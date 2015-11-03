Notizie Pin Fiorentina

Ferrari a RFV: “Ho portato la maglietta da lui regalata per il Viola Park, un pensiero alla famiglia”
01 agosto 2025 17:35
Nazione: "Morte Celeste Pin avvenuta per asfissia. Ora il cellulare verrà passato al setaccio"
01 agosto 2025 13:10
Corriere dello Sport: “Oggi i funerali di Pin. Giallo sulla lettera anonima relativa a questioni immobiliari”
01 agosto 2025 08:43
La Polizia torna nella villa di Pin, l'ex moglie: "Non torna nulla. Gesto plateale, non da lui"
29 luglio 2025 11:43
Nazione: "Disposta l'autopsia per Pin. L'ex moglie non crede al suicidio, vuole che si indaghi"
28 luglio 2025 09:26
Il funerale di Celeste Pin potrebbe svolgersi a Santa Croce entro la settimana
27 luglio 2025 10:12
Corriere dello Sport: "Morte Pin, l'ex moglie presenta denuncia contro ignoti per omicidio"
26 luglio 2025 10:49
Pioli carica la Fiorentina: "Dobbiamo alzare l’asticella, abbiamo un gruppo di spessore"
25 luglio 2025 22:56
La Curva omaggia Celeste Pin: "Solo la loro arroganza ci sconfisse. Ciao Celeste"
24 luglio 2025 22:50
Corriere dello Sport: “Morte Pin, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo"
24 luglio 2025 09:05
Ferrara: "Kean rinnoverà con la Fiorentina se verrà confermata l'ambizione di crescere ancora"
23 luglio 2025 21:21
Carobbi: "Il vero colpo di mercato della Fiorentina è Pioli. Se Gud torna ai suoi livelli l'attacco è forte"
23 luglio 2025 17:52
Sentite Graziani: “Sono arrabbiato con Pin, non doveva farmi questo. Avrebbe dovuto parlarmi”
23 luglio 2025 14:03
Nazione: "Ignoti i motivi del gesto di Celeste Pin. Disposto l'esame autoptico"
23 luglio 2025 10:20
Morte Celeste Pin, Repubblica: "Gli investigatori lavoreranno sul caso per chiarire ogni dettaglio"
23 luglio 2025 09:15
Pin: "Credo che Kean voglia rimanere a Firenze. Palladino ha mostrato debolezza contro il Venezia"
14 luglio 2025 17:54
Pin: "Pioli per venire a Firenze rinuncerebbe a tanti soldi, ma vuole garanzie dalla proprietà"
05 giugno 2025 23:32
Pin: "A Venezia si è toccato il fondo, ora è normale che Palladino sia in grande discussione"
20 maggio 2025 14:48
"Parisi deve fare meno sceneggiate, così ha aiutato solo il Parma. Prima o poi bisogna maturare"
15 aprile 2025 15:20
Il retroscena: “Dainelli mi disse che Gudmundsson era un fenomeno. Anche Gilardino lo garantì”
20 marzo 2025 09:18
Saponara flop al Verona, fa panchina. Pin: "Sono sorpreso che non giochi. Alla Fiorentina faceva bene"
24 novembre 2023 19:37
"Qualità dei giocatori inferiore dello scorso anno. E sembra che non abbiano più voglia di seguire Italiano"
23 gennaio 2023 18:30
"Brekalo o Boga? Nessun dei due, il problema è il centravanti. Cabral ha bisogno di cambiare aria"
28 dicembre 2022 13:47
Pin: "Luis Alberto fa comodo ma alla Fiorentina manca un regista, bisogna fare questo investimento"
23 novembre 2022 17:08
Pin: "Non mi strapperei i capelli se partisse Milenkovic, quello forte nella difesa della Fiorentina è Igor"
29 giugno 2022 13:05
Pin: "E' difficile tifare squadre che vivono alla giornata come la Fiorentina. Ai miei tempi era diverso"
08 febbraio 2022 13:12
Pin dice la sua: ''Per Vlahovic non si finirà allo scontro, ma Commisso deve decidere in fretta''
14 gennaio 2022 18:44
Pin: "La Fiorentina poteva vincere 3-0 contro l'Inter. Lezione di calcio ai nerazzurri"
23 settembre 2021 21:27
Pin: "Deve scegliere Antognoni il ruolo da ricoprire in società"
25 giugno 2021 19:06
Pin: "Fiorentina senza né capo né coda. Amrabat fuori posto, ma deve dare di più"
20 aprile 2021 15:33
Pin: "Iachini schiera la formazione migliore. La Fiorentina è obbligata a mantenere la categoria"
07 aprile 2021 20:41
Pin: "Adesso l'operaio Venuti è preferibile a Biraghi. Il calcio funziona così"
17 marzo 2021 18:20
Esclusiva tifo, conosciamo il Vc l'Avana - Narciso Parigi: "Portiamo la Fiorentina in terra cubana"
01 marzo 2021 18:21
"Se Callejon non è contento, vada in serie B. Chi arriva a Firenze deve essere contento e carico"
10 febbraio 2021 16:03
Esclusiva tifo, conosciamo il gruppo Scoglionati Viola dell'Isola d'Elba: "Tifosi veri col mare di mezzo.."
24 gennaio 2021 17:23
CorSport, Pin a 13 anni di distanza torna sulla panchina della Fiorentina, deve scuotere lui la squadra
03 dicembre 2020 11:19
Prandelli positivo, Fiorentina 10 giorni in "bolla". Martedì sera c'è stata una cena al centro sportivo
03 dicembre 2020 09:11
Gazzetta, Fiorentina, Prandelli è in isolamento, al suo posto Pin. Progetto tattico in stand by?
03 dicembre 2020 08:56
Pin: "La Fiorentina può arrivare a lottare ancora per l'Europa"
02 dicembre 2020 17:05
Pin: "La viola potrebbe chiedere Tonali al Milan. Prenderei Milik..."
13 novembre 2020 21:44
La Nazione, nello staff tecnico di Prandelli possibile inserimento di Marco Donadel. Gabriele Pin viceallenatore
11 novembre 2020 11:24
Pin: "Se ad Udine i viola giocheranno con il tridente significa che hanno fatto un passo in avanti"
26 febbraio 2020 20:09
(FOTO)"Insieme più di 1000 partite in viola.." Pin e la rimpatriata fra gli ex viola..
19 febbraio 2020 14:26
Pin: "Ho visto troppo spesso la rassegnazione nel gruppo. Da Bologna serve atteggiamento.."
27 dicembre 2019 15:12
Pin: "DV hanno cambiato strategia, devono comunicare le loro intenzioni a Firenze. Viola da 5.5 fino ad ora..."
09 novembre 2017 19:16
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