Pin: “Fiorentina senza né capo né coda. Amrabat fuori posto, ma deve dare di più”

Celeste Pin, ex difensore di Verona e Fiorentina, è intervenuto sulle pagine del giornale L’Arena parlando della situazione in casa viola:

“La squadra gigliata è senza né capo né coda. È stato così con Montella, poi con Iachini per continuare con Prandelli. I giocatori, credo che a volte siano presuntuosi perchè le qualità le avrebbero ma giocano sì e no un tempo. Prendete Amrabat. È il fratello di quello che ho ammirato a Verona. Sta giocando fuori ruolo, ma qualcosa in più avrebbe dovuto darlo. Non c’è gruppo. Solo tante belle parole, ma di fatti pochi. L’anno scorso Juric aveva in pratica già firmato, almeno così si diceva, poi Commisso riconfermò Iachini. Lui è un buon tecnico e un grande lavoratore. Le problematiche sono da cercare altrove”.

INFANTINO MINACCIA: “CHI VA NELLA SUPERLEGA AVRÀ DELLE CONSEGUENZE. DEVONO PENSARCI BENE”