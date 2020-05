Negli scorsi giorni, Kevin-Prince Boateng (di proprietà della Fiorentina, in prestito al Besiktas) è stato protagonista di una diretta ‘Instagram’ insieme al fratellastro Jerome Boateng (è al Bayern, scadenza contratto nel 2021) e nel corso del botta e risposta ha dichiarato che per lui sarebbe un sogno tornare all’Hertha e farlo addirittura insieme a Jerome. “Non si sa mai nel calcio”, ha replicato il calciatore del Bayern.

Parole che hanno fatto molto discutere in Germania e che sono state commentate, nel corso di una intervista alla ‘BIld’, anche dal dg dell’Hertha Berlino Michael Preetz: “È bello sapere che hanno legami così stretti con Berlino e con l’Hertha BSC. Sono ragazzi di Berlino, ed entrambi hanno fatto molto nella loro carriera e hanno visto il mondo. Che a un certo punto siano attratti da casa loro, da questa grande città, è totalmente comprensibile e mi rende molto felice. Se si tratta di questo, sono sicuro che ci scambieremo delle idee”.

