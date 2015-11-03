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Notizie Montella Fiorentina

Montella accusato di essere anti-Besiktas in Turchia: “Ha un problema con il club, non mette i migliori”

29 marzo 2026 12:22

Viviano racconta: "Montella disse 'Behrami non lo voglio', non fu un traditore. Non sarebbe mai andato via"

05 febbraio 2026 18:25

Montella saluta Commisso: "Buon viaggio Presidente, un abbraccio forte ai familiari"

17 gennaio 2026 14:17

Borja Valero sulla Fiorentina di Montella: “La gente ci ricorda anche se non abbiamo vinto nulla”

12 gennaio 2026 18:25

De Rossi rivela: "La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma"

26 dicembre 2025 17:01

Viviano: "Fu Montella a mandarmi via dalla Fiorentina, quella stagione palleggiavamo in faccia a tutte"

11 novembre 2025 12:56

Montella: "Pepito Rossi uno spettacolo per gli occhi. Era impressionante, peccato per gli infortuni"

28 ottobre 2025 16:58

Montella: "La mia Fiorentina era rivoluzionaria, 3 anni meravigliosi. Non me li sono goduti a pieno"

28 ottobre 2025 12:46

Pioli, solo Montella peggio di lui nell'era Commisso, domani con il Como per invertire la rotta

20 settembre 2025 23:27

Napoli bestia nera recente della Fiorentina in casa: ultima vittoria nel 2018 grazie alla tripletta di Simeone

13 settembre 2025 13:31

Nel giorno del compleanno di Terim, arriva la notizia che Montella sarà cittadino turco

04 settembre 2025 22:52

Sentite Di Natale: “Se fossi andato vai da Udine sarei andato alla Fiorentina di Montella, alla Juve dissi no”

07 agosto 2025 17:41

Gomez: "Montella non credeva che fossi davvero infortunato. 10 dottori e nessuno capiva cosa avessi"

26 marzo 2025 13:45

Viviano: "Con Montella alla Fiorentina non ci salutavamo nemmeno se eravamo da soli in una stanza"

22 novembre 2024 21:48

Di Marzio annuncia: "Ranieri vicino alla panchina della Roma, incontrerà i Friedkin a Londra"

12 novembre 2024 22:24

Montella in pole per diventare il nuovo allenatore della Roma, c'è una penale per prenderlo dalla Turchia

12 novembre 2024 12:56

Palladino corre alimentando i primati. Per i record nel mirino Sousa, Montella e Ranieri 

06 novembre 2024 08:56

Dalla Turchia: l'ex Fiorentina Montella in pole per la panchina del Manchester United se salta Ten Hag

16 ottobre 2024 23:53

"Grandissima prestazione per 44 minuti" ma la classifica piange. Palladino fa peggio di Iachini

15 settembre 2024 23:01

Sentite Montella: "Spalletti era l'allenatore più bravo di Euro2024. Nessuno si aspettava flop Italia"

08 luglio 2024 14:45

Terim: "Montella? Buon rapporto, ci accomuna il passato alla Fiorentina. Andrebbe sostenuto tutti"

06 luglio 2024 14:05

Viviano fa pace con Montella: "C'erano stati degli attriti in passato. Ora ha smussato il carattere"

05 luglio 2024 14:40

Pizarro si congratula con Montella per gli Europei e pubblica una foto con la maglia della Fiorentina

03 luglio 2024 17:53

EURO 2024: La Turchia supera l'Austria, l'aeroplanino vola ai quarti, sfiderà l'Olanda

02 luglio 2024 23:23

Montella contestato in Turchia per il rendimento agli Europei: "è un allenatore senza successo, non ha carattere né personalità"

24 giugno 2024 18:13

La sicurezza dell'Europeo non fa entrare Montella allo stadio, il tecnico della Turchia non è stato riconosciuto

23 giugno 2024 00:17

Montella scrive: "Sei stato un amico per me, è tutto buio perché perdiamo un grande uomo, per sempre nel mio cuore"

20 marzo 2024 10:19

Montella: "Il calcio italiano mi aveva girato le spalle per colpe non mie, adesso in Turchia mi amano"

11 novembre 2023 10:43

Montella: “Complimenti ad Italiano, anche se la Fiorentina ha perso. Battute d’arresto così posso capitare” 

24 ottobre 2023 09:35

Richards: "Alla Fiorentina senza sapere l'italiano, chiesi a Balotelli, a Montella dissi "Testa di Ca***"

07 settembre 2023 15:25

Ufficiale, Montella non è più l'allenatore dell'Adana Demirspor, lascia la Turchia

13 giugno 2023 10:03

Montella: "Apprezzo Italiano, arrivare in fondo alla Coppa Italia e alla Conference è risultato eccellente"

16 maggio 2023 12:51

Lazzari: "Nel 2015 i fischi dei tifosi contro la squadra dopo il Siviglia sono stati molto ingiusti"

09 maggio 2023 13:48

Montella: "Italiano ha fatto un grandissimo lavoro alla Fiorentina, non è facile andare avanti in Europa"

18 marzo 2023 22:22

"Classifica pessima, ma niente paragoni con la Fiorentina di Montella-Iachini-Prandelli. Quella le buscava"

26 febbraio 2023 16:30

Montella: "Italiano mi piace tanto, normali certe difficoltà giocando ogni 3 giorni. Capisco la delusione"

21 febbraio 2023 18:26

Terribile terremoto in Turchia, Montella racconta: "Crollati palazzi, l'albergo dove vivo ha preso fuoco"

06 febbraio 2023 15:40

Montella: "Sono subentrato a Mihajlovic alla Fiorentina, non c'era nessuno che parlasse male di lui"

18 dicembre 2022 14:30

Montella: "A Firenze mi hanno sempre amato e rispettato. Terim ha lasciato il segno alla Fiorentina"

04 dicembre 2022 14:39

Borja Valero: "Sarei stato perfetto per Italiano. Rossi era forte più di ogni oltre immaginazione"

30 novembre 2022 14:38

La fake news su Pedro alla Fiorentina. Mai contestato dai tifosi, fu bocciato da Montella e dalla società

08 novembre 2022 23:53

Montella scrive la sua top 11 dei giocatori allenati, fuori Borja Valero per Locatelli, della Fiorentina in 4

18 ottobre 2022 14:53

Montella: “Non si viene a svernare in Turchia, ne sa qualcosa la Fiorentina dopo il Basaksehir"

27 settembre 2022 08:53

Dopo la rissa sfiorata con Montella, Balotelli viene cacciato dal Demirspor, può finire in Grecia

30 agosto 2022 21:34

Montella vuole picchiare Balotelli dopo la partita, rissa sfiorata al fischio finale. Il video della lite

28 agosto 2022 00:55

TMW, il Tottenham ha preso il mago delle punizioni Vio, ha fatto la fortuna della Fiorentina di Montella

29 giugno 2022 12:42

Borja Valero rivela: "Montella era bravo e tranquillo, ma Sousa era di un altro livello tatticamente"

09 giugno 2022 13:36

Dalla Turchia, la Fiorentina chiama Montella, chiesto il parere su Yunus Akgün, esterno classe 2000

28 maggio 2022 15:14

Il fratello di Giovinco rivela: "Con Montella poteva arrivare nella Fiorentina, avrebbe fatto sognare"

14 maggio 2022 18:54

Montella apprezza: "Fiorentina rivelazione, Italiano mi piace, trasmette le sue idee ai giocatori"

01 maggio 2022 11:48

Montella scontento: "Dispiaciuto tantissimo per come è finita con la Fiorentina, ritorno mai positivo"

31 marzo 2022 13:46

Diamanti non dimentica: "Montella non azzeccò un giocatore e perdemmo 0-3 contro la Juventus"

02 marzo 2022 13:15

La Sampdoria deve pagare 400 mila euro alla Fiorentina per la clausola rescissoria di Montella

22 febbraio 2022 14:39

Montella: "Più grande rimpianto alla Fiorentina è stata la finale di Coppa Italia, abbiamo dominato"

21 febbraio 2022 22:45

Montella: "Amo il calcio di Italiano. Vlahovic una mia creatura. Ritorno? Non sono stato all'altezza"

21 febbraio 2022 22:15

Montella: "Centellinavo Vlahovic perchè avevo paura si bruciasse in una piazza come Firenze"

04 febbraio 2022 22:03

Montella: "Vlahovic? Un rischio inserirlo subito, subii anche delle critiche che ricordo"

06 gennaio 2022 14:02

Duello di mercato tra Montella e Iachini che si contendono Farias per il mercato di gennaio

27 dicembre 2021 19:54

Montella: "Ho pagato per colpe non mie. Più facile mandar via l'allenatore che risolvere problemi"

14 dicembre 2021 17:59

Montella: "Mi trovo bene in Turchia, il presidente mi ha dato la sua barca per due giorni"

06 dicembre 2021 12:05

Montella: "Nel 2012 avevo pensato di lasciare la Fiorentina dopo una settimana, poi la svolta"

03 dicembre 2021 20:06

Borja Valero: "Il 4-2 alla Juventus merito di Montella, nello spogliatoio eravamo devastati"

02 novembre 2021 14:49

Quando Della Valle chiamò Spalletti per sostituire Pioli alla Fiorentina, rifiutò e arrivò Montella

30 settembre 2021 13:04

La prima partita di Montella in Turchia è un disastro, sconfitta per 4-0 contro il Karagumruk

11 settembre 2021 20:21

Ufficiale: Montella è il nuovo allenatore dell'Adana Demirspor

01 settembre 2021 17:57

Joaquin: "Gioco meno del portiere di riserva di Holly e Benji. Via dalla Fiorentina dopo Montella"

31 agosto 2021 19:25

Montella: "Italiano ha meritato la Fiorentina. Il grande salto? E' sempre un'incognita"

16 luglio 2021 08:51

Montella: "A Firenze ho lanciato Vlahovic e Castrovilli. Mi sono incatenato per Berardi alla Fiorentina"

23 giugno 2021 01:05

Ultimo mese di contratto con la Fiorentina, in Arabia vogliono Montella, lui vuole l'Italia

30 maggio 2021 13:19

La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?

05 maggio 2021 14:52

Montella: "Alla Fiorentina senza obiettivo. Giocatori non adatti al tecnico. Vi svelo litigio Ribery"

24 aprile 2021 11:53

Montella: "Commisso possiede tanto entusiasmo, tuttavia farà esperienza. Ha speso molto ottenendo poco"

24 aprile 2021 08:56

Pin: "Fiorentina senza né capo né coda. Amrabat fuori posto, ma deve dare di più"

20 aprile 2021 15:33

La Fiorentina potrebbe risparmiare 1 milione di euro fino a giugno, il Cagliari vuole Montella

16 febbraio 2021 09:27

Cassano: "Montella mi aveva detto che alla Fiorentina il problema è che manca chi segna"

06 febbraio 2021 15:31

Ligas: "A Firenze si è visto calcio solo con Montella e Sousa. Ieri finalmente Fiorentina organizzata"

17 dicembre 2020 11:55

Orlando: "Sono stati commessi errori enormi nella gestione degli allenatori, con Juric avremmo fatto passo avanti"

01 dicembre 2020 16:54

Nazione, Fiorentina, Montella, Iachini e Prandelli sul libro paga fino al 30 giugno. Poi nuovo ciclo?

17 novembre 2020 10:39

Pradè: "Anno buttato? Andrò via nel caso. Se mi fossi impuntato su Juric, Commisso avrebbe detto sì"

10 novembre 2020 13:57

CorSport, Commisso ed i tre allenatori da pagare: Montella, Iachini ed ora Prandelli

10 novembre 2020 11:17

Esclusiva tifo, alla scoperta del Calabria viola: "Rocco, la tua terra ti sostiene. Torneremo grandi, ma senza Iachini.."

06 novembre 2020 15:17

CorFio, Prandelli in pole per la panchina della Fiorentina fino a giugno, dietro c'è Montella

06 novembre 2020 08:33

Lutto per Vincenzo Montella, è scomparso il padre Nicola. Il cordoglio della Fiorentina

05 novembre 2020 18:22

Padovan: "Commisso quanti pasticci, impossibile preparare così la gara col Parma. Montella sarebbe scelta suicida"

05 novembre 2020 13:57

Tuttosport, Fiorentina, Sarri e Spalletti sono i preferiti. Prandelli, D'Aversa, Ballardini e Montella le alternative

05 novembre 2020 09:33

CorFio, Sarri è il sogno della Fiorentina. Idea Prandelli o Montella traghettatore fino a fine stagione

05 novembre 2020 08:06

Rai, Iachini andrà via dopo il Parma. Dopo la scelta è Sarri. Idea Prandelli traghettatore. Le ultime

04 novembre 2020 16:30

Repubblica, se salta Iachini, pronto Montella fino a giugno. Poi la Fiorentina su chi punterà?

04 novembre 2020 10:58

CorFio, Sarri disposto ad accettare la Fiorentina a giugno, idem Spalletti. Le alternative...

04 novembre 2020 10:04

Gazzetta, Fiorentina, Prandelli pronto a tornare. In lizza ci sono anche Sousa e Mazzarri. Montella...

04 novembre 2020 09:39

Brovarone: "Sarri sarebbe ottimo per la Fiorentina. Prandelli responsabile settore giovanile il top"

03 novembre 2020 19:19

RESTA IACHINI IN ATTESA DI SARRI. MONTELLA MAI CONTATTATO DALLA FIORENTINA, NON TORNA IN VIOLA

03 novembre 2020 14:07

Guetta: "No a Montella, la situazione ideala per la Fiorentina sarebbe Cesare Prandelli"

03 novembre 2020 13:16

Flachi: "Ritorno di Montella alla Fiorentina? Perchè no, può essere la giusta soluzione"

02 novembre 2020 18:56

Radio Bruno, Montella potrebbe tornare alla Fiorentina. Idea della società, giocatori adatti al suo gioco

02 novembre 2020 18:36

Ecco perchè per la Fiorentina pagare tre allenatori e un top come Sarri sarebbe un vantaggio economico

02 novembre 2020 14:07

Bucchioni: "Commisso in estate voleva Giampaolo ma ha sul groppone Montella, non poteva avere anche Iachini"

19 ottobre 2020 17:40

Gazzetta, la Fiorentina paga ancora Montella. Iachini al sest'ultimo posto dietro a Juric e F.Inzaghi

11 ottobre 2020 11:36

Piccini va in prestito all'Atalanta. Scartato dalla Fiorentina cerca il rilancio con Gasperini

09 settembre 2020 18:18

Commisso: "Se la situazione centro sportivo non si sblocca per settembre, non lo faccio più"

03 agosto 2020 17:10

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