Labaro Viola

Notizie Tomovic Fiorentina

Tomovic attacca: "A Firenze Palladino sembrava fosse diventato Mourinho dopo le prime vittorie"

27 marzo 2025 10:32

Mandragora raggiunge Tomovic come recordman di presenze nelle coppe europee con la Fiorentina

14 marzo 2025 12:44

Tomovic: "Palladino è un allenatore che fa vincere le finali, scelta migliore non c'era"

07 novembre 2024 15:44

Tomovic: "Palladino ha studiato molto Gasperini e Juric. Conoscendolo, so che farà un ottimo lavoro"

06 giugno 2024 16:30

Venuti, mi ricordi Tomovic. Saponara troppo macchinoso. Italiano troppo turnover. Cambi tardivi

31 agosto 2022 22:15

Tomovic promuove Dodò: "Serviva uno così, sarà presente e futuro della Fiorentina. Grande colpo"

23 luglio 2022 10:47

Tomovic non ha dubbi: "Jovic? Bomber vero, ideale per Italiano ma è diverso da Vlahovic"

29 giugno 2022 09:14

Squalificati, Tomovic salta Firenze. Berardi stop due giornate. La lista dei dieci fermati..

08 gennaio 2020 14:39

Tomovic espulso contro il Verona. Sarà squalificato e salterà la gara coi viola domenica

05 gennaio 2020 17:53

Skysport, Tomovic torna in serie A. Lo vuole la Spal, trattativa ai dettagli

02 agosto 2019 22:23

Criticato in campo, ha regalato grande emozione al Franchi. La storia di Tomovic nel nome di Astori

28 agosto 2018 12:07

Tomovic segna e mostra il 13 a tutto lo Stadio. Il Franchi lo applaude e si commuove

26 agosto 2018 23:08

LIVE: Tomovic per il classico goal della bandiera. 4-1 al 30'. Giocatore applaudito dal Franchi

26 agosto 2018 21:54

Casa Mercato viola, due ufficialità in giornata. Si stringe per Marco Pjaca

15 giugno 2018 23:38

Ufficiale: Nenad Tomovic passa a titolo definitivo al Chievo Verona

15 giugno 2018 17:25

Tuttosport: il Chievo Verona vuole riscattare Tomovic, a breve un incontro con i viola

15 giugno 2018 12:22

Casa Mercato Viola, rischiano di saltare Meret e Soucek? Occhi puntati in Belgio e Serie B

14 giugno 2018 23:40

TMW: il Chievo vuole acquistare Tomovic, già avviati i contatti con la Fiorentina

14 giugno 2018 13:05

Pedullà: “Pjaca convinto della Fiorentina, Corvino studia il tridente con Chiesa e il Cholito"

07 giugno 2018 14:06

La Nazione, il Chievo vuole ancora Tomovic in prestito. Scambio con Depaoli?

29 maggio 2018 09:10

Casa Mercato Viola, Badelj al Milan. Alta offerta del Benfica per Gaspar! Tomovic pedina di scambio col Chievo?

28 maggio 2018 23:41

Destino beffardo, un incidente blocca l'autostrada e Tomovic non riesce a raggiungere Firenze per i funerali

09 marzo 2018 13:09

Tomovic: "Ciao Davide, grande onore giocare con te. Aspettami in cielo per un bicchiere di vino insieme..."

04 marzo 2018 16:54

Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia"

15 novembre 2017 12:08

Tomovic: ''Ho fatto bene ad andare via, a Firenze strane voci su di me. Preferisco Verona, la città mancherà solo a mia moglie...''

10 novembre 2017 15:21

Tomovic rigenerato a Verona, è lui il migliore in campo contro il Napoli

06 novembre 2017 09:57

COME CAMBIA FIRENZE CON LA SUA FIORENTINA. BRUCIATO GIÀ UN COLPO. GRAZIE TOMOVIC

26 ottobre 2017 13:48

Un super Inglese trascina il Chievo nel derby contro il Verona. Maran mette Tomovic in panchina

22 ottobre 2017 14:32

Tomovic: "Chievo mi è gia entrata nel cuore. Niente Fiorentina, per me conta solo il presente"

29 settembre 2017 15:24

Ds Chievo: "Tomovic giocherebbe titolare quasi ovunque in serie A. Era incedibile per la Fiorentina, poi..."

28 settembre 2017 19:41

Tomovic contro la Fiorentina, domenica la prima contro il difensore serbo. Cinque anni a Firenze

27 settembre 2017 10:30

Tomovic: ''Al Chievo sono contento". All'esordio però fallo da rigore e pareggio Atalanta...

18 settembre 2017 16:26

Parte male l'avventura di Tomovic a Verona, il suo fallo da rigore costa la vittoria al Chievo

17 settembre 2017 20:20

La Juventus vince in casa contro il Chievo 3-0. Panchina per Tomovic e qualche minuto per Bernardeschi

09 settembre 2017 19:50

Parte male l'avventura di Tomovic al Chievo. Maran lo boccia e lo manda in panchina. Stesso destino per Bernardeschi

09 settembre 2017 18:18

Tomovic si presenta: "A Firenze clima non sereno, intorno a me molta negatività. Al Chievo per far vedere quanto valgo.."

05 settembre 2017 16:03

La cessione di Tomovic al Chievo è nata all'ora di pranzo, con il benestare di Pioli

01 settembre 2017 14:12

Nenad Tomovic: l'uomo capro espiatorio di una difesa colabrodo. Una separazione che fa bene a tutti. Ma non meritavi questo trattamento..

01 settembre 2017 02:31

Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.

31 agosto 2017 20:46

Tomovic è un giocatore del Chievo Verona, prestito oneroso di 300 mila euro con diritto di riscatto

31 agosto 2017 19:13

Hotel Melià: Tomovic in prestito al Chievo, affare quasi fatto. Superato il Toro...

31 agosto 2017 16:30

TOMOVIC HA CHIESTO DI ESSERE CEDUTO. NON VUOLE PIÙ RESTARE A FIRENZE. STRINIC BLOCCATO DA OLIVERA

30 agosto 2017 22:29

Corriere Fiorentino: Tomovic piace all'estero, ma vuole restare in Italia. Tutti i movimenti in uscita...

30 agosto 2017 12:12

Gazzetta, la Fiorentina e la maledizione del terzino destro. Adesso tocca a Laurini con Bruno Gaspar

30 agosto 2017 10:54

L'Atalanta sonda il terreno per Tomovic, Hellas Verona su Mati Fernandez. Anche Maxi Olivera può andare via

30 agosto 2017 10:13

La Nazione, la Fiorentina vuole vendere Mati Fernandez che però vuole restare a Firenze. Da Rebic 4 milioni

29 agosto 2017 10:42

Repubblica, adesso Tomovic è sul mercato. Corvino proverà a venderlo, ostacolo ingaggio

29 agosto 2017 10:27

Baldini: "Fare calcio a Firenze è difficile, gli errori si pagano troppo. E su Tomovic..."

28 agosto 2017 20:14

Calamai: "Pioli deve ripartire dall'ABC, magari cambiando modulo. Tomovic? È solo uno dei problemi"

28 agosto 2017 19:32

Bucchioni: "Tomovic? Sbaglia anche chi lo fa giocare. Laurini non è Roberto Carlos, ma ha una logica..."

28 agosto 2017 15:36

Pedullà: "Ecco come è andata con Laurini. Tomovic? Ora lo metti male sul mercato..."

28 agosto 2017 15:30

DOPO I DISASTRI DI TOMOVIC IL NUOVO TERZINO DESTRO È LAURINI. CLAMOROSO DIETROFRONT SU MATI FERNANDEZ?

28 agosto 2017 14:10

Gazzetta, tutti gli errori di Pioli. Dalla riconferma di Tomovic alla scelta di Benassi schierato trequartista

28 agosto 2017 10:05

Corriere fiorentino, Tomovic firma il disastro perfetto. Cosi la Fiorentina affonda contro la Sampdoria

28 agosto 2017 09:57

TOMOVIC RIPETE IL DISASTRO, IL BOATO DI FIRENZE SPIEGA TUTTO. BENASSI FUORI RUOLO. 40 MILIONI IN CASSA PER RIMEDIARE

27 agosto 2017 23:14

Il Franchi boccia Tomovic accogliendo con un applauso l'ingresso in campo di Gaspar

27 agosto 2017 21:50

Repubblica, tra un acquisto e l'altro si sono dimenticati di colmare il vero punto debole della Fiorentina, i terzini

22 agosto 2017 10:56

Troppi errori in difesa, pessima intesa tra Vitor Hugo e Tomovic. Cosi la Fiorentina esce sconfitta contro i neroazzurri

21 agosto 2017 09:47

MALE MA NON MALISSIMO. TOMOVIC IMBARAZZANTE, DIFESA HORROR. GIL DIAS ACQUISTO GIUSTO

20 agosto 2017 22:41

Tomovic: "Chi è arrivato ha più voglia di chi è andato via. Il mio obiettivo è portare la Fiorentina al top"

18 agosto 2017 13:34

La Nazione, possibile scambio con il Torino Zappacosta - Tomovic per la fascia destra

12 agosto 2017 11:01

Tomovic: "Quando smetto di giocare voglio dedicarmi alla pesca. Non dedicatemi una via come ai veterani..."

14 luglio 2017 21:50

Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero..

05 luglio 2017 11:38

Il Cagliari ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Tomovic. E Corvino pensa a Santon per sostituirlo

04 luglio 2017 09:32

È l'ultima occasione per vendere Tomovic e ricavare milioni. Anche se c'è un contratto lungo..

10 giugno 2017 12:33

Report ACF: per Tomovic problema agli adduttori. Lunedì accertamenti...

23 aprile 2017 12:09

Tomovic: "Lotteremo per l'Europa finchè la matematica non ci condannerà, una partita alla volta"

06 aprile 2017 15:26

Tomovic, Badelj e Cristoforo ammoniti. In diffida rimane Milic. Questa la situazione disciplinare in casa viola...

02 aprile 2017 17:36

Tomovic salta la trasferta di Crotone. Questa la situazione disciplinare in casa viola...

12 marzo 2017 17:11

Verso l'Udinese: Tomovic nettamente favorito su Salcedo

09 febbraio 2017 12:17

Tomovic e Vecino entrano in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola dopo Pescara...

01 febbraio 2017 22:48

Bucchioni: "Non mettiamo in croce Tomovic. In un mese si decide la stagione, servirà la vera Fiorentina"

26 gennaio 2017 12:34

La Nazione: l'80% degli errori di Tomovic costa la sconfitta. Lo studio nel dettaglio...

26 gennaio 2017 10:26

"Tomovic impresentabile, ci dà la nostra dimensione. Assurdo perdere Gonzalo..."

25 gennaio 2017 16:01

Fiorentina alla pari del Napoli, poi Tomovic rovina tutto. Così scrive il Corriere fiorentino

25 gennaio 2017 11:15

E' sempre, incredibilmente, sfortunatamente, opera di Tomovic..

24 gennaio 2017 23:58

Tomovic: "Possiamo battere la Juventus, è una delle partite più importanti della stagione"

12 gennaio 2017 22:45

Tomovic regolarmente in campo dopo il colpo alla testa. Non sembra a rischio per il Napoli

20 dicembre 2016 13:27

Squalificati: A Strootman due giornate per aver simulato, Lulic "rimandato". Tomovic salta il Sassuolo

06 dicembre 2016 17:21

Lady Tomovic: "Non mi piacciono le critiche a Nenad, da Belgrado a Firenze..."

26 novembre 2016 15:45

Il Chelsea non vuole solo Tomovic, Conte anche su Bernardeschi. Tutti i motivi del rifiuto viola

13 novembre 2016 13:43

GRAZIE NENAD... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

26 settembre 2016 18:20

"Se indosso ancora la maglia viola un motivo c'è, critiche sbagliate. Mai stato vicino al Torino ma solo..."

10 settembre 2016 09:59

Salta lo scambio con Zappacosta, Tomovic ha deciso di restare alla Fiorentina

21 agosto 2016 17:15

Non solo Toro, la Samp fa sul serio per Tomovic: se ne va da Firenze?

21 agosto 2016 16:19

Di Marzio: "Torino e Fiorentina trattano lo scambio Tomovic - Zappacosta, l'ostacolo da superare nella trattativa..."

21 agosto 2016 11:46

Il Torino prende De Silvestri e vende Zappacosta, possibile uno scambio con Tomovic

19 agosto 2016 11:58

Repubblica: Tomovic non all'altezza, impreparati per la Juve

01 agosto 2016 11:11

Il Torino offre quattro milioni per Tomovic ma la risposta della Fiorentina apre tanti scenari di mercato

20 giugno 2016 09:27

La Nazione, Mihajlovic si porta al Torino Nenad Tomovic

22 maggio 2016 10:23

JUVE DA CATENACCIO, TOMOVIC E LO SBAGLIO CON I TIFOSI. L'AMMISSIONE DI PAULO...

25 aprile 2016 14:22

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