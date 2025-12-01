Pruzzo: “Vanoli deve dare di più, non è cambiato nulla in 4 partite. Dzeko? Basta appelli”

L’ex bomber ha parlato della situazione della Fiorentina, mostrando la propria preoccupazione per il futuro dei viola

L’ex attaccante, Roberto Pruzzo, si è espresso a Lady Radio sul momento della Fiorentina: “Se uno della mia squadra, ai miei tempi, avesse affrontato uno come De Ketelaere, avrebbe preso una stecca già dal quinto minuto, invece ieri ha fatto come voleva. Se non riesci a capire la situazione che stai vivendo, diventa molto difficile.

L’allenatore è lì per prendere le decisioni, è il primo che deve fare qualcosa in più, ma non è cambiato praticamente niente in queste quattro partite. C’è un appiattimento, non c’è reazione, sennò accetti passivamente, ti metti col megafono alla fine, ma che risolvi? Niente”.

Sul dialogo di Dzeko coi tifosi: “L’immagine di una resa di una squadra che non ha la forza di tirarsi fuori da questa situazione. Gli appelli sono stati fatti, la gente di più cosa deve darti? Devono dare di più, se ne hanno, ma se ogni partita Parisi è il meno peggio, qualcosa deve fare per cambiare la situazione“.