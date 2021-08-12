CorSport, Milenkovic al West Ham: si chiuderà a 16 milioni. Nastasic, andrà alla Fiorentina per 3 milioni

Le due operazioni si chiuderanno entro fine settimana

Milenkovic al West Ham? C'erano tre-quattro milioni di euro da "sistemare" partendo dai tredici che hanno offerto gli "Hammers" e i diciassette che rappresentavano la richiesta della Fiorentina: si sta trovando un punto d'incontro a sedici, con o senza bonus. Ma ormai ci siamo davvero e i contatti a lei tra le parti sono stati di segno positivo e consentono di fissare a questo punto un termine: entro la fine della settimana è lecito attendersi che Milenkovic possa essere un giocatore del West Ham. Il club viola in parallelo sta chiudendo l'operazione per prendere Nastasic e pure qui c'è stato bisogno di un aggiustamento in corsa: sei milioni chiedeva lo Schalke, due erano quelli messi sul piatto dalla Fiorentina. A tre ci sarà l'accordo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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