Queste le parole rilasciate a Lalaziosiamonoi.it dall’ex difensore viola Matija Nastasic oggi allo Schalke 04: “Mi piacerebbe davvero tornare in Italia, speriamo che in futuro ci possa essere questa possibilità. La Fiorentina la vedo davvero male, è incredibile. Spero si riprenda ma ho come la sensazione che sarà un anno molto brutto”.