Skhiri: "Vorrei l'Europa. Al momento non ci sono offerte, se non arrivassero sarei felice di restare"

Ellyes Skhiri ha parlato del suo futuro in vista della partita tra Colonia e Hertha Berlino

Ellyes Skhiri, obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato in vista di Colonia-Hertha Berlino, in programma per il 15 Agosto. Ecco le sue dichiarazioni riportate nell'edizione odierna de La Nazione:

"La situazione è chiara sia per me che per la società. Se arriverà una buona occasione, ne parleremo. Al momento non si sono registrate offerte e se, alla fine, non succedesse nulla sarei ben felice di restare. Quello che so è che giocare in una competizione europea sarebbe un importante passo in avanti nella mia carriera".

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