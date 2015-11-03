Labaro Viola

Notizie Boateng Fiorentina

Boateng racconta: "Litigai con De Zerbi quando gli dissi che volevo andare alla Fiorentina. Era furioso"

21 dicembre 2024 15:51

Jerome Boateng, arrivano le pesanti accuse della madre: "Mio figlio maltratta le donne da anni"

16 marzo 2024 15:57

Jovetic e Boateng firmano il fallimento. L'Hertha Berlino retrocede nella serie B tedesca, fatale l'1-1

20 maggio 2023 21:28

"Berardi offerto alla Fiorentina per 30 milioni, società preferì Boateng e Ribery, Montella ci mise del suo"

29 novembre 2022 17:38

Melissa Satta racconta l'ex viola Boateng: "Mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto molto"

14 febbraio 2022 16:29

Sport1, lo svincolato Boateng rifiuta la Fiorentina: vuole giocare la Champions. Ci prova il Siviglia

26 luglio 2021 23:10

Dalla Germania, l'ex Fiorentina Boateng lascerà il Monza: trattativa ai dettagli con l'Hertha Berlino

22 giugno 2021 18:04

Boateng, dalla Fiorentina al Monza il risultato non cambia, flop in serie B, nessuna conferma

30 maggio 2021 13:55

Boateng la combina grossa, porta 7 giocatori del Monza al Casinò, ora devono fare quarantena

28 aprile 2021 23:45

Corriere dello Sport, Ribery, il Monza ci prova, vuole riformare la Rib-Eng. La Fiorentina...

22 febbraio 2021 10:36

Gazzetta, il Monza insiste per Ribery in caso di A. Boateng sta cercando di convincerlo

03 febbraio 2021 11:40

Via da Firenze finisce anche la relazione, Boateng e Melissa Satta si separano. L'annuncio su Instagram

21 dicembre 2020 15:04

Grifo: "Vicino alla Fiorentina nell'estate del 2019 ma poi i viola presero Ribery e Boateng"

13 novembre 2020 09:38

Boateng, neo acquisto del Monza: "Potevo restare alla Fiorentina, ma non potevo dire no a Galliani e Berlusconi"

30 settembre 2020 16:00

Ufficiale, Boateng è stato acquistato dal Monza a titolo definitivo. Il comunicato della Fiorentina

28 settembre 2020 18:44

Galliani: "Boateng arriva a titolo definitivo. Con Berlusconi è più semplice"

24 settembre 2020 16:01

Di Marzio, Boateng andrà al Monza. La trattativa con la Fiorentina è stata chiusa nella notte

24 settembre 2020 09:58

Boateng ancora senza una sistemazione. E' stato offerto allo Spezia, no dei liguri

17 settembre 2020 16:07

Pres. Las Palmas su Boateng: "Ci piacerebbe averlo ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre possibilità"

12 settembre 2020 16:41

Boateng in uscita, oltre al Verona c'è anche una pretendente spagnola: il Las Palmas

09 settembre 2020 15:19

Kevin-Prince Boateng potrebbe andare al Verona dalla Fiorentina

08 settembre 2020 20:32

CorSport, Hellas Verona e Galatasaray su Benassi. Diverse richieste estere per Boateng

03 settembre 2020 10:43

CorFio, Boateng, Biraghi e gli altri: la lista degli esuberi che Pradè dovrà piazzare pesa 10 milioni

07 agosto 2020 12:19

Galliani: "Voglio portare Boateng al Monza, ho flirtato con lui ma il suo ingaggio alla Fiorentina..."

01 luglio 2020 16:39

Boateng tornerà alla Fiorentina. Il Besiktas non lo riscatterà per lo scarso rendimento in campo

29 giugno 2020 22:07

Dalla Turchia, Boateng è a quattro presenze dalla permanenza al Besiktas, a dieci scatta il rinnovo del prestito

17 giugno 2020 21:11

Boateng fa caos anche al Besiktas, lancia la maglia per terra dopo sostituzione, tifosi inferociti

14 giugno 2020 15:31

Koffi: "Ho preferito la Fiorentina al Liverpool. Ribery il mio idolo fin da bambino"

16 maggio 2020 18:38

Boateng al fratello: "Sarebbe un sogno tornare all'Herta Berlino con te". Il dg: "Sono sicuro che scambieremo delle idee"

02 maggio 2020 22:10

Boateng: “Fiorentina? Sono arrabbiato. Con Montella non ci siamo capiti”

25 aprile 2020 09:41

Dalla Turchia, il Besiktas chiede uno sconto del 40% sullo stipendio di Boateng

24 aprile 2020 13:18

Nocerino: "Boateng è una bestia ed un ragazzo d'oro, purtroppo in Italia ti etichettano"

18 aprile 2020 22:04

Boateng: "Non è detto che la mia avventura alla Fiorentina sia finita, ho Firenze nel cuore"

18 aprile 2020 11:42

Boateng rivela: "A gennaio sarei voluto tornare all'Hertha Berlino, avevo grandi piani per il club"

18 aprile 2020 02:14

Dalla Turchia, il Besiktas già scarica Boateng. A fine stagione il suo ritorno a Firenze. I dettagli

06 aprile 2020 20:06

Boateng: "Firenze non ha visto il mio vero valore ma se tornerò voglio spaccare tutto"

29 marzo 2020 15:52

Boateng fa richiesta di lasciare Istanbul per Coronavirus. Il Besiktas dice No al Ghana..

20 marzo 2020 18:15

Satta sui social: "Sono venuta a trovare mio martito in Turchia. Non sono scappata dall'Italia"

13 marzo 2020 10:33

Voci dalla Turchia: il Besiktas vuole riscattare Boateng. Pronta l'offerta ai viola e un biennale per l'attaccante

27 febbraio 2020 16:30

Mancano 9 partite al riscatto automatico del Besiktas per Boateng. Sarà cessione gratuita dalla Fiorentina

12 febbraio 2020 22:36

Prestiti, Pedro incanta il Brasile, ancora in gol. Amrabat il migliore contro la Juve. Boateng...

10 febbraio 2020 11:27

Boateng: "Nelle ultime due gare con la Fiorentina non ho giocato ma il problema non era fisico"

06 febbraio 2020 17:40

Satta: "Non sempre le cose vanno come vorremmo...sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti no"

01 febbraio 2020 19:35

Ufficiale: Kevin-Prince Boateng della viola va a titolo temporaneo al Besiktas in Turchia

31 gennaio 2020 22:17

Boateng se ne va, è un nuovo giocatore del Besiktas. Prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze

31 gennaio 2020 17:41

TMW, fatta per Boateng al Besiktas. Andrà in prestito con diritto di riscatto. I dettagli

31 gennaio 2020 14:05

Di Marzio, Boateng in uscita dai viola: va al Besiktas in prestito con diritto di riscatto

31 gennaio 2020 12:55

La Nazione, Capitolo uscite. Boateng verso il ritorno in Emilia. Via anche Ceccherini?

31 gennaio 2020 08:28

Pedullà, Boateng in uscita dalla Fiorentina, la sua cessione è vicina, può tornare al Sassuolo

30 gennaio 2020 12:35

Il Barcellona pensa ancora al disastro Boateng: "Non possiamo prendere un altro come lui"

30 gennaio 2020 11:47

Pedullà, incontro Pradè-Carnevali: Duncan sarà viola per 15 mln + bonus. Boateng torna in Emilia?

29 gennaio 2020 18:48

ACF: ecco la rosa dei 23 convocati dal tecnico Iachini per la gara con l'Inter. Il comunicato

28 gennaio 2020 14:26

Corriere Fiorentino, l’avventura di Boateng in viola è al capolinea, Pradè prova a piazzarlo

22 gennaio 2020 09:39

Gazzetta, Boateng è in uscita dalla Fiorentina. Al suo posto potrebbe arrivare un jolly come Caprari

21 gennaio 2020 10:35

TMW, per Caprari la Fiorentina offre alla Samp 1 mln (prestito) più 8 di riscatto, la Doria riflette

20 gennaio 2020 13:31

Calamai: "Da domani in campo solo chi sta bene. Con la Spal giocavamo in nove.."

14 gennaio 2020 21:58

I convocati di Iachini per la partita contro l'Atalanta, Boateng fuori per infortunio. Il comunicato

14 gennaio 2020 20:31

Galli demolisce Boateng: "In questo momento con il gioco del calcio non ci incastra niente"

13 gennaio 2020 19:25

Basile su Twitter: "Fiorentina-Spal? Forse la più brutta viola dai tempi di Tarquinio Prisco"

13 gennaio 2020 18:33

Galli: "Cutrone ha fame. Vlahovic è un centravanti importante. Farei attenzione a non sbagliare su Pedro"

30 dicembre 2019 19:39

Boateng: "I soldi nel calcio sono una maledizione. I giovani pensano solo a Instagram"

29 dicembre 2019 18:34

Di Gennaro: "In attacco prenderei subito Petagna. Boateng e Pedro sono stati due veri fallimenti"

25 dicembre 2019 00:05

Battibecco tra un tifoso e Boateng: "Vacanze tante e pochi gol". La risposta del ghanese..

23 dicembre 2019 19:50

Sarà attacco Vlahovic-Boateng, a centrocampo ballottaggio tra Benassi e Badelj. Le ultime dai campini

20 dicembre 2019 16:18

Pruzzo: "Chiesa sarebbe la carta per far saltare il banco domani. Boa e Vlahovic.."

18 dicembre 2019 13:59

Boateng a cena con il Vicenza: "Se arrivate in Serie A firmo subito, è una promessa"

17 dicembre 2019 14:06

Gazzetta, Pedro via in Brasile, a Firenze torna Kalinic per affiancare Vlahovic. I dettagli

17 dicembre 2019 08:54

Dai campini, Montella boccia sia Vlahovic che Pedro, giocherà Boateng centravanti. Ecco il modulo

14 dicembre 2019 21:09

Bucchioni: "Pedro più pronto di Vlahovic. Quasi impossibile Montella in viola nel 2020"

14 dicembre 2019 16:47

Boateng scrive a Ribery: "Sbrigati a recuperare in fretta, ho bisogno di altre foto insieme"

13 dicembre 2019 20:54

Montella si affida ai suoi senatori: Pezzella, Ribery, Boateng e Badelj per battere l'Inter

10 dicembre 2019 09:47

Contro l'Inter Pezzella ci sarà. Ribery? Domani giorno decisivo per l'attaccante francese

10 dicembre 2019 09:11

Montella: "Chiesa ha recuperato fisicamente e mentalmente. Domani sarà una partita dura"

06 dicembre 2019 14:47

Commisso: "Va tolta quella piccola minoranza razzista". Boateng: "Continuiamo la lotta"

05 dicembre 2019 19:24

Boateng: "Sono stufo, la gente non capisce come si sentono Balotelli, Koulibaly quando tornano a casa"

22 novembre 2019 20:51

Nardella sul razzismo: "D'accordo con Boateng. Servono azioni forti contro l'ignoranza"

22 novembre 2019 13:42

Boateng: "La società dovrà tenerne conto, se Chiesa vorrà compiere un altro passo in carriera"

21 novembre 2019 10:35

Boateng: "Razzismo? La situazione è peggiorata. Sto organizzando una task force. Mandela..."

21 novembre 2019 10:22

Nesti: "Fiorentina costruita su Chiesa, se lui non gira sono dolori. Boateng ha deluso, Ribery leader inatteso"

14 novembre 2019 13:44

(FOTO) Melissa Satta è contenta della vittoria del Cagliari: "Sono orgogliosa della mia isola"

11 novembre 2019 08:35

CorrSport, a gennaio una punta e un centrocampista, le indiscrezioni di mercato tra bocciature e rimandati

09 novembre 2019 12:58

Bucchioni: "A Cagliari inutile sbilanciarsi, loro punteranno sull'entusiasmo, che però rischia di essere esagerato"

08 novembre 2019 14:55

La Nazione, Montella potrebbe confermare Vlahovic dal primo minuto contro il Cagliari

07 novembre 2019 08:58

Malusci: "Boateng? Non sta rendendo come dovrebbe. Non si sposa bene con il gioco viola"

06 novembre 2019 20:10

Desolati: "Vlahovic non è molto gradito al tecnico, mi pare evidente. Boateng è fuori condizione"

05 novembre 2019 22:00

"Fammi un gol, ho speso un rene per te al fantacalcio" la risposta di Boateng ad un ragazzo su Instagram

05 novembre 2019 13:35

Boateng: "Sei anni dopo non è cambiato niente. Continuiamo a lottare contro il razzismo"

04 novembre 2019 21:07

Valcareggi: "Boateng è anarchico da fare schifo... Ma ieri probabilmente non si sarebbe vinto nemmeno con Vlahovic"

04 novembre 2019 15:53

Vlahovic, bene anche contro il Parma. Adesso è favorito per giocare col Cagliari. E Pedro...

04 novembre 2019 12:05

FORMAZIONI UFFICIALI: FIORENTINA-PARMA, TITOLARI BOATENG E RANIERI. OUT SOTTIL

03 novembre 2019 16:50

Tre attaccanti, un solo gol fatto. Il bomber è un flop. Vlahovic o Boateng per domenica? Le ultime

02 novembre 2019 12:17

Fiorentina-Parma: tre ballottaggi di formazione secondo Radio Bruno Toscana

01 novembre 2019 16:22

Melissa Satta: "La fine del matrimonio con Boateng fu un fallimento. Adesso siamo felici, quando giocava in Germania..."

31 ottobre 2019 19:18

Stovini: "Stasera la partita giusta per Vlahovic. Squalifica Ribery? Non è più al Bayern.."

30 ottobre 2019 20:43

I numeri poco entusiasmanti di Boateng: Appena 167' minuti in campo e una rete all'attivo

30 ottobre 2019 11:44

1ª partita senza Ribery. Boateng in vantaggio su Vlahovic per una maglia da titolare contro il Sassuolo

30 ottobre 2019 09:57

De Zerbi: "Viola valgono le prime 7 posizioni. Abbraccerò Boa, anche se si ha lasciato.."

29 ottobre 2019 17:01

Cambi discussi, Montella: "Ho chiarito con Ribery. Ecco perché non ho messo Chiesa al posto di Lirola"

29 ottobre 2019 14:24

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina: Ceccherini, Venuti e Boateng dal primo minuto?

29 ottobre 2019 07:44

Oltre il disastro Guida, Montella e il cambio insensato di Ribery. Boateng 10 imbarazzante, a cosa serve?

28 ottobre 2019 15:07

Archivio

Esplora l'archivio di Boateng

Sett. 51 Sett. 11
Sett. 20
Sett. 48 Sett. 7
Sett. 30 Sett. 25 Sett. 21 Sett. 17 Sett. 8 Sett. 5
Sett. 52 Sett. 46 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 32 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27