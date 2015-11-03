Labaro Viola

Notizie Moena Fiorentina

Il Genoa ha fatto il ritiro a Moena ed è pieno di infortuni. La Fiorentina al Viola Park, solo Pongracic...

12 ottobre 2024 12:29

Dove sono gli "esperti" che dicevano che il ritiro al Viola Park avrebbe danneggiato la Fiorentina?

31 dicembre 2023 13:37

Il dottore della Fiorentina non ha dubbi: "Meglio fare il ritiro al Viola Park che a Moena, vantaggi unici"

12 luglio 2023 00:16

La Fiorentina ci aveva ripensato: chiesto a Moena disponibilità per il ritiro. Troppo caldo al Viola Park

03 luglio 2023 13:46

Niente ritiro a Moena, il sindaco: "Dispiace ma comprendiamo". L'ad: "Società corretta"

27 novembre 2022 12:54

Fiorentina farà ritiro estivo al Viola Park. Tifosi arrabbiati. Scelta per ragioni economiche e di comodità

23 novembre 2022 18:43

Lady Radio annuncia: "La Fiorentina ha deciso di non andare più a Moena, decisione già comunicata"

23 novembre 2022 13:28

Le parole di Barone spaventano Moena, dal Trentino aspettano notizie sul ritiro della Fiorentina

21 novembre 2022 12:51

Ritiro a Moena? Barone frena, ci sarà il Viola Park. Nazione: "Ma avviati contatti con il Trentino"

19 novembre 2022 10:24

Fiorentina non più a Moena? Barone: "Possiamo allenarci di sera al Viola Park come fa la Roma"

18 novembre 2022 13:19

Nell'attesa dell'amichevole contro la Triestina, è tempo di ping pong in casa Fiorentina

23 luglio 2022 12:29

Dodò arrivato a Moena, è nell'albergo viola. Non può giocare amichevoli ufficiali fino al tesseramento

22 luglio 2022 12:45

Italiano stuzzica Ikonè sui tiri: "Dobbiamo fare richiesta per far allargare la porta per Jonny"

21 luglio 2022 11:45

Sottil spiega lite con Nico Gonzalez: "Cose normali successe anche in passato. Con lui ottimo rapporto"

20 luglio 2022 19:03

Entusiasmo alle stelle per la presentazione della squadra: Barone ha chiamato Commisso

17 luglio 2022 09:29

Nazione, Dodò, tra lunedì e martedì visite mediche poi partirà per Moena

17 luglio 2022 09:25

La Fiorentina torna in campo: al via la seduta pomeridiana dei viola al Benatti di Moena

11 luglio 2022 17:08

Terminato l'allenamento mattutino della Fiorentina. Adesso foto ed autografi con Cabral ed Amrabat

11 luglio 2022 12:53

Dolomiti viola, il 16 la presentazione della squadra, tanti giochi ed eventi al Viola Village

10 luglio 2022 08:23

Barone: "Siamo orgogliosi di tornare a Moena, ormai è diventata la seconda casa della Fiorentina"

03 giugno 2022 13:48

Spalluto: "La Fiorentina è la mia seconda pelle, voglio giocarmi le mie possibilità nel ritiro di Moena"

02 giugno 2022 23:42

Corriere Fiorentino, la Fiorentina andrà in ritiro a Moena dal 10 al 24 luglio 

05 maggio 2022 08:51

Italiano: "Gonzalez si deve convincere che se gioca a destra è più forte. A Moena ho capito tutto"

09 dicembre 2021 13:58

La Fiorentina tornerà a Moena anche la prossima estate, Barone: "Perfetta per noi e i tifosi viola"

29 ottobre 2021 15:36

La figuraccia di Vlahovic con i tifosi viola: "Quando mi offrono firmo". Il video delle sue parole

05 ottobre 2021 16:36

Gazzetta dello Sport, Amrabat a Firenze da lunedì. Il futuro è un'incognita: ci prova il Torino

06 agosto 2021 08:24

Gamberini: "Alla Fiorentina ho lasciato persone che sono fratelli. Dainelli? Grave perdita"

03 agosto 2021 13:37

Commisso Jr: "Stiamo costruendo un gruppo unito. Felice di vedere tanti tifosi Viola a Moena"

30 luglio 2021 19:27

Bianco: "Spero di essere confermato da Italiano: sarebbe una grande soddisfazione. Lavorerò duro per riuscirci"

30 luglio 2021 18:51

Moena 2021, Fiorentina, tattica oggi. Italiano grida: "Se perdiamo palla tutti a rincorrere nella loro metà campo"

30 luglio 2021 11:05

Italiano: "Sorpreso dalla disponibilità dei ragazzi. Abbiamo fame ed ambizione, daremo l'anima"

29 luglio 2021 08:01

Rastelli, Levico Terme: "In D capiì che Italiano sarebbe arrivato in A. Fiorentina? Schiero dieci difensori"

29 luglio 2021 07:32

Cerofolini: "Intervento riuscito. Ora si riparte, passo dopo passo. Sono pronto: non si molla mai"

27 luglio 2021 14:12

Cerofolini dopo il brutto infortunio al ginocchio: "Tornero più forte, ci vuole ben altro per fermarmi"

25 luglio 2021 07:28

Bonaventura: "Clima cambiato, c'è entusiasmo. Europa? Dobbiamo essere umili, prima la salvezza"

24 luglio 2021 21:26

Moena, il coro dei tifosi viola per Astori "Un capitano c'è solo un capitano". E i giocatori si fermano per applaudire

24 luglio 2021 18:33

Moena 2021, i tifosi viola incitano la Fiorentina e si alza il coro "Chi non salta è bianconero"

24 luglio 2021 17:56

Moena 2021, Italiano e Vlahovic i primi ad entrare sul campo. Presente Burdisso, neo dirigente viola

24 luglio 2021 17:38

Bicerna, C4 Foligno: "L'amichevole è un premio ai ragazzi. Vlahovic? Lo mancheremo con tre uomini"

24 luglio 2021 09:23

Igor: "Mi piace la mentalità di Italiano. Possiamo fare una stagione diversa dalle ultime"

23 luglio 2021 01:03

Duncan: "Siamo tutti pronti a seguire Italiano. Non vediamo l'ora di ritrovare i tifosi al Franchi"

23 luglio 2021 00:52

Italiano: “Gambe e testa cariche. Dobbiamo lavorare di squadra, possiamo fare strada”

20 luglio 2021 19:29

Italiano: "Il prossimo centrocampista che si abbassa e non pressa lo volo in tribuna con i giornalisti"

19 luglio 2021 13:02

Moena, domani la Fiorentina partirà in treno. In ritiro in Trentino dal 17 al 31 luglio

16 luglio 2021 10:30

Dalle Mura, sfuma l'ipotesi Reggina. La Fiorentina lo valuterà nel ritiro di Moena. Le ultime

09 luglio 2021 13:59

Moena: Fiorentina 4 amichevoli poco appetibili, una sola con squadre professionistiche

07 luglio 2021 11:38

Ass. Sport Moena: "Amichevoli Fiorentina? Tribune aperte fino a 1.000 tifosi"

22 giugno 2021 17:54

La Fiorentina torna a Moena, in ritiro dal 17 al 31 luglio, Joe Barone: "Felici di tornare. Per i tifosi..."

06 maggio 2021 12:29

Dal centro sportivo, Iachini arrivato alle 6 del mattino per iniziare a lavorare. Si torna a Moena?

29 aprile 2021 15:33

Weiss: "Ritiro della Fiorentina a Moena? A marzo il sopralluogo. Date? Forse le ultime due settimane di luglio"

25 febbraio 2021 20:02

Pengue: "Oggi tampone, domani test individuale per i negativi. A 72 ore tampone e test sierologico"

22 agosto 2020 19:25

Niente Moena per la Fiorentina, appuntamento rimandato al 2021. Ci sarà un mini-ritiro in Toscana

22 luglio 2020 10:51

Fiorentina a Moena nel 2021, accordo trovato. Torna logo Val di Fassa sulle maglie nelle prossime 4 gare

17 giugno 2020 14:03

Coronavirus, alto tasso di contagi a Moena: strade sanificate con cannoni sparaneve

25 aprile 2020 18:36

Il ritiro di Moena verrà posticipato: Barone ha già contattato l'amministratore della Val di Fassa

25 marzo 2020 12:26

Bigica: "Moena? Una bellissima esperienza. Vedere tanti giovani in prima squadra è una grande soddisfazione"

06 settembre 2019 12:12

Weiss: "Confermato il ritiro viola a Moena nel 2020". Barone: "Grande onore dedicare queste 10 maglie"

20 agosto 2019 14:05

ACF, domani 19 luglio doppia sessione di allenamento a Moena poi la cena al Village

18 luglio 2019 20:45

ACF, domani alle ore 20 a Moena cena della squadra e dello staff al Village

18 luglio 2019 17:47

ACF, domani a Moena sessione unica di allenamento. Evento LeCoq Sportif rinviato a martedì 16

15 luglio 2019 00:12

Tuttosport, Thereau è rimasto a Moena. Potrebbe esserci una rescissione consensuale del contratto

14 luglio 2019 17:10

Montella: "A Moena sensazioni positive. Il nostro obiettivo è riportare la Fiorentina in alto. Siamo carichi"

12 luglio 2019 21:16

La Nazione, Barone atteso a Moena in occasione della presentazione della squadra

10 luglio 2019 11:32

Corriere Fiorentino, questo potrebbe essere l'ultimo anno di ritiro dei viola a Moena. Ecco perchè...

09 luglio 2019 13:10

Comunicato ACF, programma martedì 9 luglio

08 luglio 2019 20:55

La Nazione, il Cholito e quel fisico scolpito alla CR7. Spicca però il suo splendido sorriso a Moena

08 luglio 2019 12:06

Drago e la risposta al tifoso che gli chiedeva di rimanere, la Fiorentina vuole tenerlo. La proposta...

08 luglio 2019 12:02

Montella: "Ci sono tutte le condizioni per lavorare bene. Serve pazienza per il mercato. E sull'ICC..."

07 luglio 2019 19:37

Comunicato ACF, programma di lunedì 8 luglio

07 luglio 2019 18:37

Comunicato ACF, posticipata l'inaugurazione del Viola Vilage e la sessione autografi

07 luglio 2019 14:14

La Repubblica, Saponara probabilmente di nuovo in partenza ma tanti applausi per lui a Moena

07 luglio 2019 13:52

Pietro Terracciano sta arrivando al ritiro di Moena insieme al giovane attaccante Gori

06 luglio 2019 18:56

La Fiorentina parte da Firenze alla volta di Trento, poi raggiungerà Moena in pullman. Ecco le foto

06 luglio 2019 11:11

Comunicato ACF, lista convocati per Moena 2019

05 luglio 2019 21:14

A Moena tornano i viola, 4 amichevoli in 15 giorni. Tante iniziative dedicate ai tifosi. I dettagli del ritiro...

20 giugno 2019 12:11

Il ritiro di Moena ci sarà, Fiorentina divisa in due gruppi, dal 6 al 21 luglio. I dettagli

12 giugno 2019 21:33

Commisso: "Un incontro con Montella negli USA? Può darsi. Pradè DS? Potrebbe essere..."

11 giugno 2019 12:03

Commisso ha deciso: resta Montella, il nome per il DS. Il ritiro a Moena ci sarà. La durata...

10 giugno 2019 15:30

Ritiro e sponsor, ecco come cambia la Fiorentina. Moena a rischio cancellazione?

05 giugno 2019 12:36

Dal 6 al 21 luglio la Fiorentina sarà in ritiro a Moena. Annunciate le date del ritiro estivo viola

28 marzo 2019 16:09

IL PAGELLONE DI MOENA, 4 promossi, 4 bocciati e 2 giocatori ancora da valutare

23 luglio 2018 11:29

Simeone su Instagram: “Grazie a Moena ed a tutti i tifosi che non ci lasciano mai soli”

22 luglio 2018 22:01

Pioli: “7 posto? È un buon obiettivo. Mancano dei giocatori. Saponara solo una botta. Attendiamo la sentenza”

18 luglio 2018 19:36

Form. Ufficiale: Pioli conferma i titolari per il test contro il Verona. Milenkovic nemmeno in panchina

18 luglio 2018 16:30

Antognoni: "Hancko tra i 50 migliori giovani al mondo. Vanta un gran sinistro. Graiciar invece..."

17 luglio 2018 17:50

Graiciar: "Voglio stare con la prima squadra, Pioli un grande allenatore. Vogliamo giocare l'Europa League"

17 luglio 2018 16:16

Simeone: "Lavoriamo per l'Europa, l'obiettivo è migliorarci sempre. Vlahovic è fortissimo.."

16 luglio 2018 12:23

Fiorentina, il programma della giornata viola

16 luglio 2018 09:57

Da Moena: iniziato l’allenamento mattutino, sul campo si rivede anche Thereau

15 luglio 2018 09:51

(VIDEO): Pezzella segna e dedica il goal ad Astori baciando la fascia di capitano

14 luglio 2018 20:26

Il ritiro di Moena si tinge di viola, finalmente tanti tifosi e tanto entusiasmo

14 luglio 2018 19:51

Anche Emiliano Bigica sul campo nel ritiro di Moena

14 luglio 2018 10:28

La Fiorentina si allena sul campo secondario in vista della seconda amichevole stagionale

14 luglio 2018 09:56

Simeone: “Voglio fare 15 goal e giocare l’Europa League. Carichi di lavoro ok. Pioli ci ha chiesto...”

14 luglio 2018 00:16

L’intuizione di Pioli: Hancko terzino sinistro, lo slovacco sta convincendo nel ritiro di Moena

12 luglio 2018 11:12

Da Moena: inizia l’allenamento della Fiorentina, Pioli prova gli schemi offensivi

12 luglio 2018 10:01

Live da Moena: segui l’allenamento mattutino della Fiorentina, si inizia con una partitella a tema

11 luglio 2018 09:46

Live da Moena: segui l’allenamento pomeridiano della Fiorentina

10 luglio 2018 16:47

Pezzella: "Mi sento con Battaglia, ma è compito della società. La fascia mi rende orgoglioso"

09 luglio 2018 12:27

Allarme rientrato per la caviglia di Vlahovic, si allena in gruppo. Chiesa recupera dalla febbre

09 luglio 2018 09:51

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