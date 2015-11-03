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Notizie Herta Berlino Fiorentina

Jovetic e Boateng firmano il fallimento. L'Hertha Berlino retrocede nella serie B tedesca, fatale l'1-1

20 maggio 2023 21:28

Finita l'avventura di Piatek alla Fiorentina? Il pistolero scrive: "Pronto per una nuova sfida"

15 giugno 2022 22:32

Dalla Germania, Fiorentina su Alderete. Il difensore dell'Herta Berlino è valutato 10 milioni di euro

13 giugno 2022 17:24

Corriere dello Sport, Piatek vuole restare alla Fiorentina. Il Pistolero pronto a tagliarsi l'ingaggio

02 giugno 2022 14:08

Dalla Germania, Piatek vuole restare alla Fiorentina, intanto l'Hertha Berlino cerca altro attaccante

09 maggio 2022 15:43

Repubblica scrive: "La Fiorentina preferisce prendere Alvarez che riscattare Piatek per 15 milioni"

23 marzo 2022 12:05

TMW, ad oggi non ci sono segnali di un addio di Piatek a fine stagione. Riscatto di 15 milioni

22 marzo 2022 23:12

Adesso è ufficiale, Piatek è un nuovo giocatore della Fiorentina, prende maglia la numero 19

08 gennaio 2022 12:50

Skhiri: "Vorrei l'Europa. Al momento non ci sono offerte, se non arrivassero sarei felice di restare"

12 agosto 2021 09:29

Sky Sport, il sogno di Jovetic era il ritorno in Italia. La Fiorentina ha rifiutato la proposta del montenegrino

27 luglio 2021 22:20

Niente ritorno alla Fiorentina per Jovetic: ha firmato un triennale con l'Herta Berlino

27 luglio 2021 14:22

Corriere Fiorentino, Ribery apre al rinnovo, si tratta su ingaggio e ruolo. Su di lui c'è anche l'Herta Berlino

22 febbraio 2021 09:28

Pedullà: "Piatek alla Fiorentina? Non esiste trattativa per ora. Impensabile che si spendano 25 milioni a gennaio"

12 novembre 2020 18:15

TMW, Fiorentina accordo con Piatek, 3,5 milioni all'anno. Offerta di prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni

05 ottobre 2020 15:32

Tra Piatek e la Fiorentina si inserisce la Roma, viola resta in vantaggio

25 agosto 2020 14:07

Boateng al fratello: "Sarebbe un sogno tornare all'Herta Berlino con te". Il dg: "Sono sicuro che scambieremo delle idee"

02 maggio 2020 22:10

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