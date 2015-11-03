Labaro Viola

Notizie Lady Radio Fiorentina

Retroscena di Valcareggi: "La Juve strapagava i giocatori della Fiorentina per far infuriare Firenze"

15 novembre 2025 16:38

Carnasciali: "Il mercato dei viola è incompleto, coi soldi di Piccoli prendevo un difensore e un esterno"

04 settembre 2025 19:45

Piccinetti: Pioli non ha ancora in mente la formazione giusta, non escluderei la difesa a quattro"

03 settembre 2025 22:19

Roberto Ripa: "Se la Fiorentina non cede gli esuberi non può permettersi l'ingaggio di Kessiè"

29 luglio 2025 18:56

"Italiano pur di andar via si è 'accontentato' del Bologna, Palladino scelta improvvisata, serve Pioli"

17 maggio 2025 22:49

Ripa: "Contro il Celje Fiorentina con almeno 50% di turnover. Gosens? Infortunio non di poco conto"

08 aprile 2025 17:17

Marchionni: "Fiorentina può ottenere un gran risultato contro la Juve. Serve un approccio importante"

15 marzo 2025 16:29

Lo Monaco punge: "La Fiorentina non è squadra. Con Palladino non c'è gestione ottimale dei giocatori"

25 febbraio 2025 16:53

Polverosi: "Gudmundsson mistero del calcio italiano. Entra in campo senza voglia e perde palloni"

18 febbraio 2025 13:45

Polverosi: "Il Napoli sta facendo più di quello che può fare. Le condizioni di Gud preoccupano"

02 gennaio 2025 17:02

Lady Radio annuncia: "Accelerata nella notte per Zaniolo alla Fiorentina, superata l'Atalanta"

28 giugno 2024 13:06

De Santis: "Le voci per una cessione imminente della Fiorentina si rincorrono, maggio mese cruciale"

06 maggio 2024 13:07

Galli: "La Fiorentina se difende bassa prende schiaffi. Milenkovic in difficoltà, lo vedi dalla faccia"

08 aprile 2024 13:46

La Fiorentina ci aveva ripensato: chiesto a Moena disponibilità per il ritiro. Troppo caldo al Viola Park

03 luglio 2023 13:46

Lady Radio rivela: "Nelle ultime ore sondaggio della Fiorentina per Zaniolo. Concorrenza della Juventus"

15 giugno 2023 11:49

Carlo Conti: "Finale? Abbiamo la voglia di riportare la coppa a Firenze dopo tanto tempo che manca"

24 maggio 2023 20:06

Corsi: "Favorevole alla Fiorentina al Castellani, sarebbe positivo per Empoli. Rapporti ottimi con i viola"

22 marzo 2023 16:00

Giani: "Fiorentina deve giocare in Toscana, non possiamo ripetere la situazione del '90. Non sarebbe ammissibile"

22 marzo 2023 15:15

Marelli: "Un errore far vedere l'immagine che dimostra che la palla di Cabral era entrata in porta"

24 febbraio 2023 14:32

Galli: "Italiano si metta in testa di servire l'attaccante. Cabral? Non ha fatto nulla di quello che sa fare"

21 febbraio 2023 15:45

Galli: "Mettiamo in discussione Italiano, le altre squadre non hanno giocatori migliori dei nostri"

13 febbraio 2023 13:09

Galli: "Vecchie glorie vanno allo stesso passo della Fiorentina. Fossi Jovic direi a Italiano di giocare lui"

06 febbraio 2023 13:10

Pruzzo: "Sono arrivati giocatori che costano tanto e rendono poco. Jovic fuori da qualsiasi contesto"

16 gennaio 2023 19:01

Galli: "Fiorentina aveva trattato i migliori giovani del mondiale, poi si è tirata indietro per 1/2 milioni"

19 dicembre 2022 15:52

Pruzzo promuove Jovic: "Può essere protagonista in Serie A, se trova continuità uno dei migliori in Europa"

14 giugno 2022 19:36

Lady Radio, interesse concreto della Fiorentina per Jovic. Prestito ed ingaggio pagato dal Real la chiave?

14 giugno 2022 17:25

Vitale sicuro: "Nessuno pagherà Torreira 15 milioni. Fiorentina mossa bene, Arsenal in posizione sfavorevole"

07 giugno 2022 21:58

Il messaggio di Pruzzo: "La Fiorentina faccia uno sforzo per Torreira. Lo deve ad Italiano"

27 maggio 2022 17:29

Di Chiara: "Pioli fa la differenza. Ultime scelte di Italiano particolari, ma pesavano le assenze"

29 aprile 2022 22:22

La speranza di Malagò: "Spero non ci siano intoppi per il restyling del Franchi"

23 aprile 2022 22:48

"Italiano ha voluto sperimentare in semifinale. Ha vinto Allegri perchè consapevole dei propri limiti"

21 aprile 2022 21:09

Pruzzo avverte Sottil: "Ha sprecato le sue chance. Deve riprendersi, ma scalare le gerarchie non semplice"

15 aprile 2022 16:04

Corsi: "Zurkowski non è pronto per le big. Vuole restare ad Empoli, ma deve avere più ambizione"

23 marzo 2022 17:51

La provocazione di Ferrara: "Vlahovic è andato alla Juve per non toccare palla. Cosa vogliono vincere?"

17 marzo 2022 20:08

Dalla Svizzera sicuri: "Cabral sta pagando la pausa del campionato svizzero. È lui il titolare"

14 marzo 2022 20:39

Pruzzo: "Sottil è una seconda punta. Manca metodista in mediana, Torreira è un trequartista"

11 marzo 2022 16:14

Pruzzo sicuro: "Con Piatek parti sempre in vantaggio di un gol. Certe cose ce l'hai o non ce l'hai "

11 marzo 2022 16:03

Il suo progetto è stato escluso, l'architetto non ci sta: "Faremo ricorso, ha vinto il più brutto"

08 marzo 2022 11:18

Galbiati preoccupato: "Bonaventura in calo, non è sereno. Seconda sconfitta consecutiva: è un problema"

03 marzo 2022 21:36

Pruzzo: "Biraghi ha dimostrato di essere un buon capitano. Merita i complimenti e la Nazionale"

17 febbraio 2022 21:21

"La Fiorentina di Italiano come il Liverpool di Klopp, ma deve imparare a gestire le partite"

17 febbraio 2022 21:08

Freitas: "Chiesa e Vlahovic più soldi di quelli che ha usato Commisso per comprare la Fiorentina"

02 febbraio 2022 13:03

"Fiorentina da playstation, vittoria non scontata. Grande reazione dopo il passo falso di Torino"

18 gennaio 2022 21:52

De Sinopoli: "In aereo per Cagliari stiamo vicini, allo stadio dobbiamo stare distanti, non capisco"

30 dicembre 2021 15:12

Sacchetti contro Castrovilli: "Una delusione. Distratto dalla convocazione in Nazionale"

21 dicembre 2021 15:12

Ex ds Sassuolo: "Berardi sarebbe di troppo con Ikonè. Il francese investimento anche per il futuro"

17 dicembre 2021 14:27

Galbiati: "Ikonè? Prestazione di ieri premia la scelta della Fiorentina. Champions? Non esageriamo"

09 dicembre 2021 22:49

Toldo: "Non abbiamo vinto lo scudetto per l'infortunio di Batistuta e la fuga di Edmundo"

09 dicembre 2021 18:13

Ferrara: "Video Chiesa-Cagnotto? Quanta ipocrisia nel calcio. Video evitabile, non uno scandalo"

11 novembre 2021 15:03

Tiburzi "Alvarez non vuole rinnovare con il River. La Fiorentina deve sbrigarsi, vale 30 milioni"

10 novembre 2021 22:14

Kudinov (GdS): "Kokorin? Vincitore indiscusso del Bidone d'oro. Via a Gennaio? E chi lo prende"

09 novembre 2021 14:45

Galli: "Juventus? Atteggiamento sbagliato. La Fiorentina non ha mai creduto di poter vincere"

08 novembre 2021 14:34

Buso: "Vlahovic straordinario, mai messo in discussione. Quarta-Milenkovic coppia completa"

03 novembre 2021 21:30

Gonzalez out? Mandorlini ha la soluzione: "Castrovilli può giocare esterno. Ha gamba e strappo"

29 ottobre 2021 18:07

Galli boccia Odriozola: "Non mi entusiasma. Serviva un terzino, ma gioca ancora Venuti"

29 ottobre 2021 17:57

Malusci: "Confermerei Saponara con la Lazio. Ha smentito tutti, Italiano crede moltissimo in lui"

25 ottobre 2021 21:59

Monelli: "Caso Vlahovic? È prematuro, la scadenze è nel 2023. Situazione da affrontare a maggio"

20 ottobre 2021 22:14

Galbiati: "Lo spogliatoio non è spaccato. Lo dimostra Vlahovic: ieri è stato uno dei meglio"

19 ottobre 2021 23:02

Berni: "A Venezia un passo indietro. Italiano ha difeso la squadra, ma prenda atto della realtà"

19 ottobre 2021 22:23

Cuccureddu: "Vlahovic? Lo vedrei benissimo alla Juventus. Non esistono più le bandiere"

15 ottobre 2021 21:53

Di Marzio duro contro Vlahovic: "Vicenda vergognosa. Andrà alla Juventus, sono sempre in mezzo"

12 ottobre 2021 22:05

De Santis: "Troppi mesi alla scadenza del contratto: Vlahovic dovrà sottostare alla Fiorentina"

11 ottobre 2021 21:36

Pruzzo: "Vlahovic? Nessun contraccolpo nello spogliatoio. Basta innamorarsi dei giocatori"

07 ottobre 2021 18:31

Pruzzo: "Vlahovic? Ormai non rinnova più nessuno. Adesso servono due attaccanti"

05 ottobre 2021 22:33

Polverosi su Vlahovic: "Già terzo caso in 4 anni dove un giocatore forte decide di andare via"

05 ottobre 2021 17:13

Galli: "Fiorentina non è da prime sei. È un cantiere aperto, farà un campionato per divertire"

04 ottobre 2021 21:56

Malusci: "I gol presi sono delle ingenuità: serve attenzione. Darei più spazio a Sottil"

04 ottobre 2021 21:40

Giaccherini: "Quando giocavo nel Napoli era fatta con la Fiorentina, Sarri bloccò partenza"

27 settembre 2021 18:24

Rossitto: "Fiorentina rosa importante con una grande guida. Italiano fa migliorare i singoli"

24 settembre 2021 15:38

Pin: "La Fiorentina poteva vincere 3-0 contro l'Inter. Lezione di calcio ai nerazzurri"

23 settembre 2021 21:27

Cucchi: "Confesso: speravo che Italiano venisse alla Lazio dopo l'addio di Inzaghi"

22 settembre 2021 22:19

Galli: "Inter? La Fiorentina non si dovrà snaturare. Non mettiamo in discussione l'operato in caso di sconfitta"

20 settembre 2021 14:50

Bertoni: "Fiorentina da Europa. Con Gonzalez proseguirà il magico legame tra Firenze e gli argentini"

17 settembre 2021 19:30

Ielpo: "Vlahovic? Se diventa troppo forte non può rimanere alla Fiorentina. È un giocatore da PSG"

17 settembre 2021 14:40

Sottil: "Vlahovic è felice di restare. Saponara mi ha detto che devo fare dieci gol"

16 settembre 2021 17:36

B. Ferrara: "Confermerei Terracciano. La gestione della palla con i piedi fa la differenza per Italiano"

16 settembre 2021 15:04

Braglia: "Dragowski deve giocare. Terracciano è la riserva: gioca solo se il titolare sta male"

16 settembre 2021 14:39

Dossena: "Vlahovic sia riconoscente ai Viola. Difficile pensare ad una Fiorentina senza di lui"

15 settembre 2021 14:34

Contratto: "Castrovilli deve essere al centro della Fiorentina: uno come lui deve fare la differenza"

10 settembre 2021 15:43

Polverosi: "Amrabat è stato pagato tanto dalla Fiorentina, adesso devono inserirlo per forza"

10 settembre 2021 14:49

Malusci: "Fatico a tenere fuori Quarta e Gonzalez. Tanto entusiasmo, ma teniamo i piedi per terra"

09 settembre 2021 22:32

Bisoli: "Centrocampo Viola? Uno dei migliori della Serie A. Italiano scelta giusta, brava la società ad accontentarlo"

08 settembre 2021 16:05

Ripa: "Berardi? Un bene che non sia arrivato alla Fiorentina. Alzava troppo l'asticella degli obiettivi"

06 settembre 2021 14:42

Vanoli: "Biraghi ideale a quattro. Conte voleva confermarlo all'Inter, ma sta facendo molto bene a Firenze"

04 settembre 2021 14:56

Serena: "Batistuta-Vlahovic? Presto per i paragoni, ma ha grande cultura del lavoro. Colpito dalla sua fame"

04 settembre 2021 14:48

Martorelli: "Fiorentina, con l'offerta giusta puoi realizzare il sogno Berardi. Non c'è concorrenza in Italia"

27 agosto 2021 15:00

Polverosi: "Maleh a tratti superiore a Castrovilli. Fiorentina non abituata al gioco, ma la strada è tracciata"

24 agosto 2021 19:49

Bonazzoli: "Permanenza di Vlahovic il colpo più importante. Con Italiano renderà al massimo"

13 luglio 2021 14:11

Vitale: "La presenza di Antognoni dà fastidio in società. La gente non vuole parlare con Barone"

10 luglio 2021 08:47

Lazzari: "Castrovilli va aspettato, concediamogli dei bonus. Regista? Si può sopperire alla sua mancanza"

08 luglio 2021 14:37

Galbiati: "Fiorentina, troppe incognite. Italiano? Sarà il primo imputato in caso di fallimento"

08 luglio 2021 14:25

Lucchini: "La Fiorentina vuole fare il salto di qualità insieme. Ribery? Perdita per lo spogliatoio"

07 luglio 2021 13:58

T. Corsi: "La Fiorentina offre ad Antognoni un ruolo che non condivide. Italiano? Farà bene"

02 luglio 2021 14:21

Cacia: "Per Italiano Fiorentina potrebbe essere un trampolino verso i top club. Vlahovic dovrà riconfermarsi"

01 luglio 2021 15:27

Cinquini: "Firenze piazza importante, Italiano potrebbe pagare dazio. Addio Ribery? Nuovo ciclo"

01 luglio 2021 13:35

Dossena: "Antognoni non deve restare per tagliare nastri. Non si può gettare la storia nella spazzatura"

29 giugno 2021 15:28

Galli: "Lancio una sfida a Italiano: niente rinforzi. E' uno che azzarda, serviva alla Fiorentina"

28 giugno 2021 15:25

Cucci: "Manca l'abc di una società importante come la Fiorentina"

25 giugno 2021 18:47

Cagni: "Italiano? Se firmi il rinnovo devi restare allo Spezia"

25 giugno 2021 18:32

Pistocchi: "Pradè e Joe Barone sono dilettanti. Alla Fiorentina chi ha sbagliato deve pagare"

23 giugno 2021 15:08

Archivio

Esplora l'archivio di Lady Radio

Sett. 46 Sett. 36 Sett. 31 Sett. 20 Sett. 15 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 1
Sett. 26 Sett. 19 Sett. 15
Sett. 27 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 12 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 3
Sett. 51 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 20 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 9 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 40 Sett. 23 Sett. 22
Sett. 47 Sett. 21 Sett. 9 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 49 Sett. 45 Sett. 42 Sett. 36