici aveva già fatto tutto per portalo alla Juventus. E' un professionista incredibile"

29 marzo 2026 19:31

Corriere Fiorentino: “Dzeko-Kean? Poco feeling fino all’addio. L’ultima volta insieme costò l’esonero a Pioli”

29 marzo 2026 09:52

Flachi duro su Dzeko: "E' il primo che ha abbandonato la barca, doveva aiutare la squadra".

27 marzo 2026 19:14

Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean

27 marzo 2026 00:15

Katic: “Dzeko allo Schalke è nato tutto per caso, mi ha cercato lui per primo a Gennaio.”

26 marzo 2026 13:18

Dzeko fa il bello e il cattivo tempo: sesto gol con la maglia dello Schalke04 poi l'espulsione dopo 55 minuti

15 marzo 2026 17:50

Sentite Trevisani: "Dzeko ha fatto 5 gol e 3 assist in 6 presenze, forse non era lui il problema"

10 marzo 2026 11:45

Dzeko: "Do sempre il 100%, amo il calcio. Nemmeno Firenze mi ha fatto cambiare questo sentimento"

02 marzo 2026 15:30

Vanoli risponde alla dichiarazione di Dzeko: “Le sue parole? Lui diventerà un bravo allenatore”

26 febbraio 2026 23:23

Dzeko: "A Parma ho capito che dovevo lasciare la Fiorentina, Vanoli mise un difensore al mio posto"

26 febbraio 2026 12:31

“Lo Schalke si è creato un problema da solo. Andava alla grande, poi hanno preso Dzeko"

11 febbraio 2026 22:30

Dzeko rinasce e conquista la Germania: doppietta contro il Dresda, 3 gol in 3 partite con lo Schalke

07 febbraio 2026 16:11

Dzeko: "Anche invecchiando un attaccante non dimentica come segnare, segnare subito mi rende felice"

26 gennaio 2026 16:59

Dzeko: “Segnare è nel nostro istinto, bisogna solo attendere il momento”

26 gennaio 2026 10:41

Dopo due gol in 18 partite con la Fiorentina, bastano 20 minuti a Dzeko per segnare con lo Schalke04

25 gennaio 2026 21:19

Esordio da protagonista con goal decisivo per Džeko con lo Schalke 04 contro il Kaiserslautern

25 gennaio 2026 16:09

Dzeko: "Bundesliga 2? Ho cercato io lo Schalke, molti mi hanno detto che sono matto"

22 gennaio 2026 22:59

Bucchioni durissimo su Dzeko: "Operazione sbagliata, questo ormai corre come un amatore"

22 gennaio 2026 18:21

Corriere dello Sport: "Dzeko allo Schalke, oggi le visite. Contratto di sei mesi e conguaglio sotto il milione di euro per i viola"

22 gennaio 2026 09:45

Moretto: “Džeko torna in Germania: visite mediche e firma con lo Schalke 04”

21 gennaio 2026 15:50

Pedullà conferma: "Schalke 04 in vantaggio per Dzeko, operazione vicina alla chiusura"

20 gennaio 2026 22:44

Di Marzio: “L’agente di Dzeko al lavoro per risolvere con la Fiorentina. C'è lo Schalke"

20 gennaio 2026 18:52

Pedullà: "L'agente di Fortini spinge per la Roma, occhio a Ranieri in uscita. Dzeko verso lo Schalke"

20 gennaio 2026 15:14

Moretto annuncia: "Dzeko ha raggiunto un accordo sia con il Paris FC che con lo Schalke 04, deciderà oggi dove andare"

20 gennaio 2026 13:10

Sky Sport Germania: "Accordo totale tra Dzeko e lo Schalke 04, ora si tratta con la Fiorentina"

20 gennaio 2026 12:14

Nazione: "Paris Fc in pole per Dzeko. Schalke 04 offre stipendio base più basso"

20 gennaio 2026 10:10

Sky Sport Germania: "Offerta dello Schalke04 per Dzeko, il tedesco tornerebbe in Germania dopo 16 anni"

19 gennaio 2026 20:00

Nazione: “Schalke 04 e Paris Fc interessati a Dzeko. Samp su Kouame ma ci sono tre club spagnoli”

19 gennaio 2026 09:11

La Fiorentina si compatta. A Bologna con al squadra ci saranno anche Dzeko, Kean e Lamptey

18 gennaio 2026 13:06

Sportmediaset: "Dzeko resta in uscita, Cagliari e Genoa monitorano la situazione dell'attaccante della Fiorentina"

16 gennaio 2026 21:12

Dalla Bosnia: "Dzeko ha parlato con lo Željezničar del proprio futuro. Escluso un trasferimento immediato"

16 gennaio 2026 12:53

Nazione: "Dzeko verso un altro forfait: il bosniaco sta continuando a lavorare a parte"

16 gennaio 2026 09:12

Gazzetta: “Dzeko ha lavorato a parte anche ieri. Resta in dubbio per la trasferta a Bologna”

15 gennaio 2026 09:25

TMW rivela: "La Fiorentina preferisce cedere Dzeko all'estero, Nzola nel mirino del Genoa"

12 gennaio 2026 11:37

Il Corriere Fiorentino riporta: "La pista Genoa si raffredda per Dzeko, su di lui squadre estere"

09 gennaio 2026 14:12

Dalla Turchia riportano: "Dzeko piace molto a diversi club turchi, la pista italiana si raffredda sempre di più"

08 gennaio 2026 13:41

Di Marzio: "La Fiorentina valuta la cessione di Dzeko. Ha richieste dall'estero"

06 gennaio 2026 01:30

Dzeko in uscita dalla Fiorentina. Tuttosport: "Juve su di lui come soluzione low cost"

05 gennaio 2026 09:37

Radio Bruno: "Dzeko out per la gara contro la Cremonese per una botta al piede in rifinitura"

04 gennaio 2026 14:14

Corriere Fiorentino svela: "Pioli spinse la società a mollare Immobile per prendere Dzeko"

03 gennaio 2026 10:28

Borghi stila la sua Flop 11: "Inserirei tutta la Fiorentina, ma metto Dzeko che è il simbolo di questo disastro"

02 gennaio 2026 16:28

Demirović: "Dzeko è il mio idolo, farò di tutto per aiutarlo a salutare la nazionale nel miglior modo"

31 dicembre 2025 12:20

Nazione: “Da Richardson a Kouamé passando per Dzeko tutti pronti a lasciare la Fiorentina”

31 dicembre 2025 09:43

Gazzetta: “Dzeko via, si aspettava di più. Ma niente Genoa e Cagliari. Ha ingaggio da 1,8 milioni”

31 dicembre 2025 09:38

TMW: “Dzeko è in scadenza, contatti in corso con Cagliari e Genoa. La chiave è lo stipendio”

30 dicembre 2025 11:06

Il cigno di Sarajevo ha perso le ali: arriva sino in Bosnia l'eco del flop assoluto in viola

26 dicembre 2025 22:31

TMW: "Dzeko è già in uscita dalla Fiorentina. Genoa, Pisa e Cagliari interessati al bosniaco"

26 dicembre 2025 09:48

TMW: “Occhio ad uno scambio Boga-Richardson con il Nizza. In uscita anche Martinelli e Dzeko”

25 dicembre 2025 18:57

Dzeko in uscita dalla Fiorentina. TMW: "Occhio al Genoa, ha un rapporto fraterno con De Rossi"

25 dicembre 2025 15:03

Dzeko via dalla Fiorentina. Corriere dello Sport: "Si cercano soluzioni all'estero, ostacolo ingaggio"

25 dicembre 2025 11:39

TuttoSport: "Non solo il Genoa, Džeko corteggiato anche dal Cagliari per sostituire Belotti"

23 dicembre 2025 11:29

Corriere Fiorentino: “Dzeko via, è scontento e ha creato squilibrio. Anche Marì e Ranieri in partenza?”

23 dicembre 2025 09:50

Repubblica svela: “Dzeko, Marì e Sohm potrebbero lasciare la Fiorentina. Paratici pensa al mercato”

23 dicembre 2025 09:40

Repubblica: "Fiorentina in pressing su Giuntoli. Ndour, Dzeko e Gudmundsson saranno ceduti"

18 dicembre 2025 11:51

Corriere dello Sport svela: “Cagliari a caccia di punte. Dzeko l’ultima carta che si giocherà Angelozzi”

18 dicembre 2025 09:17

Fagioli toglie il megafono a Dzeko: "Chiudiamo la diatriba coi tifosi, ci stanno dando tutto"

17 dicembre 2025 23:30

Ferrara: "Vanoli si gioca tutto domenica, però la Fiorentina non deve abbandonare l'Europa"

17 dicembre 2025 13:42

Tuttosport scrive: "De Rossi ha chiamato Dzeko e gli ha chiesto di venire al Genoa. Valutazioni in corso"

17 dicembre 2025 11:09

Corriere Fiorentino: "Piccoli contrariato. Anche Pablo Marì potrebbe partire. Roma su Gud"

17 dicembre 2025 10:19

Gazzetta: “A gennaio potrebbero arrivare offerte per Dzeko. Se soluzione gradita, ci saranno riflessioni”

17 dicembre 2025 09:57

Mutu: "Alla Dinamo Bucarest serve un attaccante come Dzeko, tanto alla Fiorentina non gioca"

15 dicembre 2025 22:58

Speciale duro: "Vanoli è un Pioli che urla, la squadra gioca nello stesso modo di prima"

08 dicembre 2025 14:03

Lucchesi: "La Fiorentina è in un loop negativo. Dzeko è il leader necessario per riunire il gruppo"

04 dicembre 2025 17:02

Carnasciali: "Non vedo leader in questa Fiorentina. Al momento Dzeko è l'unico a metterci la faccia"

04 dicembre 2025 16:16

Repice: "Dzeko si sta prendendo lo spogliatoio sulle spalle, sono i giocatori che devono uscirne"

03 dicembre 2025 23:07

Graziani duro: "Piccoli sembra un bambolotto, davanti alla porta devi buttare dentro anche il portiere"

03 dicembre 2025 14:26

Biasin: "L'immagine di Dzeko con il megafono racconta la grandezza dell'uomo oltre che del calciatore"

03 dicembre 2025 12:23

Comotto: "Dzeko che parla con i tifosi? Episodio deleterio, non è un modo corretto di intendere il calcio"

02 dicembre 2025 22:46

Caressa: "Costruttivo il discorso di Dzeko a Bergamo, la Fiorentina deve ritrovare l'amore dei tifosi"

02 dicembre 2025 21:21

Monti: “Mi aspetto che Vanoli cambi, finora ha fatto poco. Emozionante vedere che Firenze c’è sempre”

02 dicembre 2025 18:31

Pazzini: "Dzeko sta aiutando un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà. Vuole cambiare le cose"

02 dicembre 2025 18:09

Dzeko è il leader: ma i senatori della squadra non si devono nascondere, lui è l'ultimo arrivato

02 dicembre 2025 12:29

Sabatini: ”Se parla Dzeko con la curva da ultimo arrivato significa che c’è un problema in squadra”

02 dicembre 2025 10:33

Zazzaroni: ”I giocatori senza grandi attributi soffrono i fischi durante la partita”

02 dicembre 2025 10:23

La risposta degli ultras a Dzeko: “Voi date tutto in campo, noi saremo sempre con voi”

02 dicembre 2025 09:49

Dzeko con il megafono in mano? Nazione: “La Fiorentina si aspetta che il “caso” venga archiviato”

02 dicembre 2025 09:48

Gazzetta: “Né minaccia né intimidazioni, nessun pericolo di sanzioni per Dzeko o per la Fiorentina”

02 dicembre 2025 09:35

Scugnizzo Viola: "L'anno del Centeneario e la paura di svegliarsi in un incubo"

01 dicembre 2025 18:22

Marchegiani: “Sembra essersi creata unità d’intenti, ma la storia dei tifosi non sia un alibi”

01 dicembre 2025 16:57

Caressa sostiene Dzeko: “Ha avuto le palle di ribadire il concetto, facendo capire che non sanno come uscirne”

01 dicembre 2025 16:28

Pruzzo: “Vanoli deve dare di più, non è cambiato nulla in 4 partite. Dzeko? Basta appelli”

01 dicembre 2025 16:10

Il discorso di Dzeko al megafono: “Stateci vicino, una sola parola contro ci può far male”

01 dicembre 2025 10:26

Nazione: “Tregua squadra-tifosi. Dzeko con il megafono, ecco il patto per la salvezza della Fiorentina”

01 dicembre 2025 09:13

Gazzetta sicura: “Dzeko leader, vietato il confronto con i tifosi. Rischia una squalifica o una multa”

01 dicembre 2025 08:56

Ferrari torna sulle parole di Dzeko: "Parole importanti a tutela del gruppo. Voleva unire tutti"

30 novembre 2025 17:51

Corriere Fiorentino riporta: "Dzeko ha fatto un grande errore perché prima di chiedere, bisognerebbe iniziare a dare qualcosa"

30 novembre 2025 15:22

Gazzetta sicura: “Le forti parole di Dzeko hanno irrigidito la tifoseria viola. A Vanoli è piaciuto”

30 novembre 2025 09:34

"Dzeko ha ragione, a Firenze e in altre curve regnano l'insulto, la minaccia e l'aggressione"

29 novembre 2025 22:48

Graziani sulle parole di Dzeko: “Capisce il momento, è un ragazzo intelligente, ma il tifoso va rispettato”

29 novembre 2025 16:54

Pruzzo attacca Dzeko: "Se alla 13esima partita non la becchi mai e ti appelli ai tifosi sei fuori strada"

29 novembre 2025 12:39

M.Orlando attacca Dzeko: “Ha detto una cagata, non può prendersela con tifosi avviliti”

28 novembre 2025 23:18

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