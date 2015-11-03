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Notizie Schalke 04 Fiorentina

Baumann (DS Schalke 04): "Dzeko deve essere sempre convinto come quando ha scelto noi invece di Firenze"

04 maggio 2026 14:22

Sentite Dzeko: "Contento della mia scelta di gennaio, qua mi sono potuto esprimere come sapevo"

03 maggio 2026 13:47

Džeko trascina lo Schalke in Bundesliga: subito riscatto dopo l’esperienza negativa alla Fiorentina

03 maggio 2026 00:18

Katic: “Dzeko allo Schalke è nato tutto per caso, mi ha cercato lui per primo a Gennaio.”

26 marzo 2026 13:18

Dzeko fa il bello e il cattivo tempo: sesto gol con la maglia dello Schalke04 poi l'espulsione dopo 55 minuti

15 marzo 2026 17:50

“Lo Schalke si è creato un problema da solo. Andava alla grande, poi hanno preso Dzeko"

11 febbraio 2026 22:30

Dzeko: "Anche invecchiando un attaccante non dimentica come segnare, segnare subito mi rende felice"

26 gennaio 2026 16:59

Dopo due gol in 18 partite con la Fiorentina, bastano 20 minuti a Dzeko per segnare con lo Schalke04

25 gennaio 2026 21:19

Esordio da protagonista con goal decisivo per Džeko con lo Schalke 04 contro il Kaiserslautern

25 gennaio 2026 16:09

Dzeko: "Bundesliga 2? Ho cercato io lo Schalke, molti mi hanno detto che sono matto"

22 gennaio 2026 22:59

Dzeko, le prime parole allo Schalke 04: "Non vedo l'ora di giocare in casa con tutto esaurito"

22 gennaio 2026 13:50

Adesso è ufficiale: Dzeko lascia la Fiorentina e approda in Bundesliga fino a fine stagione

22 gennaio 2026 13:41

Corriere dello Sport: "Dzeko allo Schalke, oggi le visite. Contratto di sei mesi e conguaglio sotto il milione di euro per i viola"

22 gennaio 2026 09:45

Moretto annuncia: "Dzeko ha raggiunto un accordo sia con il Paris FC che con lo Schalke 04, deciderà oggi dove andare"

20 gennaio 2026 13:10

Sky Sport Germania: "Accordo totale tra Dzeko e lo Schalke 04, ora si tratta con la Fiorentina"

20 gennaio 2026 12:14

Sky Sport Germania: "Offerta dello Schalke04 per Dzeko, il tedesco tornerebbe in Germania dopo 16 anni"

19 gennaio 2026 20:00

Nastasic torna alla Fiorentina, domani a Firenze per visite mediche e firma sul contratto

19 agosto 2021 18:31

Tuttosport, è il giorno di Nastasic: allo Schalke 3 milioni di euro. Quattro anni di contratto per il serbo

10 agosto 2021 09:00

Gazzetta dello Sport, Milenkovic-West Ham ci siamo: 15 milioni alla Fiorentina. Torna Nastasic in Viola

07 agosto 2021 08:00

Nazione, Vlahovic presto il rinnovo fino al 2025: il suo futuro è viola

25 giugno 2020 08:52

Bild: "Vlahovic interessa allo Schalke 04. Troppo alta la richiesta della Fiorentina"

24 giugno 2020 19:49

CorSport, deciderà Iachini il futuro di Pedro. Su di lui Braga, Lisbona, CSKA e Schalke 04

27 dicembre 2019 12:22

Nastasic non va per il sottile: "Fiorentina? La vedo davvero male, sarà un anno molto brutto"

27 dicembre 2019 01:15

Repubblica, probabile cessione per Pedro. Su di lui Braga, Benfica, Schalke 04 e CSKA Mosca

24 dicembre 2019 15:12

Sky Sport, il Napoli e Rog scelgono la Germania, accordo con lo Schalke 04

10 gennaio 2019 15:19

Rog ha rifiutato la Fiorentina, preferisce la Germania, vuole andare allo Schalke 04

03 gennaio 2019 23:00

Tedesco, allenatore Schalke 04: "Sono tifoso della Fiorentina, Terim per me è un idolo"

23 ottobre 2018 18:48

Oggi in campo alle 16 contro lo Schalke. Mirallas titolare, a centrocampo...

11 agosto 2018 11:11

La Fiorentina affronterà in amichevole lo Schalke 04, data e ora della sfida di Gelsenkirchen

25 luglio 2018 12:14

Lo Schalke 04 vuole Pezzella, il Siviglia dà la priorità alla Fiorentina sul riscatto

19 marzo 2018 18:40

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