Notizie Boateng Fiorentina

Boateng racconta: "Litigai con De Zerbi quando gli dissi che volevo andare alla Fiorentina. Era furioso"
21 dicembre 2024 15:51
Jerome Boateng, arrivano le pesanti accuse della madre: "Mio figlio maltratta le donne da anni"
16 marzo 2024 15:57
Jovetic e Boateng firmano il fallimento. L'Hertha Berlino retrocede nella serie B tedesca, fatale l'1-1
20 maggio 2023 21:28
"Berardi offerto alla Fiorentina per 30 milioni, società preferì Boateng e Ribery, Montella ci mise del suo"
29 novembre 2022 17:38
Melissa Satta racconta l'ex viola Boateng: "Mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto molto"
14 febbraio 2022 16:29
Sport1, lo svincolato Boateng rifiuta la Fiorentina: vuole giocare la Champions. Ci prova il Siviglia
26 luglio 2021 23:10
Dalla Germania, l'ex Fiorentina Boateng lascerà il Monza: trattativa ai dettagli con l'Hertha Berlino
22 giugno 2021 18:04
Boateng, dalla Fiorentina al Monza il risultato non cambia, flop in serie B, nessuna conferma
30 maggio 2021 13:55
Boateng la combina grossa, porta 7 giocatori del Monza al Casinò, ora devono fare quarantena
28 aprile 2021 23:45
Corriere dello Sport, Ribery, il Monza ci prova, vuole riformare la Rib-Eng. La Fiorentina...
22 febbraio 2021 10:36
Gazzetta, il Monza insiste per Ribery in caso di A. Boateng sta cercando di convincerlo
03 febbraio 2021 11:40
Via da Firenze finisce anche la relazione, Boateng e Melissa Satta si separano. L'annuncio su Instagram
21 dicembre 2020 15:04
Grifo: "Vicino alla Fiorentina nell'estate del 2019 ma poi i viola presero Ribery e Boateng"
13 novembre 2020 09:38
Boateng, neo acquisto del Monza: "Potevo restare alla Fiorentina, ma non potevo dire no a Galliani e Berlusconi"
30 settembre 2020 16:00
Ufficiale, Boateng è stato acquistato dal Monza a titolo definitivo. Il comunicato della Fiorentina
28 settembre 2020 18:44
Galliani: "Boateng arriva a titolo definitivo. Con Berlusconi è più semplice"
24 settembre 2020 16:01
Di Marzio, Boateng andrà al Monza. La trattativa con la Fiorentina è stata chiusa nella notte
24 settembre 2020 09:58
Boateng ancora senza una sistemazione. E' stato offerto allo Spezia, no dei liguri
17 settembre 2020 16:07
Pres. Las Palmas su Boateng: "Ci piacerebbe averlo ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre possibilità"
12 settembre 2020 16:41
Boateng in uscita, oltre al Verona c'è anche una pretendente spagnola: il Las Palmas
09 settembre 2020 15:19
Kevin-Prince Boateng potrebbe andare al Verona dalla Fiorentina
08 settembre 2020 20:32
CorSport, Hellas Verona e Galatasaray su Benassi. Diverse richieste estere per Boateng
03 settembre 2020 10:43
CorFio, Boateng, Biraghi e gli altri: la lista degli esuberi che Pradè dovrà piazzare pesa 10 milioni
07 agosto 2020 12:19
Galliani: "Voglio portare Boateng al Monza, ho flirtato con lui ma il suo ingaggio alla Fiorentina..."
01 luglio 2020 16:39
Boateng tornerà alla Fiorentina. Il Besiktas non lo riscatterà per lo scarso rendimento in campo
29 giugno 2020 22:07
Dalla Turchia, Boateng è a quattro presenze dalla permanenza al Besiktas, a dieci scatta il rinnovo del prestito
17 giugno 2020 21:11
Boateng fa caos anche al Besiktas, lancia la maglia per terra dopo sostituzione, tifosi inferociti
14 giugno 2020 15:31
Koffi: "Ho preferito la Fiorentina al Liverpool. Ribery il mio idolo fin da bambino"
16 maggio 2020 18:38
Boateng al fratello: "Sarebbe un sogno tornare all'Herta Berlino con te". Il dg: "Sono sicuro che scambieremo delle idee"
02 maggio 2020 22:10
Boateng: “Fiorentina? Sono arrabbiato. Con Montella non ci siamo capiti”
25 aprile 2020 09:41
Dalla Turchia, il Besiktas chiede uno sconto del 40% sullo stipendio di Boateng
24 aprile 2020 13:18
Nocerino: "Boateng è una bestia ed un ragazzo d'oro, purtroppo in Italia ti etichettano"
18 aprile 2020 22:04
Boateng: "Non è detto che la mia avventura alla Fiorentina sia finita, ho Firenze nel cuore"
18 aprile 2020 11:42
Boateng rivela: "A gennaio sarei voluto tornare all'Hertha Berlino, avevo grandi piani per il club"
18 aprile 2020 02:14
Dalla Turchia, il Besiktas già scarica Boateng. A fine stagione il suo ritorno a Firenze. I dettagli
06 aprile 2020 20:06
Boateng: "Firenze non ha visto il mio vero valore ma se tornerò voglio spaccare tutto"
29 marzo 2020 15:52
Boateng fa richiesta di lasciare Istanbul per Coronavirus. Il Besiktas dice No al Ghana..
20 marzo 2020 18:15
Satta sui social: "Sono venuta a trovare mio martito in Turchia. Non sono scappata dall'Italia"
13 marzo 2020 10:33
Voci dalla Turchia: il Besiktas vuole riscattare Boateng. Pronta l'offerta ai viola e un biennale per l'attaccante
27 febbraio 2020 16:30
Mancano 9 partite al riscatto automatico del Besiktas per Boateng. Sarà cessione gratuita dalla Fiorentina
12 febbraio 2020 22:36
Prestiti, Pedro incanta il Brasile, ancora in gol. Amrabat il migliore contro la Juve. Boateng...
10 febbraio 2020 11:27
Boateng: "Nelle ultime due gare con la Fiorentina non ho giocato ma il problema non era fisico"
06 febbraio 2020 17:40
Satta: "Non sempre le cose vanno come vorremmo...sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti no"
01 febbraio 2020 19:35
Ufficiale: Kevin-Prince Boateng della viola va a titolo temporaneo al Besiktas in Turchia
31 gennaio 2020 22:17
Boateng se ne va, è un nuovo giocatore del Besiktas. Prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze
31 gennaio 2020 17:41
TMW, fatta per Boateng al Besiktas. Andrà in prestito con diritto di riscatto. I dettagli
31 gennaio 2020 14:05
Di Marzio, Boateng in uscita dai viola: va al Besiktas in prestito con diritto di riscatto
31 gennaio 2020 12:55
La Nazione, Capitolo uscite. Boateng verso il ritorno in Emilia. Via anche Ceccherini?
31 gennaio 2020 08:28
Pedullà, Boateng in uscita dalla Fiorentina, la sua cessione è vicina, può tornare al Sassuolo
30 gennaio 2020 12:35
Il Barcellona pensa ancora al disastro Boateng: "Non possiamo prendere un altro come lui"
30 gennaio 2020 11:47
Pedullà, incontro Pradè-Carnevali: Duncan sarà viola per 15 mln + bonus. Boateng torna in Emilia?
29 gennaio 2020 18:48
ACF: ecco la rosa dei 23 convocati dal tecnico Iachini per la gara con l'Inter. Il comunicato
28 gennaio 2020 14:26
Corriere Fiorentino, l’avventura di Boateng in viola è al capolinea, Pradè prova a piazzarlo
22 gennaio 2020 09:39
Gazzetta, Boateng è in uscita dalla Fiorentina. Al suo posto potrebbe arrivare un jolly come Caprari
21 gennaio 2020 10:35
TMW, per Caprari la Fiorentina offre alla Samp 1 mln (prestito) più 8 di riscatto, la Doria riflette
20 gennaio 2020 13:31
Calamai: "Da domani in campo solo chi sta bene. Con la Spal giocavamo in nove.."
14 gennaio 2020 21:58
I convocati di Iachini per la partita contro l'Atalanta, Boateng fuori per infortunio. Il comunicato
14 gennaio 2020 20:31
Galli demolisce Boateng: "In questo momento con il gioco del calcio non ci incastra niente"
13 gennaio 2020 19:25
Basile su Twitter: "Fiorentina-Spal? Forse la più brutta viola dai tempi di Tarquinio Prisco"
13 gennaio 2020 18:33
Galli: "Cutrone ha fame. Vlahovic è un centravanti importante. Farei attenzione a non sbagliare su Pedro"
30 dicembre 2019 19:39
Boateng: "I soldi nel calcio sono una maledizione. I giovani pensano solo a Instagram"
29 dicembre 2019 18:34
Di Gennaro: "In attacco prenderei subito Petagna. Boateng e Pedro sono stati due veri fallimenti"
25 dicembre 2019 00:05
Battibecco tra un tifoso e Boateng: "Vacanze tante e pochi gol". La risposta del ghanese..
23 dicembre 2019 19:50
Sarà attacco Vlahovic-Boateng, a centrocampo ballottaggio tra Benassi e Badelj. Le ultime dai campini
20 dicembre 2019 16:18
Pruzzo: "Chiesa sarebbe la carta per far saltare il banco domani. Boa e Vlahovic.."
18 dicembre 2019 13:59
Boateng a cena con il Vicenza: "Se arrivate in Serie A firmo subito, è una promessa"
17 dicembre 2019 14:06
Gazzetta, Pedro via in Brasile, a Firenze torna Kalinic per affiancare Vlahovic. I dettagli
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Dai campini, Montella boccia sia Vlahovic che Pedro, giocherà Boateng centravanti. Ecco il modulo
14 dicembre 2019 21:09
Bucchioni: "Pedro più pronto di Vlahovic. Quasi impossibile Montella in viola nel 2020"
14 dicembre 2019 16:47
Boateng scrive a Ribery: "Sbrigati a recuperare in fretta, ho bisogno di altre foto insieme"
13 dicembre 2019 20:54
Montella si affida ai suoi senatori: Pezzella, Ribery, Boateng e Badelj per battere l'Inter
10 dicembre 2019 09:47
Contro l'Inter Pezzella ci sarà. Ribery? Domani giorno decisivo per l'attaccante francese
10 dicembre 2019 09:11
Montella: "Chiesa ha recuperato fisicamente e mentalmente. Domani sarà una partita dura"
06 dicembre 2019 14:47
Commisso: "Va tolta quella piccola minoranza razzista". Boateng: "Continuiamo la lotta"
05 dicembre 2019 19:24
Boateng: "Sono stufo, la gente non capisce come si sentono Balotelli, Koulibaly quando tornano a casa"
22 novembre 2019 20:51
Nardella sul razzismo: "D'accordo con Boateng. Servono azioni forti contro l'ignoranza"
22 novembre 2019 13:42
Boateng: "La società dovrà tenerne conto, se Chiesa vorrà compiere un altro passo in carriera"
21 novembre 2019 10:35
Boateng: "Razzismo? La situazione è peggiorata. Sto organizzando una task force. Mandela..."
21 novembre 2019 10:22
Nesti: "Fiorentina costruita su Chiesa, se lui non gira sono dolori. Boateng ha deluso, Ribery leader inatteso"
14 novembre 2019 13:44
(FOTO) Melissa Satta è contenta della vittoria del Cagliari: "Sono orgogliosa della mia isola"
11 novembre 2019 08:35
CorrSport, a gennaio una punta e un centrocampista, le indiscrezioni di mercato tra bocciature e rimandati
09 novembre 2019 12:58
Bucchioni: "A Cagliari inutile sbilanciarsi, loro punteranno sull'entusiasmo, che però rischia di essere esagerato"
08 novembre 2019 14:55
La Nazione, Montella potrebbe confermare Vlahovic dal primo minuto contro il Cagliari
07 novembre 2019 08:58
Malusci: "Boateng? Non sta rendendo come dovrebbe. Non si sposa bene con il gioco viola"
06 novembre 2019 20:10
Desolati: "Vlahovic non è molto gradito al tecnico, mi pare evidente. Boateng è fuori condizione"
05 novembre 2019 22:00
"Fammi un gol, ho speso un rene per te al fantacalcio" la risposta di Boateng ad un ragazzo su Instagram
05 novembre 2019 13:35
Boateng: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Continuiamo a lottare contro il razzismo"
04 novembre 2019 21:07
Valcareggi: "Boateng è anarchico da fare schifo... Ma ieri probabilmente non si sarebbe vinto nemmeno con Vlahovic"
04 novembre 2019 15:53
Vlahovic, bene anche contro il Parma. Adesso è favorito per giocare col Cagliari. E Pedro...
04 novembre 2019 12:05
FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-PARMA, TITOLARI BOATENG E RANIERI. OUT SOTTIL
03 novembre 2019 16:50
Tre attaccanti, un solo gol fatto. Il bomber è un flop. Vlahovic o Boateng per domenica? Le ultime
02 novembre 2019 12:17
Fiorentina-Parma: tre ballottaggi di formazione secondo Radio Bruno Toscana
01 novembre 2019 16:22
Melissa Satta: "La fine del matrimonio con Boateng fu un fallimento. Adesso siamo felici, quando giocava in Germania..."
31 ottobre 2019 19:18
Stovini: "Stasera la partita giusta per Vlahovic. Squalifica Ribery? Non è più al Bayern.."
30 ottobre 2019 20:43
I numeri poco entusiasmanti di Boateng: Appena 167' minuti in campo e una rete all'attivo
30 ottobre 2019 11:44
1ª partita senza Ribery. Boateng in vantaggio su Vlahovic per una maglia da titolare contro il Sassuolo
30 ottobre 2019 09:57
De Zerbi: "Viola valgono le prime 7 posizioni. Abbraccerò Boa, anche se si ha lasciato.."
29 ottobre 2019 17:01
Cambi discussi, Montella: "Ho chiarito con Ribery. Ecco perché non ho messo Chiesa al posto di Lirola"
29 ottobre 2019 14:24
Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina: Ceccherini, Venuti e Boateng dal primo minuto?
29 ottobre 2019 07:44
Oltre il disastro Guida, Montella e il cambio insensato di Ribery. Boateng 10 imbarazzante, a cosa serve?
28 ottobre 2019 15:07
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