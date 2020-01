Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo e gli squalificati per il prossimo turno di massima divisione italiana. Fermato per due turni Domenico Berardi, mentre si fermeranno per una domenica a testa Andrea Cistana e Sandro Tonali del Brescia, Nenad Tomovic della SPAL, Nicolò Barella e Milan Skriniar dell’Inter, Antonino Barillà del Parma, Omar Colley e Fabio Depaoli della Sampdria, Marco Parolo della Lazio.

TuttoMercatoWeb.com