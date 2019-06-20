A Moena tornano i viola, 4 amichevoli in 15 giorni. Tante iniziative dedicate ai tifosi. I dettagli del ritiro...

Nell'estratto del Corriere dello Sport si legge che Moena si sta già addobbando a festa, con "dress code" viola, per accogliere la Fiorentina. Saranno 4 le amichevoli equamente distribuite nelle due s...

Nell'estratto del Corriere dello Sport si legge che Moena si sta già addobbando a festa, con "dress code" viola, per accogliere la Fiorentina. Saranno 4 le amichevoli equamente distribuite nelle due settimane che verranno disputate contro Val di Fassa, Real Vicenza, Bari e Benevento. Numerose le sedute di lavoro ma soprattutto le iniziative dedicate ai tifosi. Queste le parole del direttore dell'Apt Val di Fassa, Andrea Weiss: "Con la nuova proprietà abbiamo trovato un giusto compromesso per coprire le due settimane di Moena, nonostante l'impegno in America. Vincenzo Montella me lo ricordo molto bene e in quel periodo ha ottenuto ottimi risultati, magari è anche un po' merito nostro. Quest'anno stiamo pensando di prevedere più incontri con i giocatori, con personaggi del mondo dello spettacolo e anche con grandi campioni del passato".