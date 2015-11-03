Notizie Lady Radio Fiorentina

Retroscena di Valcareggi: "La Juve strapagava i giocatori della Fiorentina per far infuriare Firenze"
15 novembre 2025 16:38
Carnasciali: "Il mercato dei viola è incompleto, coi soldi di Piccoli prendevo un difensore e un esterno"
04 settembre 2025 19:45
Piccinetti: Pioli non ha ancora in mente la formazione giusta, non escluderei la difesa a quattro"
03 settembre 2025 22:19
Roberto Ripa: "Se la Fiorentina non cede gli esuberi non può permettersi l'ingaggio di Kessiè"
29 luglio 2025 18:56
"Italiano pur di andar via si è 'accontentato' del Bologna, Palladino scelta improvvisata, serve Pioli"
17 maggio 2025 22:49
Ripa: "Contro il Celje Fiorentina con almeno 50% di turnover. Gosens? Infortunio non di poco conto"
08 aprile 2025 17:17
Marchionni: "Fiorentina può ottenere un gran risultato contro la Juve. Serve un approccio importante"
15 marzo 2025 16:29
Lo Monaco punge: "La Fiorentina non è squadra. Con Palladino non c'è gestione ottimale dei giocatori"
25 febbraio 2025 16:53
Polverosi: "Gudmundsson mistero del calcio italiano. Entra in campo senza voglia e perde palloni"
18 febbraio 2025 13:45
Polverosi: "Il Napoli sta facendo più di quello che può fare. Le condizioni di Gud preoccupano"
02 gennaio 2025 17:02
Lady Radio annuncia: "Accelerata nella notte per Zaniolo alla Fiorentina, superata l'Atalanta"
28 giugno 2024 13:06
De Santis: "Le voci per una cessione imminente della Fiorentina si rincorrono, maggio mese cruciale"
06 maggio 2024 13:07
Galli: "La Fiorentina se difende bassa prende schiaffi. Milenkovic in difficoltà, lo vedi dalla faccia"
08 aprile 2024 13:46
La Fiorentina ci aveva ripensato: chiesto a Moena disponibilità per il ritiro. Troppo caldo al Viola Park
03 luglio 2023 13:46
Lady Radio rivela: "Nelle ultime ore sondaggio della Fiorentina per Zaniolo. Concorrenza della Juventus"
15 giugno 2023 11:49
Carlo Conti: "Finale? Abbiamo la voglia di riportare la coppa a Firenze dopo tanto tempo che manca"
24 maggio 2023 20:06
Corsi: "Favorevole alla Fiorentina al Castellani, sarebbe positivo per Empoli. Rapporti ottimi con i viola"
22 marzo 2023 16:00
Giani: "Fiorentina deve giocare in Toscana, non possiamo ripetere la situazione del '90. Non sarebbe ammissibile"
22 marzo 2023 15:15
Marelli: "Un errore far vedere l'immagine che dimostra che la palla di Cabral era entrata in porta"
24 febbraio 2023 14:32
Galli: "Italiano si metta in testa di servire l'attaccante. Cabral? Non ha fatto nulla di quello che sa fare"
21 febbraio 2023 15:45
Galli: "Mettiamo in discussione Italiano, le altre squadre non hanno giocatori migliori dei nostri"
13 febbraio 2023 13:09
Galli: "Vecchie glorie vanno allo stesso passo della Fiorentina. Fossi Jovic direi a Italiano di giocare lui"
06 febbraio 2023 13:10
Pruzzo: "Sono arrivati giocatori che costano tanto e rendono poco. Jovic fuori da qualsiasi contesto"
16 gennaio 2023 19:01
Galli: "Fiorentina aveva trattato i migliori giovani del mondiale, poi si è tirata indietro per 1/2 milioni"
19 dicembre 2022 15:52
Pruzzo promuove Jovic: "Può essere protagonista in Serie A, se trova continuità uno dei migliori in Europa"
14 giugno 2022 19:36
Lady Radio, interesse concreto della Fiorentina per Jovic. Prestito ed ingaggio pagato dal Real la chiave?
14 giugno 2022 17:25
Vitale sicuro: "Nessuno pagherà Torreira 15 milioni. Fiorentina mossa bene, Arsenal in posizione sfavorevole"
07 giugno 2022 21:58
Il messaggio di Pruzzo: "La Fiorentina faccia uno sforzo per Torreira. Lo deve ad Italiano"
27 maggio 2022 17:29
Di Chiara: "Pioli fa la differenza. Ultime scelte di Italiano particolari, ma pesavano le assenze"
29 aprile 2022 22:22
La speranza di Malagò: "Spero non ci siano intoppi per il restyling del Franchi"
23 aprile 2022 22:48
"Italiano ha voluto sperimentare in semifinale. Ha vinto Allegri perchè consapevole dei propri limiti"
21 aprile 2022 21:09
Pruzzo avverte Sottil: "Ha sprecato le sue chance. Deve riprendersi, ma scalare le gerarchie non semplice"
15 aprile 2022 16:04
Corsi: "Zurkowski non è pronto per le big. Vuole restare ad Empoli, ma deve avere più ambizione"
23 marzo 2022 17:51
La provocazione di Ferrara: "Vlahovic è andato alla Juve per non toccare palla. Cosa vogliono vincere?"
17 marzo 2022 20:08
Dalla Svizzera sicuri: "Cabral sta pagando la pausa del campionato svizzero. È lui il titolare"
14 marzo 2022 20:39
Pruzzo: "Sottil è una seconda punta. Manca metodista in mediana, Torreira è un trequartista"
11 marzo 2022 16:14
Pruzzo sicuro: "Con Piatek parti sempre in vantaggio di un gol. Certe cose ce l'hai o non ce l'hai "
11 marzo 2022 16:03
Il suo progetto è stato escluso, l'architetto non ci sta: "Faremo ricorso, ha vinto il più brutto"
08 marzo 2022 11:18
Galbiati preoccupato: "Bonaventura in calo, non è sereno. Seconda sconfitta consecutiva: è un problema"
03 marzo 2022 21:36
Pruzzo: "Biraghi ha dimostrato di essere un buon capitano. Merita i complimenti e la Nazionale"
17 febbraio 2022 21:21
"La Fiorentina di Italiano come il Liverpool di Klopp, ma deve imparare a gestire le partite"
17 febbraio 2022 21:08
Freitas: "Chiesa e Vlahovic più soldi di quelli che ha usato Commisso per comprare la Fiorentina"
02 febbraio 2022 13:03
"Fiorentina da playstation, vittoria non scontata. Grande reazione dopo il passo falso di Torino"
18 gennaio 2022 21:52
De Sinopoli: "In aereo per Cagliari stiamo vicini, allo stadio dobbiamo stare distanti, non capisco"
30 dicembre 2021 15:12
Sacchetti contro Castrovilli: "Una delusione. Distratto dalla convocazione in Nazionale"
21 dicembre 2021 15:12
Ex ds Sassuolo: "Berardi sarebbe di troppo con Ikonè. Il francese investimento anche per il futuro"
17 dicembre 2021 14:27
Galbiati: "Ikonè? Prestazione di ieri premia la scelta della Fiorentina. Champions? Non esageriamo"
09 dicembre 2021 22:49
Toldo: "Non abbiamo vinto lo scudetto per l'infortunio di Batistuta e la fuga di Edmundo"
09 dicembre 2021 18:13
Ferrara: "Video Chiesa-Cagnotto? Quanta ipocrisia nel calcio. Video evitabile, non uno scandalo"
11 novembre 2021 15:03
Tiburzi "Alvarez non vuole rinnovare con il River. La Fiorentina deve sbrigarsi, vale 30 milioni"
10 novembre 2021 22:14
Kudinov (GdS): "Kokorin? Vincitore indiscusso del Bidone d'oro. Via a Gennaio? E chi lo prende"
09 novembre 2021 14:45
Galli: "Juventus? Atteggiamento sbagliato. La Fiorentina non ha mai creduto di poter vincere"
08 novembre 2021 14:34
Buso: "Vlahovic straordinario, mai messo in discussione. Quarta-Milenkovic coppia completa"
03 novembre 2021 21:30
Gonzalez out? Mandorlini ha la soluzione: "Castrovilli può giocare esterno. Ha gamba e strappo"
29 ottobre 2021 18:07
Galli boccia Odriozola: "Non mi entusiasma. Serviva un terzino, ma gioca ancora Venuti"
29 ottobre 2021 17:57
Malusci: "Confermerei Saponara con la Lazio. Ha smentito tutti, Italiano crede moltissimo in lui"
25 ottobre 2021 21:59
Monelli: "Caso Vlahovic? È prematuro, la scadenze è nel 2023. Situazione da affrontare a maggio"
20 ottobre 2021 22:14
Galbiati: "Lo spogliatoio non è spaccato. Lo dimostra Vlahovic: ieri è stato uno dei meglio"
19 ottobre 2021 23:02
Berni: "A Venezia un passo indietro. Italiano ha difeso la squadra, ma prenda atto della realtà"
19 ottobre 2021 22:23
Cuccureddu: "Vlahovic? Lo vedrei benissimo alla Juventus. Non esistono più le bandiere"
15 ottobre 2021 21:53
Di Marzio duro contro Vlahovic: "Vicenda vergognosa. Andrà alla Juventus, sono sempre in mezzo"
12 ottobre 2021 22:05
De Santis: "Troppi mesi alla scadenza del contratto: Vlahovic dovrà sottostare alla Fiorentina"
11 ottobre 2021 21:36
Pruzzo: "Vlahovic? Nessun contraccolpo nello spogliatoio. Basta innamorarsi dei giocatori"
07 ottobre 2021 18:31
Pruzzo: "Vlahovic? Ormai non rinnova più nessuno. Adesso servono due attaccanti"
05 ottobre 2021 22:33
Polverosi su Vlahovic: "Già terzo caso in 4 anni dove un giocatore forte decide di andare via"
05 ottobre 2021 17:13
Galli: "Fiorentina non è da prime sei. È un cantiere aperto, farà un campionato per divertire"
04 ottobre 2021 21:56
Malusci: "I gol presi sono delle ingenuità: serve attenzione. Darei più spazio a Sottil"
04 ottobre 2021 21:40
Giaccherini: "Quando giocavo nel Napoli era fatta con la Fiorentina, Sarri bloccò partenza"
27 settembre 2021 18:24
Rossitto: "Fiorentina rosa importante con una grande guida. Italiano fa migliorare i singoli"
24 settembre 2021 15:38
Pin: "La Fiorentina poteva vincere 3-0 contro l'Inter. Lezione di calcio ai nerazzurri"
23 settembre 2021 21:27
Cucchi: "Confesso: speravo che Italiano venisse alla Lazio dopo l'addio di Inzaghi"
22 settembre 2021 22:19
Galli: "Inter? La Fiorentina non si dovrà snaturare. Non mettiamo in discussione l'operato in caso di sconfitta"
20 settembre 2021 14:50
Bertoni: "Fiorentina da Europa. Con Gonzalez proseguirà il magico legame tra Firenze e gli argentini"
17 settembre 2021 19:30
Ielpo: "Vlahovic? Se diventa troppo forte non può rimanere alla Fiorentina. È un giocatore da PSG"
17 settembre 2021 14:40
Sottil: "Vlahovic è felice di restare. Saponara mi ha detto che devo fare dieci gol"
16 settembre 2021 17:36
B. Ferrara: "Confermerei Terracciano. La gestione della palla con i piedi fa la differenza per Italiano"
16 settembre 2021 15:04
Braglia: "Dragowski deve giocare. Terracciano è la riserva: gioca solo se il titolare sta male"
16 settembre 2021 14:39
Dossena: "Vlahovic sia riconoscente ai Viola. Difficile pensare ad una Fiorentina senza di lui"
15 settembre 2021 14:34
Contratto: "Castrovilli deve essere al centro della Fiorentina: uno come lui deve fare la differenza"
10 settembre 2021 15:43
Polverosi: "Amrabat è stato pagato tanto dalla Fiorentina, adesso devono inserirlo per forza"
10 settembre 2021 14:49
Malusci: "Fatico a tenere fuori Quarta e Gonzalez. Tanto entusiasmo, ma teniamo i piedi per terra"
09 settembre 2021 22:32
Bisoli: "Centrocampo Viola? Uno dei migliori della Serie A. Italiano scelta giusta, brava la società ad accontentarlo"
08 settembre 2021 16:05
Ripa: "Berardi? Un bene che non sia arrivato alla Fiorentina. Alzava troppo l'asticella degli obiettivi"
06 settembre 2021 14:42
Vanoli: "Biraghi ideale a quattro. Conte voleva confermarlo all'Inter, ma sta facendo molto bene a Firenze"
04 settembre 2021 14:56
Serena: "Batistuta-Vlahovic? Presto per i paragoni, ma ha grande cultura del lavoro. Colpito dalla sua fame"
04 settembre 2021 14:48
Martorelli: "Fiorentina, con l'offerta giusta puoi realizzare il sogno Berardi. Non c'è concorrenza in Italia"
27 agosto 2021 15:00
Polverosi: "Maleh a tratti superiore a Castrovilli. Fiorentina non abituata al gioco, ma la strada è tracciata"
24 agosto 2021 19:49
Bonazzoli: "Permanenza di Vlahovic il colpo più importante. Con Italiano renderà al massimo"
13 luglio 2021 14:11
Vitale: "La presenza di Antognoni dà fastidio in società. La gente non vuole parlare con Barone"
10 luglio 2021 08:47
Lazzari: "Castrovilli va aspettato, concediamogli dei bonus. Regista? Si può sopperire alla sua mancanza"
08 luglio 2021 14:37
Galbiati: "Fiorentina, troppe incognite. Italiano? Sarà il primo imputato in caso di fallimento"
08 luglio 2021 14:25
Lucchini: "La Fiorentina vuole fare il salto di qualità insieme. Ribery? Perdita per lo spogliatoio"
07 luglio 2021 13:58
T. Corsi: "La Fiorentina offre ad Antognoni un ruolo che non condivide. Italiano? Farà bene"
02 luglio 2021 14:21
Cacia: "Per Italiano Fiorentina potrebbe essere un trampolino verso i top club. Vlahovic dovrà riconfermarsi"
01 luglio 2021 15:27
Cinquini: "Firenze piazza importante, Italiano potrebbe pagare dazio. Addio Ribery? Nuovo ciclo"
01 luglio 2021 13:35
Dossena: "Antognoni non deve restare per tagliare nastri. Non si può gettare la storia nella spazzatura"
29 giugno 2021 15:28
Galli: "Lancio una sfida a Italiano: niente rinforzi. E' uno che azzarda, serviva alla Fiorentina"
28 giugno 2021 15:25
Cucci: "Manca l'abc di una società importante come la Fiorentina"
25 giugno 2021 18:47
Cagni: "Italiano? Se firmi il rinnovo devi restare allo Spezia"
25 giugno 2021 18:32
Pistocchi: "Pradè e Joe Barone sono dilettanti. Alla Fiorentina chi ha sbagliato deve pagare"
23 giugno 2021 15:08
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