L’ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin, ha rilasciato un’intervista su Lady Radio e ha parlato anche di Pulgar come regista al posto di Liverani (ex viola).

Queste le sue dichiarazioni: “Prandelli è un tecnico navigato, un fiorentino d’adozione e ha tutti gli ingredienti per fare bene, come aveva fatto Iachini la passata stagione. Ma dipende dai giocatori sacrificarsi, altrimenti non si va da nessuna parte. Non vedo tutte queste difficoltà a giocare a quattro o a tre. Pulgar è il giocatore che più si avvicina. Non c’è più un Liverani. Mi viene in mente Torreira che non sta giocando all’Atlético Madrid. Era stato cercato ma che a quanto pare non è da quel livello. La viola potrebbe provare a prenderlo a gennaio, così come potrebbe provare a chiedere Tonali al Milan. Per l’attacco mi piacerebbe Milik. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Pedro lo lascerei in Brasile e i suoi stessi soldi pagherei l’ingaggio di Milik.”

