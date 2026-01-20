Moretto annuncia: "Dzeko ha raggiunto un accordo sia con il Paris FC che con lo Schalke 04, deciderà oggi dove andare"

L'attaccante bosniaco della Fiorentina si sta per trasferire altrove con dei nuovi accordi verbali trovati

Come riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'attaccante bosniaco della Fiorentina Edin Dzeko, ormai ai margini della rosa tanto da non essere più convocato da Vanoli, ha raggiunto un accordo verbale sia con i francesi del Paris FC in Ligue 1 dove gioca Ikoné e con lo Schalke 04, club tedesco militante nella seconda serie. Il club viola ha dato da tempo il via libera per la cessione dell'attaccante gigliato che deve dare una risposta definitiva entro oggi.