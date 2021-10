CorFio, Dragowski, Milenkovic, Terracciano, Nastasic e Pulgar: anche loro hanno il contratto in scadenza nel 2023

La Fiorentina è concentrata sull’esplosione del caso Dusan Vlahovic ma così rischia di non accorgersi che nel 2023, con la medesima scadenza, ci sono altri calciatori. Dragowski, Terracciano, Pulgar, Milenkovic e Nastasic, dovranno decidere se andare all’ultimo anno, se andar via in estate o rinnovare con la Viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

