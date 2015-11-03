Notizie Berardi Fiorentina

Grosso: "Le voci sulla Fiorentina mi fanno solo piacere, domani saluterò volentieri il direttore Paratici"
25 aprile 2026 14:44
Ferrara: “Sarri suona da tempo al Viola Park, ma la Fiorentina non risponde. Berardi anche a 67 anni"
25 aprile 2026 11:11
Nazione rivela: “Se Grosso sarà l’allenatore della Fiorentina tornerà il tormentone Berardi”
24 aprile 2026 09:50
Di Marzio: “Respinto il ricorso del Sassuolo per Berardi, salta la Fiorentina. Confermate le due giornate di squalifica”
23 aprile 2026 17:34
Ricorso del Sassuolo per la squalifica di Berardi. Punta alla presenza contro la Fiorentina
15 aprile 2026 15:32
Rissa tra Berardi ed Ellertsson in Genoa Sassuolo: il capitano dei neroverdi potrebbe saltare Firenze per squalifica
12 aprile 2026 14:23
Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"
06 dicembre 2025 10:02
Grosso: "La Fiorentina è superiore alla classifica che ha, verrà qui per batterci e risollevarsi"
05 dicembre 2025 13:56
Nazione: “Berardi incubo ed obiettivo di mercato, Pradè provò a prenderlo per 15 milioni”
05 dicembre 2025 09:32
Tegola Sassuolo! Lesione flessore per Berardi che sarà indisponibile per il match contro la Fiorentina
01 dicembre 2025 17:31
Problema muscolare per Berardi durante Como-Sassuolo, l'attaccante neroverde lascia il campo dopo 50 minuti
28 novembre 2025 22:05
Sentite Berardi: "Sono pronto al grande salto, mi dispiace non aver giocato per obiettivi più alti"
14 novembre 2025 11:25
Sentite Berardi: "Sassuolo è famiglia, esserne la bandiera mi rende orgoglioso perché non ce ne sono più"
30 giugno 2025 16:00
Addio al sogno Berardi per la Fiorentina: sta rinnovando il contratto "a vita" con il Sassuolo
03 giugno 2025 23:20
Fattori sul mistero Berardi: "Nessun club si è buttato davvero su di lui. Un motivo sicuramente ci sarà"
16 aprile 2025 17:16
TMW scrive: "Improbabile un trasferimento di Berardi a Gennaio, vuole riportare il Sassuolo in A"
03 gennaio 2025 11:57
Carnevali: "Berardi fu vicino all'addio, lo volevano anche Juve e Atalanta. Il suo futuro? Valuteremo"
23 dicembre 2024 16:27
Carnevali: "Richieste per Berardi? Ogni anno le riceviamo. Non c'è mai netta presa di posizione"
16 dicembre 2024 14:45
Scugnizzo Viola: "Italiano poca roba. Pradè ha fatto benissimo. Colpani inesistente"
16 dicembre 2024 14:23
Corriere dello Sport: “A fine 2024 arriva Valentini. Esterno? Ostacolo economico per Berardi”
14 dicembre 2024 09:36
Corriere dello Sport: “Commisso non convinto da Berardi, il Sassuolo chiede 15 milioni. Idea Ruben Vargas”
23 novembre 2024 08:20
TMW: "La Fiorentina sta facendo un pensierino su Berardi per Gennaio, non può stare in Serie B"
17 novembre 2024 12:01
Carnevali: "Berardi? Normale abbia richieste, ma ha il Sassuolo nel cuore e vuole riportarlo in Serie A"
15 novembre 2024 14:45
Nazione: “La Fiorentina ha cercato Maldini dopo Colpani. Rispunta la pista Berardi”
14 novembre 2024 10:10
Orlando su Berardi: "Cosa ci fa ancora al Sassuolo? Occhio alla Fiorentina, non si fida molto di Ikoné"
04 novembre 2024 16:21
Berardi via da Sassuolo? Carnevali frena: "Non ha detto che vuole andarsene, valuteremo insieme"
11 ottobre 2024 11:57
Retroscena Berardi, TMW: “L’Atalanta lo voleva nel 2022 ma lui rifiutò perché non giocava le coppe europee”
11 ottobre 2024 09:41
Berardi rivela: “Se a Gennaio sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta andrò via dal Sassuolo”
10 ottobre 2024 11:17
Berardi: “L’anno scorso volevo la Juve, litigai con la società. Sogno la Champions, a gennaio? Perché no…”
10 ottobre 2024 09:26
Carnevali: "Berardi tornerà a fine ottobre, poi faremo delle valutazioni. Con lui siamo alla finestra"
26 settembre 2024 16:29
TMW svela: "La Fiorentina vuole Berardi adesso, possibile fumata bianca in chiusura di mercato"
21 agosto 2024 13:22
Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”
20 agosto 2024 14:57
CmCom: "Berardi pronto a Novembre, Carnevali fissa il prezzo, la Fiorentina pensa all'affondo"
19 agosto 2024 22:08
Corriere dello Sport: "Berardi la "ciliegina"? Fiorentina pronta a fare l'offerta a due-tre giorni dalla chiusura del mercato"
19 agosto 2024 08:39
Nazione, Berardi torna di moda. Il prezzo resta alto ma non è più quello di qualche anno fa
03 agosto 2024 09:33
Corriere dello Sport: “Con i soldi della cessione di Nico, Fiorentina pronta al doppio colpo Gudmundsson-Berardi”
02 agosto 2024 09:21
Carnevali non cambia idea: "Berardi? Deve arrivare qualcosa di importante, è il nostro campione"
31 luglio 2024 13:55
Corriere dello Sport: "Nico Gonzalez via? La Fiorentina torna su Berardi del Sassuolo"
31 luglio 2024 09:40
La Gazzetta: "Depay proposto all'Inter, ma l'ingaggio è troppo alto. Berardi non adatto ai nerazzurri"
25 luglio 2024 14:09
Cm.com: "Berardi può tornare di moda per la Fiorentina, l'entourage però guarda alla Juventus"
15 luglio 2024 11:41
Carnevali: "Berardi sta recuperando prima del previsto. Al momento nulla di concreto sul suo futuro"
14 luglio 2024 16:31
Di Marzio scrive: "Berardi è un'occasione di fine mercato per Juventus, Napoli e Roma"
14 luglio 2024 16:05
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ci riproverà per Berardi. Per ora nessuna trattativa solo un’idea”
12 luglio 2024 09:28
TMW svela: "Idea Berardi per la Fiorentina, potrebbe tornare di moda verso fine mercato"
11 luglio 2024 17:09
Torna di moda Berardi. Gazzetta: "La Fiorentina ha chiesto informazioni al Sassuolo"
10 luglio 2024 08:42
Un'altra estate con il tormentone Berardi? La Gazzetta scrive: "Ha scelto la Juventus, è la volta buona"
10 giugno 2024 18:20
Il Sassuolo non sarà più una "bottega cara" in Serie B: Berardi andrà via, ma non più per 40 milioni
22 aprile 2024 17:18
Sentite Carnevali: "Per me Berardi vale ancora 30 milioni. Ha sempre sposato la maglia del Sassuolo"
14 marzo 2024 16:39
Ufficiale la rottura del tendine d'Achille per Berardi. Salterà gli Europei, rientro previsto nel 2025
04 marzo 2024 14:18
Berardi ha fatto crack! Rottura del tendine d'Achille, stagione finita e niente europeo
03 marzo 2024 15:18
Nemmeno la Juventus riesce a strappare Berardi al Sassuolo, rifiutata offerta da 20 milioni più Soulè
09 febbraio 2024 16:53
Da Berbatov ad oggi, la Fiorentina troppe volte ci va solo vicino
02 febbraio 2024 18:31
Brutto infortunio al ginocchio per Berardi, necessaria l'operazione e stop di oltre un mese
26 gennaio 2024 12:03
Scugnizzo viola: “Solo gli esterni? Macché, serve pure un attaccante. Nzola, meglio se partivi”
06 gennaio 2024 23:10
Pedullà: "Niente Berardi per la Fiorentina. Se il Sassuolo lo vende si iscrive alla prossima serie B"
03 gennaio 2024 20:46
Carnevali ribadisce: "Berardi è incedibile, i giocatori di questo livello a gennaio resteranno al Sassuolo"
03 gennaio 2024 20:13
Carnevali spegne i sogni dei tifosi della Fiorentina: "Berardi a gennaio non lo vendo a nessuno"
20 dicembre 2023 12:33
Tuttosport scrive: "L'unico esterno che segna nella Fiorentina si è fatto male. Il sogno di Italiano è Berardi"
16 dicembre 2023 12:44
TMW, Sassuolo vuole almeno 25 milioni per Lauriente, difficile a gennaio. Più probabile cessione di Berardi
05 dicembre 2023 15:20
Carnevali furioso contro Mourinho: "Non è stato corretto. Non si parla di giocatori avversari"
04 dicembre 2023 23:58
Arbitro caduto nella trappola di Mourinho: Rosso al Sassuolo, rigore per la Roma, Berardi ammonito
03 dicembre 2023 20:01
Mourinho attacca Berardi: "Deve avere più rispetto per gli avversari, rovina il gioco e prende rigori inesistenti"
02 dicembre 2023 15:18
Corriere Fiorentino: “Italiano voleva un esterno in estate, timido tentativo per Berardi-Orsolini, un sondaggio per Zaniolo”
21 novembre 2023 09:43
Calamai ammette: "Bonaventura dopo l'addio al Milan sembrava destinato a un lento declino"
16 ottobre 2023 11:03
Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”
29 settembre 2023 13:46
Inzaghi: "Berardi ha fatto un gol incredibile, se ne vedono pochi cosi, l'ha messa all'incrocio"
27 settembre 2023 23:23
Berardi show a San Siro, il Sassuolo grazie a lui batte l'Inter. Fiorentina potrebbe andare a meno due
27 settembre 2023 22:55
Dionisi accende il rammarico nella Fiorentina: "Berardi giocherebbe titolare in tutte le squadre di A"
23 settembre 2023 20:53
Carnevali: "Berardi voleva andare alla Juventus. Ci hanno proposto un prestito. Si riaprirà a gennaio"
22 settembre 2023 13:06
Commisso e la parola Berardi mai pronunciata. Il presidente ha detto: "Per Altri". Ma qualcuno ha frainteso...
01 settembre 2023 10:20
Carnevali categorico: "Mi dà fastidio il caso Berardi. Non va alla Juventus, sarà in campo alla prossima"
28 agosto 2023 18:20
Tuttosport: "All-in della Fiorentina su Berardi se il Brentford rilancia per Nico Gonzalez"
27 agosto 2023 09:33
Berardi e il Sassuolo ai ferri corti, Dionisi annuncia: "Non giocherà nemmeno con il Napoli, resta a casa"
26 agosto 2023 13:22
Lite tra Carnevali e Giuntoli per Berardi a Dazn: "Noi non commentiamo l'operato degli altri club"
20 agosto 2023 21:18
Carnevali blinda Berardi e ribadisce: "Rimane. Una società non può cedere a fine mercato"
20 agosto 2023 18:29
Berardi va in tribuna contro l'Atalanta, separato in casa con il Sassuolo. Vuole andare via
20 agosto 2023 18:15
TMW, Sassuolo non ha tolto Berardi dal mercato ma chiede 30 milioni senza contropartite
18 agosto 2023 19:28
Berardi è una furia, il Sassuolo lo toglie dal mercato e lui decide di non allenarsi più. Vuole andarsene
18 agosto 2023 16:17
Situazione Berardi, la Juventus aspetta di raccogliere i 20 milioni. La Fiorentina resta sullo sfondo
16 agosto 2023 10:25
Pedullà rivela: "Berardi vuole andare alla Juventus e lo ha comunicato al Sassuolo. Operazione da 20 milioni cash"
15 agosto 2023 11:21
Ex Ds Berardi: "Voleva andare alla Fiorentina, non alla Juventus. Non andrà a Torino, Allegri non lo vuole"
14 agosto 2023 19:59
La Juventus vuole prendere Berardi. L'unica condizione per chiudere è che il Sassuolo accetti contropartite
14 agosto 2023 14:27
Berardi non convocato dal Sassuolo. La spiegazione che danno è quella che la moglie ha annunciato la gravidanza
13 agosto 2023 20:08
Nazione: "Nico Gonzalez all'addio dopo un rilancio del Brentford? In caso occhio a Berardi"
09 agosto 2023 07:41
Corriere Fiorentino: "Berardi, Zaniolo e Lukebakio: i tre nomi in caso di addio di Gonzalez a 35 milioni"
09 agosto 2023 07:25
Pedullà: "Occhio a Berardi e Zaniolo, Pereyra freddo. Karlsson? 18 milioni. Amrabat al Manchester avviatissimo"
04 agosto 2023 15:00
Impallomeni: "Berardi andrà alla Fiorentina per 18 milioni di euro più Sottil che va al Sassuolo"
04 agosto 2023 11:40
La Lazio molla definitivamente Berardi, per lui resta solo la Fiorentina? Sarri prende il talento Isaksen
02 agosto 2023 23:26
Berardi sbeffeggia Lotito su Instagram: pubblica una foto con una sua dichiarazione e lo commenta
21 luglio 2023 23:40
Da Roma, Lazio mette nel mirino Maxime Lopez e Berardi: nei prossimi giorni l'incontro con il Sassuolo
08 luglio 2023 18:42
Lotito: "Vogliamo prendere Berardi ma vogliono 30 milioni e sono tanti per uno di quasi 30 anni"
05 luglio 2023 15:39
Grassia: "Livakovic? Bisogna puntare su portiere italiano come Carnesecchi. Farei sforzo per Berardi"
01 luglio 2023 19:25
Carnevali: "Non mi spiego perché nessuno mi chieda Berardi, è tra i più forti del campionato"
01 luglio 2023 14:30
Amoruso: "Potenzialmente la Fiorentina può prendere 4 grandi giocatori ma non penso lo vogliano fare"
28 giugno 2023 15:24
Da Roma: "Berardi ci ha ripensato, no alla Lazio. Possibile inserimento di un altro club"
27 giugno 2023 16:30
Carnevali ammette: "La Fiorentina non ci ha mai chiesto Berardi, mai iniziata la trattativa. Idem la Lazio"
24 giugno 2023 14:56
Pedullà: "Berardi piace a Italiano ma non ci sono possibilità per la Fiorentina di prenderlo"
21 giugno 2023 23:46
Pedullà: "Berardi e Zaniolo fuori dai giochi della Fiorentina. Piace molto Nzola, ma ci sono 4 club"
21 giugno 2023 19:50
Stramaccioni: "Retegui perfetto per la Fiorentina. L'attaccante pronto che fa già 20 gol non viene a Firenze"
21 giugno 2023 13:41
Berardi è fatta alla Lazio? No, Pedullà smentisce: "Nessuna trattativa, piace a Sarri come piace a Italiano"
20 giugno 2023 23:51
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