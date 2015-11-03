Notizie Tomovic Fiorentina

Tomovic attacca: "A Firenze Palladino sembrava fosse diventato Mourinho dopo le prime vittorie"
27 marzo 2025 10:32
Mandragora raggiunge Tomovic come recordman di presenze nelle coppe europee con la Fiorentina
14 marzo 2025 12:44
Tomovic: "Palladino è un allenatore che fa vincere le finali, scelta migliore non c'era"
07 novembre 2024 15:44
Tomovic: "Palladino ha studiato molto Gasperini e Juric. Conoscendolo, so che farà un ottimo lavoro"
06 giugno 2024 16:30
Venuti, mi ricordi Tomovic. Saponara troppo macchinoso. Italiano troppo turnover. Cambi tardivi
31 agosto 2022 22:15
Tomovic promuove Dodò: "Serviva uno così, sarà presente e futuro della Fiorentina. Grande colpo"
23 luglio 2022 10:47
Tomovic non ha dubbi: "Jovic? Bomber vero, ideale per Italiano ma è diverso da Vlahovic"
29 giugno 2022 09:14
Squalificati, Tomovic salta Firenze. Berardi stop due giornate. La lista dei dieci fermati..
08 gennaio 2020 14:39
Tomovic espulso contro il Verona. Sarà squalificato e salterà la gara coi viola domenica
05 gennaio 2020 17:53
Skysport, Tomovic torna in serie A. Lo vuole la Spal, trattativa ai dettagli
02 agosto 2019 22:23
Criticato in campo, ha regalato grande emozione al Franchi. La storia di Tomovic nel nome di Astori
28 agosto 2018 12:07
Tomovic segna e mostra il 13 a tutto lo Stadio. Il Franchi lo applaude e si commuove
26 agosto 2018 23:08
LIVE: Tomovic per il classico goal della bandiera. 4-1 al 30'. Giocatore applaudito dal Franchi
26 agosto 2018 21:54
Casa Mercato viola, due ufficialità in giornata. Si stringe per Marco Pjaca
15 giugno 2018 23:38
Ufficiale: Nenad Tomovic passa a titolo definitivo al Chievo Verona
15 giugno 2018 17:25
Tuttosport: il Chievo Verona vuole riscattare Tomovic, a breve un incontro con i viola
15 giugno 2018 12:22
Casa Mercato Viola, rischiano di saltare Meret e Soucek? Occhi puntati in Belgio e Serie B
14 giugno 2018 23:40
TMW: il Chievo vuole acquistare Tomovic, già avviati i contatti con la Fiorentina
14 giugno 2018 13:05
Pedullà: “Pjaca convinto della Fiorentina, Corvino studia il tridente con Chiesa e il Cholito"
07 giugno 2018 14:06
La Nazione, il Chievo vuole ancora Tomovic in prestito. Scambio con Depaoli?
29 maggio 2018 09:10
Casa Mercato Viola, Badelj al Milan. Alta offerta del Benfica per Gaspar! Tomovic pedina di scambio col Chievo?
28 maggio 2018 23:41
Destino beffardo, un incidente blocca l'autostrada e Tomovic non riesce a raggiungere Firenze per i funerali
09 marzo 2018 13:09
Tomovic: "Ciao Davide, grande onore giocare con te. Aspettami in cielo per un bicchiere di vino insieme..."
04 marzo 2018 16:54
Dainelli: "Tomovic e Gamberini? Qui a Verona possiamo fare bene. Vi racconto di quando Montella mi chiesa la maglia"
15 novembre 2017 12:08
Tomovic: ''Ho fatto bene ad andare via, a Firenze strane voci su di me. Preferisco Verona, la città mancherà solo a mia moglie...''
10 novembre 2017 15:21
Tomovic rigenerato a Verona, è lui il migliore in campo contro il Napoli
06 novembre 2017 09:57
COME CAMBIA FIRENZE CON LA SUA FIORENTINA. BRUCIATO GIÀ UN COLPO. GRAZIE TOMOVIC
26 ottobre 2017 13:48
Un super Inglese trascina il Chievo nel derby contro il Verona. Maran mette Tomovic in panchina
22 ottobre 2017 14:32
Tomovic: "Chievo mi è gia entrata nel cuore. Niente Fiorentina, per me conta solo il presente"
29 settembre 2017 15:24
Ds Chievo: "Tomovic giocherebbe titolare quasi ovunque in serie A. Era incedibile per la Fiorentina, poi..."
28 settembre 2017 19:41
Tomovic contro la Fiorentina, domenica la prima contro il difensore serbo. Cinque anni a Firenze
27 settembre 2017 10:30
Tomovic: ''Al Chievo sono contento". All'esordio però fallo da rigore e pareggio Atalanta...
18 settembre 2017 16:26
Parte male l'avventura di Tomovic a Verona, il suo fallo da rigore costa la vittoria al Chievo
17 settembre 2017 20:20
La Juventus vince in casa contro il Chievo 3-0. Panchina per Tomovic e qualche minuto per Bernardeschi
09 settembre 2017 19:50
Parte male l'avventura di Tomovic al Chievo. Maran lo boccia e lo manda in panchina. Stesso destino per Bernardeschi
09 settembre 2017 18:18
Tomovic si presenta: "A Firenze clima non sereno, intorno a me molta negatività. Al Chievo per far vedere quanto valgo.."
05 settembre 2017 16:03
La cessione di Tomovic al Chievo è nata all'ora di pranzo, con il benestare di Pioli
01 settembre 2017 14:12
Nenad Tomovic: l'uomo capro espiatorio di una difesa colabrodo. Una separazione che fa bene a tutti. Ma non meritavi questo trattamento..
01 settembre 2017 02:31
Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.
31 agosto 2017 20:46
Tomovic è un giocatore del Chievo Verona, prestito oneroso di 300 mila euro con diritto di riscatto
31 agosto 2017 19:13
Hotel Melià: Tomovic in prestito al Chievo, affare quasi fatto. Superato il Toro...
31 agosto 2017 16:30
TOMOVIC HA CHIESTO DI ESSERE CEDUTO. NON VUOLE PIÙ RESTARE A FIRENZE. STRINIC BLOCCATO DA OLIVERA
30 agosto 2017 22:29
Corriere Fiorentino: Tomovic piace all'estero, ma vuole restare in Italia. Tutti i movimenti in uscita...
30 agosto 2017 12:12
Gazzetta, la Fiorentina e la maledizione del terzino destro. Adesso tocca a Laurini con Bruno Gaspar
30 agosto 2017 10:54
L'Atalanta sonda il terreno per Tomovic, Hellas Verona su Mati Fernandez. Anche Maxi Olivera può andare via
30 agosto 2017 10:13
La Nazione, la Fiorentina vuole vendere Mati Fernandez che però vuole restare a Firenze. Da Rebic 4 milioni
29 agosto 2017 10:42
Repubblica, adesso Tomovic è sul mercato. Corvino proverà a venderlo, ostacolo ingaggio
29 agosto 2017 10:27
Baldini: "Fare calcio a Firenze è difficile, gli errori si pagano troppo. E su Tomovic..."
28 agosto 2017 20:14
Calamai: "Pioli deve ripartire dall'ABC, magari cambiando modulo. Tomovic? È solo uno dei problemi"
28 agosto 2017 19:32
Bucchioni: "Tomovic? Sbaglia anche chi lo fa giocare. Laurini non è Roberto Carlos, ma ha una logica..."
28 agosto 2017 15:36
Pedullà: "Ecco come è andata con Laurini. Tomovic? Ora lo metti male sul mercato..."
28 agosto 2017 15:30
DOPO I DISASTRI DI TOMOVIC IL NUOVO TERZINO DESTRO È LAURINI. CLAMOROSO DIETROFRONT SU MATI FERNANDEZ?
28 agosto 2017 14:10
Gazzetta, tutti gli errori di Pioli. Dalla riconferma di Tomovic alla scelta di Benassi schierato trequartista
28 agosto 2017 10:05
Corriere fiorentino, Tomovic firma il disastro perfetto. Cosi la Fiorentina affonda contro la Sampdoria
28 agosto 2017 09:57
TOMOVIC RIPETE IL DISASTRO, IL BOATO DI FIRENZE SPIEGA TUTTO. BENASSI FUORI RUOLO. 40 MILIONI IN CASSA PER RIMEDIARE
27 agosto 2017 23:14
Il Franchi boccia Tomovic accogliendo con un applauso l'ingresso in campo di Gaspar
27 agosto 2017 21:50
Repubblica, tra un acquisto e l'altro si sono dimenticati di colmare il vero punto debole della Fiorentina, i terzini
22 agosto 2017 10:56
Troppi errori in difesa, pessima intesa tra Vitor Hugo e Tomovic. Cosi la Fiorentina esce sconfitta contro i neroazzurri
21 agosto 2017 09:47
MALE MA NON MALISSIMO. TOMOVIC IMBARAZZANTE, DIFESA HORROR. GIL DIAS ACQUISTO GIUSTO
20 agosto 2017 22:41
Tomovic: "Chi è arrivato ha più voglia di chi è andato via. Il mio obiettivo è portare la Fiorentina al top"
18 agosto 2017 13:34
La Nazione, possibile scambio con il Torino Zappacosta - Tomovic per la fascia destra
12 agosto 2017 11:01
Tomovic: "Quando smetto di giocare voglio dedicarmi alla pesca. Non dedicatemi una via come ai veterani..."
14 luglio 2017 21:50
Visiste mediche, nel primo turno tocca ai giovani, nel secondo si rivede Rebic. Borja Valero..
05 luglio 2017 11:38
Il Cagliari ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Tomovic. E Corvino pensa a Santon per sostituirlo
04 luglio 2017 09:32
È l'ultima occasione per vendere Tomovic e ricavare milioni. Anche se c'è un contratto lungo..
10 giugno 2017 12:33
Report ACF: per Tomovic problema agli adduttori. Lunedì accertamenti...
23 aprile 2017 12:09
Tomovic: "Lotteremo per l'Europa finchè la matematica non ci condannerà, una partita alla volta"
06 aprile 2017 15:26
Tomovic, Badelj e Cristoforo ammoniti. In diffida rimane Milic. Questa la situazione disciplinare in casa viola...
02 aprile 2017 17:36
Tomovic salta la trasferta di Crotone. Questa la situazione disciplinare in casa viola...
12 marzo 2017 17:11
Verso l'Udinese: Tomovic nettamente favorito su Salcedo
09 febbraio 2017 12:17
Tomovic e Vecino entrano in diffida. Questa la situazione disciplinare in casa viola dopo Pescara...
01 febbraio 2017 22:48
Bucchioni: "Non mettiamo in croce Tomovic. In un mese si decide la stagione, servirà la vera Fiorentina"
26 gennaio 2017 12:34
La Nazione: l'80% degli errori di Tomovic costa la sconfitta. Lo studio nel dettaglio...
26 gennaio 2017 10:26
"Tomovic impresentabile, ci dà la nostra dimensione. Assurdo perdere Gonzalo..."
25 gennaio 2017 16:01
Fiorentina alla pari del Napoli, poi Tomovic rovina tutto. Così scrive il Corriere fiorentino
25 gennaio 2017 11:15
E' sempre, incredibilmente, sfortunatamente, opera di Tomovic..
24 gennaio 2017 23:58
Tomovic: "Possiamo battere la Juventus, è una delle partite più importanti della stagione"
12 gennaio 2017 22:45
Tomovic regolarmente in campo dopo il colpo alla testa. Non sembra a rischio per il Napoli
20 dicembre 2016 13:27
Squalificati: A Strootman due giornate per aver simulato, Lulic "rimandato". Tomovic salta il Sassuolo
06 dicembre 2016 17:21
Lady Tomovic: "Non mi piacciono le critiche a Nenad, da Belgrado a Firenze..."
26 novembre 2016 15:45
Il Chelsea non vuole solo Tomovic, Conte anche su Bernardeschi. Tutti i motivi del rifiuto viola
13 novembre 2016 13:43
GRAZIE NENAD... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
26 settembre 2016 18:20
"Se indosso ancora la maglia viola un motivo c'è, critiche sbagliate. Mai stato vicino al Torino ma solo..."
10 settembre 2016 09:59
Salta lo scambio con Zappacosta, Tomovic ha deciso di restare alla Fiorentina
21 agosto 2016 17:15
Non solo Toro, la Samp fa sul serio per Tomovic: se ne va da Firenze?
21 agosto 2016 16:19
Di Marzio: "Torino e Fiorentina trattano lo scambio Tomovic - Zappacosta, l'ostacolo da superare nella trattativa..."
21 agosto 2016 11:46
Il Torino prende De Silvestri e vende Zappacosta, possibile uno scambio con Tomovic
19 agosto 2016 11:58
Repubblica: Tomovic non all'altezza, impreparati per la Juve
01 agosto 2016 11:11
Il Torino offre quattro milioni per Tomovic ma la risposta della Fiorentina apre tanti scenari di mercato
20 giugno 2016 09:27
La Nazione, Mihajlovic si porta al Torino Nenad Tomovic
22 maggio 2016 10:23
JUVE DA CATENACCIO, TOMOVIC E LO SBAGLIO CON I TIFOSI. L'AMMISSIONE DI PAULO...
25 aprile 2016 14:22
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