Dzeko: “Bundesliga 2? Ho cercato io lo Schalke, molti mi hanno detto che sono matto”

Edin Dzeko è stato presentato oggi come nuovo giocatore dello Schalke 04 dopo aver posto fine dopo appena sei mesi alla sua avventura alla Fiorentina. Il bosniaco fa così ritorno in Germania dopo 15 anni: si fece conoscere in tutta Europa grazie alle sue prodezze con la maglia del Wolfsburg, con la quale ha vinto a sorpresa un Meisterschale. Per via di questa lunga assenza, Dzeko ha esordito scherzando sullo stato del suo tedesco:

“Il mio tedesco potrebbe non essere più quello di 15 anni fa, ma ci proverò” ha esordito. Spiegando come è andata la trattativa “A dire il vero: sono stato io a prendere i contatti”. Sulla scelta di scendere in un campionato di seconda divisione: “Molti mi hanno detto che sono matto“.

Dzeko ha parlato anche del suo ormai ex compagno di squadra Robin Gosens, tifoso delo Schalke 04: “Mi ha detto subito che avrei dovuto andarmene“. Dzeko ha anche evidenziato come a suggerirgli il il trasferimento sia stato anche l’attuale ct della nazionale bosniaca, Sergej Barbarez. E anche il connazionale Sead Kolasinac, che ha giocato proprio a Gelsenkirchen: “È un grande tifoso dello Schalke, cosa poteva dire quindi?” ha risposto Dzeko, ridendo e aggiungendo: “È davvero emozionato e vuole venire alla mia prima partita. Ha sicuramente comprato la mia maglia“. “Tra due mesi compirò 40 anni. Per me conta solo quell oche succede in campo. Darò il 100% e nessuno parlerà della mia età. Non importa quanto corri ma come corri“.

Lo riporta tuttomercatoweb.com