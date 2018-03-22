La Juventus scrive la storia, ecco l'albergo a due passi dallo Stadium della società bianconera

Non bastava essere tra le quattro società in Italia a godere di uno stadio di proprietà: la Juventus fa un salto nel futuro e si prepara a diventare la prima squadra professionistica dotata di un hote...

Non bastava essere tra le quattro società in Italia a godere di uno stadio di proprietà: la Juventus fa un salto nel futuro e si prepara a diventare la prima squadra professionistica dotata di un hotel a propria immagine e somiglianza. Si tratta del J Hotel, struttura in corso di realizzazione alla Continassa che sarà pronta per la stagione 2018/2019.

Nell'ex cascina all'estrema periferia nord-ovest di Torino, recuperata dal suo degrado e nuova casa della Juventus da luglio 2017, dalla prossima stagione si allenerà anche la prima squadra. La vera novità sarà però accanto al Training Center: è lì che sorgerà il J Hotel. Il complesso alberghiero a quattro stelle si svilupperà su un'area di 11.200 metri quadri e ospiterà ben 138 camere: la proprietà è del fondo immobiliare J Village, ma la gestione sarà affidata alla B&W Nest S.r.l, società partecipata al 60% da Eden Travel Group S.r.l. e al 40% da Juventus Football Club S.p.A.

Il J Hotel è la prima struttura alberghiera in Italia realizzata con la partecipazione di una società di calcio: un'ala della struttura sarà riservata alla Juventus, che la utilizzerà per i ritiri prepartita, mentre il resto dell'hotel sarà a disposizione di turisti, visitatori e tifosi, che potranno così soggiornare a poche camere di distanza dai propri idoli. Un progetto esaltato da Aldo Mazzia, CEO e CFO della Juventus

Rappresenta un ulteriore tassello per la riqualificazione di un’area abbandonata da decenni: la Juventus è stata il motore di questa operazione, che ha portato investimenti per oltre 350 milioni di euro.

Torino, ecco il J Hotel: struttura quattro stelle di proprietà della Juventus

Alle 138 camere, il J Hotel affiancherà altri servizi: tra questi, un'area ristorazione, sale convegni, un parco da 2200 metri quadri e una SPA. Grande attenzione, spiega una nota della Juventus, sarà riservata all'offerta culinaria: la struttura ospiterà servizi di banqueting e catering, oltre ad un ristorante con 140 posti interni e 60 posti nell’area esterna.

Una struttura alberghiera in prossimità del centro di allenamento nel quale la squadra bianconerà si allenerà a partire dalla prossima stagione, abbandonando il quartier generale di Vinovo: l'inaugurazione del J Hotel avverrà entro la fine dell'estate 2018: in via Druento, dove un tempo c'era la cascina Continassa, abbandonata dagli anni '70, si scrive un piccolo pezzo di storia per il calcio italiano.

FoxSport.com