Notizie Nastasic Fiorentina

Nastasic potrebbe tornare in Serie A: il Torino di Vanoli ci fa un pensiero
27 luglio 2024 15:04
Nastasic al Maiorca, una sola presenza, titolare nella sconfitta 4-1 contro il Real. Poi sempre panchina
21 settembre 2022 21:41
Retroscena Corriere, Italiano aveva chiesto alla società un difensore dopo la cessione di Nastasic
17 settembre 2022 14:12
Corriere dello Sport, Nastasic al Maiorca porta soldi nelle casse della Fiorentina: risparmiati 1,6 milioni di ingaggio l’anno
02 settembre 2022 16:36
Nastasic si presenta al Maiorca: "Quando l'ho saputo non ho esitato un attimo a venire qui"
01 settembre 2022 23:22
Lite tra Fiorentina ed Empoli, se non chiariscono, Zurkowski resta Firenze. In lista al posto di Nastasic
01 settembre 2022 16:04
Nastasic ha rescisso il contratto con la Fiorentina, andrà al Maiorca e firmerà un contratto biennale
01 settembre 2022 14:26
Zurkowski all'Empoli e Bajrami alla Fiorentina può riaprirsi con la cessione di Nastasic al Maiorca
01 settembre 2022 12:36
Nastasic vicino a dire addio alla Fiorentina, può andare al Maiorca. Si cerca un difensore al suo posto
01 settembre 2022 12:20
Da Genova: "Stop allo scambio Nikolaou-Nastasic: conguaglio Fiorentina troppo basso. Il serbo vola in Arabia?"
31 agosto 2022 12:36
Nazione, Nikolaou in stand-by, lo Spezia oltre a Nastasic chiede un conguaglio. Samp alla finestra
30 agosto 2022 09:52
Da Genova sicuri: "Nikolaou alla Fiorentina dopo l'Udinese, firmerà un triennale. Nastasic ha accettato lo Spezia"
29 agosto 2022 17:34
Nikolaou alla Fiorentina? Non c'è trattativa per ora, Ramadani vuole portarlo a Firenze per Nastasic
28 agosto 2022 11:20
Corriere dello Sport, idea scambio Nastasic-Nikolaou: entrambi sono gestiti da Ramadani
28 agosto 2022 09:27
TMW, rallenta lo scambio Nikolaou-Nastasic: distanza sul conguaglio che la Fiorentina deve versare allo Spezia
27 agosto 2022 20:03
Di Marzio: "La Fiorentina vicina a Nikolaou dello Spezia in cambio di Nastasic che va in Liguria"
26 agosto 2022 23:27
Nazione, Fiorentina-Spezia, idea scambio Nastasic-Nikolaou, entrambi sono difensori
25 agosto 2022 09:06
Gazzetta dello Sport, l'Empoli pensa a Nastasic in caso di mancato arrivo di Ampadu
23 agosto 2022 12:39
Repubblica, adesso la Fiorentina lavora in difesa: potrebbero uscire Quarta e Nastasic
21 agosto 2022 11:27
Ikone, ma perché non tiri mai? Atteggiamento remissivo nel secondo tempo, ma sono due su due
19 agosto 2022 13:13
Corriere dello Sport scrive: "Alla Fiorentina arriverà Bajrami, possibile scambio con Nastasic o Benassi"
13 agosto 2022 11:18
Sky Sport, rallentamenti per Nastasic a Lecce. L'ingaggio è fuori portata per i salentini
02 agosto 2022 22:20
Corriere dello Sport, Lecce su Nastasic, chiede alla Fiorentina di pagare parte dell'ingaggio
01 agosto 2022 09:35
Gazzetta dello Sport, Corvino mette nel mirino Nastasic: possibile futuro a Lecce per il difensore
31 luglio 2022 14:00
Dalla Turchia: Nastasic nel mirino del Galatasaray. Ma i turchi vogliono garanzie sull'integrità fisica
13 luglio 2022 17:55
Nazione, in caso di partenza di Nastasic, la Fiorentina piomberebbe su Acerbi della Lazio
09 luglio 2022 13:49
Bonaventura e Odriozola, vietato correre rischi. Nastasic è tornato in gruppo
13 aprile 2022 09:52
Dal centro sportivo, Odriozola e Bonaventura non si allenano ancora con il resto della squadra
12 aprile 2022 15:53
I convocati della Fiorentina per il Napoli, non partono Odriozola, Bonaventura e Nastasic
09 aprile 2022 16:47
Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali
21 marzo 2022 17:28
I convocati della Fiorentina per il Verona, non ci sono Odriozola e Nastasic, c'è Nico Gonzalez
05 marzo 2022 18:44
Graziani: "La Fiorentina è nella parte sinistra della classifica come da obiettivi. Non vedo il problema"
09 febbraio 2022 13:59
Colpa di Nastasic e Callejon? No, la verità è che i gol di Vlahovic coprivano i problemi che ci sono
06 febbraio 2022 18:32
Come al solito, le partite chiave le perdiamo sempre. Spettacolo indegno
05 febbraio 2022 23:25
Gazzetta, Nastasic (per ora) resta alla Fiorentina: discorsi rimandati, deve sostituire Quarta
16 gennaio 2022 10:11
Di Marzio: "La Sampdoria vuole Nastasic. Prossima settimana nuovo incontro con la Fiorentina"
14 gennaio 2022 09:49
Nastasic: "A fine tempo sono successe due cose pazzesche, ma non abbiamo mollato e si è vinto"
13 gennaio 2022 22:19
La Fiorentina vuole Kumbulla? Forse a giugno, adesso l'obiettivo è recuperare Nastasic
02 gennaio 2022 20:02
Per la Coppa Italia Italiano non ha intenzione di mettere fuori troppi titolari, turnover normale
13 dicembre 2021 18:01
Chi è Ramadani, il potente procuratore vicino ai Della Valle che adesso è indagato dalla polizia
13 dicembre 2021 16:04
La lista dei convocati della Fiorentina per la Salernitana: fuori Castrovilli, Dragowski e Nastasic
10 dicembre 2021 15:57
Dal centro sportivo: Castrovilli, Dragowski e Nastasic non si allenano in gruppo, ancora fuori
07 dicembre 2021 19:28
Nastasic: "Tornare al Partizan? Non dipende solo da me. Vlahovic? Dà sempre il massimo"
26 novembre 2021 13:48
Nastasic fuori per infortunio almeno due settimane: salterà tre partite, viola in emergenza in difesa
18 novembre 2021 09:51
Monti: "Troppe lacune nella rosa. Italiano deve sempre inventarsi qualcosa: deve essere aiutato"
17 novembre 2021 22:51
Piove sul bagnato in casa Fiorentina, per Nastasic lesione muscolare di secondo grado
17 novembre 2021 18:44
Nazione, Nastasic ko, rischio tempi lunghi di stop. Oggi gli esami strumentali
17 novembre 2021 09:53
Nastasic si è fatto male giovedi scorso, ma tornerà a Firenze per la visita medica solo oggi
16 novembre 2021 14:05
Le visite mediche hanno dato il via libera, Gonzalez torna a disposizione. In campo con il Milan?
15 novembre 2021 16:27
Nastasic, oggi il verdetto sull'infortunio: probabile forfait contro il Milan, difesa viola in emergenza
15 novembre 2021 10:02
Report ACF: "Gonzalez ancora positivo. Nastasic? Problema al soleo, lo attendiamo a Firenze"
12 novembre 2021 14:41
Infortunio in nazionale per Nastasic: polpaccio ko. Emergenza totale in difesa in vista del Milan
11 novembre 2021 21:37
Italiano sta sperimentando: contro la Juve potrebbe esserci la coppia Milenkovic-Nastasic
04 novembre 2021 10:09
Italiano prova titolari Maleh, Callejon e Nastasic. In allenamento nomina Chiesa e Bernardeschi
03 novembre 2021 15:52
CorFio, Dragowski, Milenkovic, Terracciano, Nastasic e Pulgar: anche loro hanno il contratto in scadenza nel 2023
09 ottobre 2021 08:46
Nastasic: "Solo un grande gruppo poteva vincere la partita. È la strada giusta, miglioreremo ancora"
26 settembre 2021 22:05
Nastasic, ottima la sua prestazione al ritorno alla Fiorentina: buona intesa con Milenkovic
22 settembre 2021 10:09
Lo scugnizzo viola-Gonzalez ma cosa ti dice la testa? Primo tempo mostruoso. Ripartiamo da lì
21 settembre 2021 23:34
Vlahovic gol e assist, Milenkovic segna di testa, Nastasic titolare. Serbia vince grazie ai viola
01 settembre 2021 22:54
Convocati Fiorentina, ci sono Torreira e Nastasic. Torna Amrabat, out Montiel e Odriozola
28 agosto 2021 09:09
Italiano: "Torreira di altissimo livello, ma domani può far poco. Nastasic ancora non pronto"
27 agosto 2021 17:15
Barone: "Nastasic ci porterà in alto. Aspettiamo i tifosi allo stadio, non vediamo l'ora di ritrovarli"
26 agosto 2021 15:52
Nastasic: "Legame con Firenze mai spezzato. Ho visto l'offerta e non ci ho pensato due volte"
26 agosto 2021 13:26
Nastasic: "Sono felicissimo di essere tornato dove tutto è iniziato. Ora più forti che mai. Forza Viola"
22 agosto 2021 13:53
Nastasic: "Sono contento di essere tornato dopo nove anni"
21 agosto 2021 15:56
Ufficiale: Nastasic in arrivo a Firenze, a rivelarlo proprio la Fiorentina sui social
21 agosto 2021 11:37
Tuttosport, Nastasic, oggi visite e firma. La Fiorentina chiuderà per Zappacosta. Plata in prestito
20 agosto 2021 09:18
Nastasic torna alla Fiorentina, domani a Firenze per visite mediche e firma sul contratto
19 agosto 2021 18:31
Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"
19 agosto 2021 08:05
Pezzella lascia la Fiorentina, va al Betis. Domani a Firenze arriva Nastasic, torna in viola
18 agosto 2021 13:01
CorSport, Milenkovic al West Ham: si chiuderà a 16 milioni. Nastasic, andrà alla Fiorentina per 3 milioni
12 agosto 2021 09:45
Gazzetta dello Sport, Nastasic-bis, ma non solo: Fiorentina su un grande centrale se parte Pezzella
11 agosto 2021 08:51
Tuttosport, è il giorno di Nastasic: allo Schalke 3 milioni di euro. Quattro anni di contratto per il serbo
10 agosto 2021 09:00
CorSport, Nastasic, lo Schalke vuole 6 milioni, la Fiorentina ne offre 2 ma l'affare non salterà
09 agosto 2021 11:29
TMW, Milenkovic-West Ham lunedì si chiude. Nastasic sarà il suo sostituto alla Fiorentina
07 agosto 2021 17:18
Gazzetta dello Sport, Milenkovic-West Ham ci siamo: 15 milioni alla Fiorentina. Torna Nastasic in Viola
07 agosto 2021 08:00
Di Marzio: "Nastasic alla Fiorentina: incontro in corso tra le parti per limare gli ultimi dettagli"
06 agosto 2021 22:54
CorSport, Milenkovic all'addio, al suo posto torna Nastasic: resta un serbo nella difesa della Fiorentina
06 agosto 2021 09:15
Di Marzio: "Nastasic-Fiorentina oggi si può chiudere: parametro zero o indennizzo minimo"
06 agosto 2021 08:51
Pedullà: "West Ham-Milenkovic a 17 milioni. Attenzione al possibile inserimento del Tottenham"
06 agosto 2021 00:08
Ds Schalke: "Futuro di Nastasic? Sappiamo dell'interesse. Parliamo spesso, questo non è un segreto"
05 agosto 2021 23:55
Gazzetta, Nastasic, accordo totale Schalke-Fiorentina: prima della sua ufficialità manca un addio
03 agosto 2021 08:28
Martorelli: "Milenkovic-Nastasic il cambio è sostanziale. Perchè non può arrivare qualche giovane di qualità? "
02 agosto 2021 22:42
Bocci: "Milenkovic? Temo riedizione del caso Chiesa. Cambio con Nastasic non è a migliorare"
02 agosto 2021 15:01
Di Marzio: "Contatti intensi Fiorentina-Schalke per il ritorno di Nastasic. Club e giocatore in cerca dell'intesa"
02 agosto 2021 14:16
Tuttosport, la Fiorentina accelera per Nastasic: affare da 4 milioni, pronto triennale con opzione
02 agosto 2021 12:34
CorSport, Nastasic bloccato per sostituire Milenkovic. Cistana, la Fiorentina farà un tentativo
02 agosto 2021 11:08
Tuttosport, Simy in pole per l'attacco. Pulgar e Amrabat futuro in bilico. Nastasic già bloccato
30 luglio 2021 09:17
Gazzetta, Nastasic in pole se parte Milenkovic. Mustafi, Cistana e Lovato sono gli altri nomi
27 luglio 2021 07:57
Tuttosport, Fiorentina su Nastasic: Milenkovic può partire se arriva la giusta offerta
23 luglio 2021 09:33
Di Marzio: "Ribery? Italiano non si è imposto sulla sua permanenza. Nastasic? Tornerà"
16 luglio 2021 17:42
Sky Sport, Nastasic è pronto a tornare alla Fiorentina ma prima priorità alle uscite
16 luglio 2021 00:29
Di Marzio: "Nastasic, la Fiorentina l'ha bloccato: arriverà per 2-3 milioni, prima le cessioni"
15 luglio 2021 00:38
Di Marzio: "La Fiorentina vuole riportare Nastasic a Firenze: proseguono i contatti"
13 luglio 2021 08:20
Di Marzio: "Nastasic, la Fiorentina vuole riportarlo a Firenze. Può liberarsi a parametro zero"
11 luglio 2021 09:29
CorSport, Kouyaté il profilo che intriga di più la Fiorentina. Nastasic occasione low-cost
10 luglio 2021 10:37
Di Marzio: “Nastasic può tornare alla Fiorentina a costo quasi zero. Primo sondaggio”
08 luglio 2021 23:46
Di Marzio, Milan, si complica la pista Milenkovic. Come obiettivo spunta un ex Fiorentina
21 settembre 2020 23:31
Nastasic non va per il sottile: "Fiorentina? La vedo davvero male, sarà un anno molto brutto"
27 dicembre 2019 01:15
Il Messaggero: Nastasic potrebbe far ritorno in Italia, su di lui ci sono Roma e Inter
25 giugno 2017 13:06
Archivio