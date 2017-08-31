Hotel Melià: Tomovic in prestito al Chievo, affare quasi fatto. Superato il Toro...
Dall'Hotel Melià di Milano giunge la notizia che il Chievo Verona ha scavalcato il Torino nella corsa a Nenad Tomovic. Il terzino viola, complice anche l'arrivo di Vincent Laurini, si trasferirebbe in...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 16:30
Dall'Hotel Melià di Milano giunge la notizia che il Chievo Verona ha scavalcato il Torino nella corsa a Nenad Tomovic. Il terzino viola, complice anche l'arrivo di Vincent Laurini, si trasferirebbe in gialloblu con la formula del prestito, per un affare che appare ormai definito.