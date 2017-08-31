Labaro Viola

Hotel Melià: Tomovic in prestito al Chievo, affare quasi fatto. Superato il Toro...

Dall'Hotel Melià di Milano giunge la notizia che il Chievo Verona ha scavalcato il Torino nella corsa a Nenad Tomovic. Il terzino viola, complice anche l'arrivo di Vincent Laurini, si trasferirebbe in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 16:30
Hotel Melià: Tomovic in prestito al Chievo, affare quasi fatto. Superato il Toro... - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tomovic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tomovic
Calciomercato
Tomovic
Chievo
Hotel
Condividi

Dall'Hotel Melià di Milano giunge la notizia che il Chievo Verona ha scavalcato il Torino nella corsa a Nenad Tomovic. Il terzino viola, complice anche l'arrivo di Vincent Laurini, si trasferirebbe in gialloblu con la formula del prestito, per un affare che appare ormai definito.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok