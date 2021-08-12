Pedullà: "Vlahovic, la Fiorentina resiste. Se arriva l'offerta da 70 milioni i viola barcolleranno"

L'Inter ha offerto 40 milioni più bonus, di più non può

Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Dusan Vlahovic, prove di resistenza della Fiorentina. Ma non si tratta certo di una passeggiata di salute come potrebbe sembrare e spieghiamo perché. I discorsi per il rinnovo stanno andando avanti, roba da tre milioni netti a stagione più bonus. La Fiorentina vorrebbe mettere una clausola da 70 milioni, la stessa cifra che – occhio – farebbe barcollare il club viola se qualcuno si presentasse. Anche 60 più 10 di bonus non complicati per arrivare a 70 sarebbero forse sufficienti. A quel punto sarebbe molto complicato, ecco perché la Fiorentina continua a contare i giorni per arrivare il più velocemente possibile al 31 agosto e magari perfezionare il rinnovo. Chi può arrivare a 70? Di sicuro il Tottenham se vendesse Kane al Manchester City, per ora gli Spurs resistono come stanno facendo i viola con Vlahovic. Anche l’Atletico sta facendo ragionamenti in tal senso, ma non ha ancora formalizzato. A 70 milioni può cambiare tutto, ma la Fiorentina spera di tenersi stretto Dusan. E l’Inter? Ci ha provato, il profilo piace moltissimo ma in questo momento non potrebbe andare oltre i 40 milioni più bonus. Quindi… Lo riporta Alfredo Pedullà.

LEGGI ANCHE, SKHIRI: “VORREI L’EUROPA. AL MOMENTO NON CI SONO OFFERTE, SE NON ARRIVASSERO SAREI FELICE DI RESTARE”

https://www.labaroviola.com/skhiri-vorrei-leuropa-al-momento-non-ci-sono-offerte-se-non-arrivassero-sarei-felice-di-restare/147932/