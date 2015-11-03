Notizie Ritiro Fiorentina

Ennesima disfatta contro il Verona, la Fiorentina va in ritiro fino a data da destinarsi
14 dicembre 2025 17:55
Ritiro Fiorentina: allenamenti a porte aperte dalle 17:00, si può fare anche il tuor del Viola Park
11 luglio 2025 11:29
I convocati della Fiorentina per il ritiro, i tifosi non sono ammessi nei primi allenamenti al Viola Park
10 luglio 2023 19:50
Repubblica: “Confermato il ritiro della Fiorentina al Viola Park, corsa contro il tempo. Una parte di preparazione forse all’estero”
21 marzo 2023 10:13
Finisce il ritiro della Fiorentina: dirigenti, allenatori e squadra d'accordo. Si dorme a casa
21 aprile 2021 19:44
Video, i tifosi viola cantano e incitano la Fiorentina. Giocatori dai tifosi fuori il ritiro
19 dicembre 2020 14:28
Nazione, Fiorentina, il ritiro è già finito ma stasera tutti in hotel, bisogna tornare alla vittoria
18 dicembre 2020 08:24
Il ritiro della Fiorentina si interrompe per una sera, giocatori tornano a casa fino a domani
17 dicembre 2020 15:28
CorSport, Fiorentina in ritiro da lunedì scorso, potrebbe restarci fino a Natale
16 dicembre 2020 10:29
Nazione, Fiorentina, spunta l'ipotesi ritiro: serve ritrovare il giusto equilibrio ed i risultati
20 ottobre 2020 09:15
Nazione, il ritiro della Fiorentina probabilmente sarà al centro sportivo. Le date che spuntano...
05 agosto 2020 11:24
Ufficiale, la Fiorentina Femminile andrà in ritiro a Montecatini fino all'8 agosto
24 luglio 2020 20:28
Ufficiale, l'ex attaccante viola Mario Gomez si ritira dal calcio con la maglia dello Stoccarda
28 giugno 2020 21:18
Gonzalo Rodriguez si ritira dal calcio giocato "Alla Fiorentina cinque anni splendidi. Firenze mi ama"
23 giugno 2020 18:54
La Serie A andrà in ritiro fino a fine campionato: la metà dei club, Fiorentina compresa, vanno in hotel
16 aprile 2020 11:46
Serie A, idea bolla: test e ritiro permanente ma la metà dei club non ha una foresteria
15 aprile 2020 10:14
Ufficiale, si ritira David Villa: "Lascio dopo 19 anni nel calcio, grazie ai compagni ed alla mia famiglia"
13 novembre 2019 15:03
Agente Pasqual: "Manuel non ha più intenzione di continuare, si ritira e non andrà a caccia degli ultimi soldi"
13 ottobre 2019 20:07
Weiss: "Confermato il ritiro viola a Moena nel 2020". Barone: "Grande onore dedicare queste 10 maglie"
20 agosto 2019 14:05
Ufficiale: Massimo Gobbi annuncia il ritiro dal calcio: "È stato un viaggio meraviglioso"
08 luglio 2019 14:58
A Moena tornano i viola, 4 amichevoli in 15 giorni. Tante iniziative dedicate ai tifosi. I dettagli del ritiro...
20 giugno 2019 12:11
Da stasera la Fiorentina sarà in ritiro manca solamente l'ufficialità che uscira' a breve
23 maggio 2019 14:35
SOCIETA' FIORENTINA, EPPUR SI MUOVE... SQUADRA IN RITIRO FINO AL BOLOGNA. LE PAROLE DI PEZZELLA UNA LEZIONE PER TUTTI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
08 aprile 2019 01:46
Fiorentina, il programma della giornata viola
16 luglio 2018 09:57
In caso di sconfitta contro il Sassuolo la squadra andrà immediatamente in ritiro
06 maggio 2017 12:06
Ritiro punitivo? No, squadra in vacanza per due giorni, poi la ripresa
01 maggio 2017 11:33
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