Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto “Un nuovo raduno, che anche per il protocollo federale richiama il modello di “preparazione estiva”. Alla ripresa degli allenanti i giocatori si ritroveranno in ritiro: non solo, i luoghi frequentati da squadra e personale coinvolto dovranno essere sanificati”.

La Serie A torna divisa: Juventus, Milan, Napoli, Lecce, Lazio e Cagliari hanno delle vaste strutture dove stabilirsi. Situazione in bilico e stretta per Inter, Atalanta e Roma, troppe poche le stanze che hanno a disposizione per un gruppo così folto. Ci sono anche club che saranno costretti a stabilirsi in hotel, Genoa, Sampdoria, Torino, Spal, Bologna, Sassuolo, Udinese, Brescia, Hellas Verona e Fiorentina.