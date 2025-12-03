Biasin: "L'immagine di Dzeko con il megafono racconta la grandezza dell'uomo oltre che del calciatore"

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del confronto tra Dzeko e i tifosi della Fiorentina nel suo editoriale su Tuttomercatoweb:"La Fiorentina è chiaramente in una situazione di crisi psicolo...

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del confronto tra Dzeko e i tifosi della Fiorentina nel suo editoriale su Tuttomercatoweb:

"La Fiorentina è chiaramente in una situazione di crisi psicologica che va affrontata più con la carota che con il bastone. Per questo l'immagine di Dzeko che abbraccia il megafono e parla ai tifosi è più che significativa e racconta la grandezza dell'uomo prima ancora che del giocatore. Solo la compattezza - società- giocatori-tifosi - può portare a una svolta, l'ambiente sembra averlo capito e, se così sarà, avrà dimostrato grande e fondamentale lucidità."