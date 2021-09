Nastasic: “Solo un grande gruppo poteva vincere la partita. È la strada giusta, miglioreremo ancora”

Matija Nastasic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale gigliato al termine del successo della Fiorentina sull’’Udinese. Ecco le sue parole:

UDINESE “Solo con un grande gruppo si possono vincere le partite, questo è il modo in cui vogliamo affrontare tutte le partite. Siamo contenti per aver preso tre punti anche oggi. Sofferenza? Durante la settimana abbiamo preparato questa partita con le ultime, siamo stati pronti contro una buona squadra come l’Udinese. Abbiamo visto come hanno giocato il secondo tempo, ma anche in questi momenti siamo stati tutti insieme, mostrando un buon carattere”.

SISTEMA DIFENSIVO “Cambio di sistema? Tante volte nei 90′ una squadra cambia sistema e bisogna essere pronti in ogni momento. Abbiamo ancora margini di miglioramento, ma siamo sulla giusta strada”.

RITORNO A FIRENZE “Sono contentissimo di essere tornato alla Fiorentina dopo ben 10 anni. Mi sento come a casa qui, sono molto contento di avere a che fare con voi fiorentini”.

NAPOLI “Una grande squadra, abbiamo visto come hanno giocato queste ultime partite. Possiamo recuperare, da martedì ricominciamo e prepariamo nel miglior modo questa partita”.

