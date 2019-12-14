Bucchioni: "Pedro più pronto di Vlahovic. Quasi impossibile Montella in viola nel 2020"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Enzo Bucchioni: "La sfida contro l'Inter sarà difficilissima. Nei viola dovrebbe giocare Boateng in attacco, servono i calciatori con esperienza. A...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana da Enzo Bucchioni: "La sfida contro l'Inter sarà difficilissima. Nei viola dovrebbe giocare Boateng in attacco, servono i calciatori con esperienza. A gara in corso spero di vedere in campo Pedro, mi sembra più pronto di Vlahovic. Giocherei con il 3-5-2, motiverei il Boa dicendogli che una volta era un milanista. Montella nel 2020 in viola? Probabilità quasi pari a zero. Gattuso ha rifiutato tempo fa i viola, la squadra viola è incompleta, è un'impresa trovare qualcuno che subentri ora. Nel mercato di gennaio Commisso farà acquisti, prenderà un centrocampista ed un difensore. Politano verrebbe subito a Firenze, è un calciatore straordinario".