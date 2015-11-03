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Notizie Hotel Fiorentina

La Serie A andrà in ritiro fino a fine campionato: la metà dei club, Fiorentina compresa, vanno in hotel

16 aprile 2020 11:46

A Firenze, il Napoli prossima sfidante dei viola cambia albergo… I motivi

07 febbraio 2019 12:42

La Juventus scrive la storia, ecco l'albergo a due passi dallo Stadium della società bianconera

22 marzo 2018 07:03

Hotel Melià: Tomovic in prestito al Chievo, affare quasi fatto. Superato il Toro...

31 agosto 2017 16:30

Hotel Melià: Rebic va all'Eintracht Francoforte per 4 milioni di euro, attesa l'ufficialità

30 agosto 2017 18:56

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