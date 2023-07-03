La Fiorentina ci aveva ripensato: chiesto a Moena disponibilità per il ritiro. Troppo caldo al Viola Park

Ritorno della Fiorentina a Moena? Il club viola aveva pensato a questa possibilità ma ormai hanno l'accordo con il Genoa

Secondo quanto riportato da Lady Radio, la Fiorentina nei mesi scorsi aveva chiesto la disponibilità a Moena per disputare nella cittadina trentina una parte della preparazione estiva. Ricordiamo che la società viola aveva deciso di non disputare più il ritiro a Moena per fare la preparazione al nuovo centro sportivo Viola Park ma le alte temperature di Firenze nel mese di luglio hanno fatto valutare anche altre ipotesi, come quella del ritorno in Trentino. Il comune di Moena però, avendo già trovato l'accordo con il Genoa, non ha potuto accogliere la richiesta della Fiorentina che inizierà il ritiro il 12 luglio al Viola Park.

LA SMENTITA DI PEDULLA

https://www.labaroviola.com/pedulla-smentisce-la-fiorentina-non-ha-mai-fatto-offerte-per-livakovic-su-di-lui-villareal-e-fenerbahce/217677/