Labaro Viola

Notizie Ritiro Fiorentina

Ennesima disfatta contro il Verona, la Fiorentina va in ritiro fino a data da destinarsi

14 dicembre 2025 17:55

Ritiro Fiorentina: allenamenti a porte aperte dalle 17:00, si può fare anche il tuor del Viola Park

11 luglio 2025 11:29

I convocati della Fiorentina per il ritiro, i tifosi non sono ammessi nei primi allenamenti al Viola Park

10 luglio 2023 19:50

Repubblica: “Confermato il ritiro della Fiorentina al Viola Park, corsa contro il tempo. Una parte di preparazione forse all’estero”

21 marzo 2023 10:13

Finisce il ritiro della Fiorentina: dirigenti, allenatori e squadra d'accordo. Si dorme a casa

21 aprile 2021 19:44

Video, i tifosi viola cantano e incitano la Fiorentina. Giocatori dai tifosi fuori il ritiro

19 dicembre 2020 14:28

Nazione, Fiorentina, il ritiro è già finito ma stasera tutti in hotel, bisogna tornare alla vittoria

18 dicembre 2020 08:24

Il ritiro della Fiorentina si interrompe per una sera, giocatori tornano a casa fino a domani

17 dicembre 2020 15:28

CorSport, Fiorentina in ritiro da lunedì scorso, potrebbe restarci fino a Natale

16 dicembre 2020 10:29

Nazione, Fiorentina, spunta l'ipotesi ritiro: serve ritrovare il giusto equilibrio ed i risultati

20 ottobre 2020 09:15

Nazione, il ritiro della Fiorentina probabilmente sarà al centro sportivo. Le date che spuntano...

05 agosto 2020 11:24

Ufficiale, la Fiorentina Femminile andrà in ritiro a Montecatini fino all'8 agosto

24 luglio 2020 20:28

Ufficiale, l'ex attaccante viola Mario Gomez si ritira dal calcio con la maglia dello Stoccarda

28 giugno 2020 21:18

Gonzalo Rodriguez si ritira dal calcio giocato "Alla Fiorentina cinque anni splendidi. Firenze mi ama"

23 giugno 2020 18:54

La Serie A andrà in ritiro fino a fine campionato: la metà dei club, Fiorentina compresa, vanno in hotel

16 aprile 2020 11:46

Serie A, idea bolla: test e ritiro permanente ma la metà dei club non ha una foresteria

15 aprile 2020 10:14

Ufficiale, si ritira David Villa: "Lascio dopo 19 anni nel calcio, grazie ai compagni ed alla mia famiglia"

13 novembre 2019 15:03

Agente Pasqual: "Manuel non ha più intenzione di continuare, si ritira e non andrà a caccia degli ultimi soldi"

13 ottobre 2019 20:07

Weiss: "Confermato il ritiro viola a Moena nel 2020". Barone: "Grande onore dedicare queste 10 maglie"

20 agosto 2019 14:05

Ufficiale: Massimo Gobbi annuncia il ritiro dal calcio: "È stato un viaggio meraviglioso"

08 luglio 2019 14:58

A Moena tornano i viola, 4 amichevoli in 15 giorni. Tante iniziative dedicate ai tifosi. I dettagli del ritiro...

20 giugno 2019 12:11

Da stasera la Fiorentina sarà in ritiro manca solamente l'ufficialità che uscira' a breve

23 maggio 2019 14:35

SOCIETA' FIORENTINA, EPPUR SI MUOVE... SQUADRA IN RITIRO FINO AL BOLOGNA. LE PAROLE DI PEZZELLA UNA LEZIONE PER TUTTI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

08 aprile 2019 01:46

Fiorentina, il programma della giornata viola

16 luglio 2018 09:57

In caso di sconfitta contro il Sassuolo la squadra andrà immediatamente in ritiro

06 maggio 2017 12:06

Ritiro punitivo? No, squadra in vacanza per due giorni, poi la ripresa

01 maggio 2017 11:33

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