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Notizie Nastasic Fiorentina

Nastasic potrebbe tornare in Serie A: il Torino di Vanoli ci fa un pensiero

27 luglio 2024 15:04

Nastasic al Maiorca, una sola presenza, titolare nella sconfitta 4-1 contro il Real. Poi sempre panchina

21 settembre 2022 21:41

Retroscena Corriere, Italiano aveva chiesto alla società un difensore dopo la cessione di Nastasic

17 settembre 2022 14:12

Corriere dello Sport, Nastasic al Maiorca porta soldi nelle casse della Fiorentina: risparmiati 1,6 milioni di ingaggio l’anno

02 settembre 2022 16:36

Nastasic si presenta al Maiorca: "Quando l'ho saputo non ho esitato un attimo a venire qui"

01 settembre 2022 23:22

Lite tra Fiorentina ed Empoli, se non chiariscono, Zurkowski resta Firenze. In lista al posto di Nastasic

01 settembre 2022 16:04

Nastasic ha rescisso il contratto con la Fiorentina, andrà al Maiorca e firmerà un contratto biennale

01 settembre 2022 14:26

Zurkowski all'Empoli e Bajrami alla Fiorentina può riaprirsi con la cessione di Nastasic al Maiorca

01 settembre 2022 12:36

Nastasic vicino a dire addio alla Fiorentina, può andare al Maiorca. Si cerca un difensore al suo posto

01 settembre 2022 12:20

Da Genova: "Stop allo scambio Nikolaou-Nastasic: conguaglio Fiorentina troppo basso. Il serbo vola in Arabia?"

31 agosto 2022 12:36

Nazione, Nikolaou in stand-by, lo Spezia oltre a Nastasic chiede un conguaglio. Samp alla finestra 

30 agosto 2022 09:52

Da Genova sicuri: "Nikolaou alla Fiorentina dopo l'Udinese, firmerà un triennale. Nastasic ha accettato lo Spezia"

29 agosto 2022 17:34

Nikolaou alla Fiorentina? Non c'è trattativa per ora, Ramadani vuole portarlo a Firenze per Nastasic

28 agosto 2022 11:20

Corriere dello Sport, idea scambio Nastasic-Nikolaou: entrambi sono gestiti da Ramadani

28 agosto 2022 09:27

TMW, rallenta lo scambio Nikolaou-Nastasic: distanza sul conguaglio che la Fiorentina deve versare allo Spezia

27 agosto 2022 20:03

Di Marzio: "La Fiorentina vicina a Nikolaou dello Spezia in cambio di Nastasic che va in Liguria"

26 agosto 2022 23:27

Nazione, Fiorentina-Spezia, idea scambio Nastasic-Nikolaou, entrambi sono difensori 

25 agosto 2022 09:06

Gazzetta dello Sport, l'Empoli pensa a Nastasic in caso di mancato arrivo di Ampadu

23 agosto 2022 12:39

Repubblica, adesso la Fiorentina lavora in difesa: potrebbero uscire Quarta e Nastasic

21 agosto 2022 11:27

Ikone, ma perché non tiri mai? Atteggiamento remissivo nel secondo tempo, ma sono due su due

19 agosto 2022 13:13

Corriere dello Sport scrive: "Alla Fiorentina arriverà Bajrami, possibile scambio con Nastasic o Benassi"

13 agosto 2022 11:18

Sky Sport, rallentamenti per Nastasic a Lecce. L'ingaggio è fuori portata per i salentini

02 agosto 2022 22:20

Corriere dello Sport, Lecce su Nastasic, chiede alla Fiorentina di pagare parte dell'ingaggio

01 agosto 2022 09:35

Gazzetta dello Sport, Corvino mette nel mirino Nastasic: possibile futuro a Lecce per il difensore

31 luglio 2022 14:00

Dalla Turchia: Nastasic nel mirino del Galatasaray. Ma i turchi vogliono garanzie sull'integrità fisica

13 luglio 2022 17:55

Nazione, in caso di partenza di Nastasic, la Fiorentina piomberebbe su Acerbi della Lazio

09 luglio 2022 13:49

Bonaventura e Odriozola, vietato correre rischi. Nastasic è tornato in gruppo

13 aprile 2022 09:52

Dal centro sportivo, Odriozola e Bonaventura non si allenano ancora con il resto della squadra

12 aprile 2022 15:53

I convocati della Fiorentina per il Napoli, non partono Odriozola, Bonaventura e Nastasic

09 aprile 2022 16:47

Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali

21 marzo 2022 17:28

I convocati della Fiorentina per il Verona, non ci sono Odriozola e Nastasic, c'è Nico Gonzalez

05 marzo 2022 18:44

Graziani: "La Fiorentina è nella parte sinistra della classifica come da obiettivi. Non vedo il problema"

09 febbraio 2022 13:59

Colpa di Nastasic e Callejon? No, la verità è che i gol di Vlahovic coprivano i problemi che ci sono

06 febbraio 2022 18:32

Come al solito, le partite chiave le perdiamo sempre. Spettacolo indegno

05 febbraio 2022 23:25

Gazzetta, Nastasic (per ora) resta alla Fiorentina: discorsi rimandati, deve sostituire Quarta

16 gennaio 2022 10:11

Di Marzio: "La Sampdoria vuole Nastasic. Prossima settimana nuovo incontro con la Fiorentina"

14 gennaio 2022 09:49

Nastasic: "A fine tempo sono successe due cose pazzesche, ma non abbiamo mollato e si è vinto"

13 gennaio 2022 22:19

La Fiorentina vuole Kumbulla? Forse a giugno, adesso l'obiettivo è recuperare Nastasic

02 gennaio 2022 20:02

Per la Coppa Italia Italiano non ha intenzione di mettere fuori troppi titolari, turnover normale

13 dicembre 2021 18:01

Chi è Ramadani, il potente procuratore vicino ai Della Valle che adesso è indagato dalla polizia

13 dicembre 2021 16:04

La lista dei convocati della Fiorentina per la Salernitana: fuori Castrovilli, Dragowski e Nastasic

10 dicembre 2021 15:57

Dal centro sportivo: Castrovilli, Dragowski e Nastasic non si allenano in gruppo, ancora fuori

07 dicembre 2021 19:28

Nastasic: "Tornare al Partizan? Non dipende solo da me. Vlahovic? Dà sempre il massimo"

26 novembre 2021 13:48

Nastasic fuori per infortunio almeno due settimane: salterà tre partite, viola in emergenza in difesa

18 novembre 2021 09:51

Monti: "Troppe lacune nella rosa. Italiano deve sempre inventarsi qualcosa: deve essere aiutato"

17 novembre 2021 22:51

Piove sul bagnato in casa Fiorentina, per Nastasic lesione muscolare di secondo grado

17 novembre 2021 18:44

Nazione, Nastasic ko, rischio tempi lunghi di stop. Oggi gli esami strumentali 

17 novembre 2021 09:53

Nastasic si è fatto male giovedi scorso, ma tornerà a Firenze per la visita medica solo oggi

16 novembre 2021 14:05

Le visite mediche hanno dato il via libera, Gonzalez torna a disposizione. In campo con il Milan?

15 novembre 2021 16:27

Nastasic, oggi il verdetto sull'infortunio: probabile forfait contro il Milan, difesa viola in emergenza

15 novembre 2021 10:02

Report ACF: "Gonzalez ancora positivo. Nastasic? Problema al soleo, lo attendiamo a Firenze"

12 novembre 2021 14:41

Infortunio in nazionale per Nastasic: polpaccio ko. Emergenza totale in difesa in vista del Milan

11 novembre 2021 21:37

Italiano sta sperimentando: contro la Juve potrebbe esserci la coppia Milenkovic-Nastasic

04 novembre 2021 10:09

Italiano prova titolari Maleh, Callejon e Nastasic. In allenamento nomina Chiesa e Bernardeschi

03 novembre 2021 15:52

CorFio, Dragowski, Milenkovic, Terracciano, Nastasic e Pulgar: anche loro hanno il contratto in scadenza nel 2023

09 ottobre 2021 08:46

Nastasic: "Solo un grande gruppo poteva vincere la partita. È la strada giusta, miglioreremo ancora"

26 settembre 2021 22:05

Nastasic, ottima la sua prestazione al ritorno alla Fiorentina: buona intesa con Milenkovic

22 settembre 2021 10:09

Lo scugnizzo viola-Gonzalez ma cosa ti dice la testa? Primo tempo mostruoso. Ripartiamo da lì

21 settembre 2021 23:34

Vlahovic gol e assist, Milenkovic segna di testa, Nastasic titolare. Serbia vince grazie ai viola

01 settembre 2021 22:54

Convocati Fiorentina, ci sono Torreira e Nastasic. Torna Amrabat, out Montiel e Odriozola

28 agosto 2021 09:09

Italiano: "Torreira di altissimo livello, ma domani può far poco. Nastasic ancora non pronto"

27 agosto 2021 17:15

Barone: "Nastasic ci porterà in alto. Aspettiamo i tifosi allo stadio, non vediamo l'ora di ritrovarli"

26 agosto 2021 15:52

Nastasic: "Legame con Firenze mai spezzato. Ho visto l'offerta e non ci ho pensato due volte"

26 agosto 2021 13:26

Nastasic: "Sono felicissimo di essere tornato dove tutto è iniziato. Ora più forti che mai. Forza Viola"

22 agosto 2021 13:53

Nastasic: "Sono contento di essere tornato dopo nove anni"

21 agosto 2021 15:56

Ufficiale: Nastasic in arrivo a Firenze, a rivelarlo proprio la Fiorentina sui social

21 agosto 2021 11:37

Tuttosport, Nastasic, oggi visite e firma. La Fiorentina chiuderà per Zappacosta. Plata in prestito

20 agosto 2021 09:18

Nastasic torna alla Fiorentina, domani a Firenze per visite mediche e firma sul contratto

19 agosto 2021 18:31

Pasqual: "Nastasic diverso da Pezzella. Cessione Vlahovic? Sarà fondamentale reinvestire bene i soldi"

19 agosto 2021 08:05

Pezzella lascia la Fiorentina, va al Betis. Domani a Firenze arriva Nastasic, torna in viola

18 agosto 2021 13:01

CorSport, Milenkovic al West Ham: si chiuderà a 16 milioni. Nastasic, andrà alla Fiorentina per 3 milioni

12 agosto 2021 09:45

Gazzetta dello Sport, Nastasic-bis, ma non solo: Fiorentina su un grande centrale se parte Pezzella

11 agosto 2021 08:51

Tuttosport, è il giorno di Nastasic: allo Schalke 3 milioni di euro. Quattro anni di contratto per il serbo

10 agosto 2021 09:00

CorSport, Nastasic, lo Schalke vuole 6 milioni, la Fiorentina ne offre 2 ma l'affare non salterà

09 agosto 2021 11:29

TMW, Milenkovic-West Ham lunedì si chiude. Nastasic sarà il suo sostituto alla Fiorentina

07 agosto 2021 17:18

Gazzetta dello Sport, Milenkovic-West Ham ci siamo: 15 milioni alla Fiorentina. Torna Nastasic in Viola

07 agosto 2021 08:00

Di Marzio: "Nastasic alla Fiorentina: incontro in corso tra le parti per limare gli ultimi dettagli"

06 agosto 2021 22:54

CorSport, Milenkovic all'addio, al suo posto torna Nastasic: resta un serbo nella difesa della Fiorentina

06 agosto 2021 09:15

Di Marzio: "Nastasic-Fiorentina oggi si può chiudere: parametro zero o indennizzo minimo"

06 agosto 2021 08:51

Pedullà: "West Ham-Milenkovic a 17 milioni. Attenzione al possibile inserimento del Tottenham"

06 agosto 2021 00:08

Ds Schalke: "Futuro di Nastasic? Sappiamo dell'interesse. Parliamo spesso, questo non è un segreto"

05 agosto 2021 23:55

Gazzetta, Nastasic, accordo totale Schalke-Fiorentina: prima della sua ufficialità manca un addio

03 agosto 2021 08:28

Martorelli: "Milenkovic-Nastasic il cambio è sostanziale. Perchè non può arrivare qualche giovane di qualità? "

02 agosto 2021 22:42

Bocci: "Milenkovic? Temo riedizione del caso Chiesa. Cambio con Nastasic non è a migliorare"

02 agosto 2021 15:01

Di Marzio: "Contatti intensi Fiorentina-Schalke per il ritorno di Nastasic. Club e giocatore in cerca dell'intesa"

02 agosto 2021 14:16

Tuttosport, la Fiorentina accelera per Nastasic: affare da 4 milioni, pronto triennale con opzione

02 agosto 2021 12:34

CorSport, Nastasic bloccato per sostituire Milenkovic. Cistana, la Fiorentina farà un tentativo

02 agosto 2021 11:08

Tuttosport, Simy in pole per l'attacco. Pulgar e Amrabat futuro in bilico. Nastasic già bloccato

30 luglio 2021 09:17

Gazzetta, Nastasic in pole se parte Milenkovic. Mustafi, Cistana e Lovato sono gli altri nomi

27 luglio 2021 07:57

Tuttosport, Fiorentina su Nastasic: Milenkovic può partire se arriva la giusta offerta

23 luglio 2021 09:33

Di Marzio: "Ribery? Italiano non si è imposto sulla sua permanenza. Nastasic? Tornerà"

16 luglio 2021 17:42

Sky Sport, Nastasic è pronto a tornare alla Fiorentina ma prima priorità alle uscite

16 luglio 2021 00:29

Di Marzio: "Nastasic, la Fiorentina l'ha bloccato: arriverà per 2-3 milioni, prima le cessioni"

15 luglio 2021 00:38

Di Marzio: "La Fiorentina vuole riportare Nastasic a Firenze: proseguono i contatti"

13 luglio 2021 08:20

Di Marzio: "Nastasic, la Fiorentina vuole riportarlo a Firenze. Può liberarsi a parametro zero"

11 luglio 2021 09:29

CorSport, Kouyaté il profilo che intriga di più la Fiorentina. Nastasic occasione low-cost

10 luglio 2021 10:37

Di Marzio: “Nastasic può tornare alla Fiorentina a costo quasi zero. Primo sondaggio”

08 luglio 2021 23:46

Di Marzio, Milan, si complica la pista Milenkovic. Come obiettivo spunta un ex Fiorentina

21 settembre 2020 23:31

Nastasic non va per il sottile: "Fiorentina? La vedo davvero male, sarà un anno molto brutto"

27 dicembre 2019 01:15

Il Messaggero: Nastasic potrebbe far ritorno in Italia, su di lui ci sono Roma e Inter

25 giugno 2017 13:06

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