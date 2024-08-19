CmCom: "Berardi pronto a Novembre, Carnevali fissa il prezzo, la Fiorentina pensa all'affondo"

Prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, questa la valutazione che ne fa l'AD del Sassuolo. Occasione di fine mercato per Pradè?

Domenico Berardi continua il proprio programma di recupero. Il 30enne esterno offensivo del Sassuolo, infortunatosi lo scorso 3 marzo durante la sfida al Bentegodi contro il Verona (persa dal Sassuolo 1-0 ndr), si sta allenando dopo aver riportato la rottura al tendine d’Achille. Archiviata la parentesi estiva – che l’ha visto rinunciare agli Europei disputati in Germania -, il giocatore del Sassuolo sta guardando i propri compagni di squadra disputare le prime uscite del campionato di Serie B, in attesa di tornare in campo.

Ma quando rientrerà Berardi? E, quando lo farà, sarà ancora il capitano del Sassuolo

IPOTESI RIENTRO – Partiamo da un fatto certo: le tempistiche. Solitamente, un atleta di questo livello agonistico riporta la rottura del tendine d’Achille, i tempi d’attesa per un ritorno in campo si attestano intorno ai quattro/sei mesi. Ma le ultime immagini a disposizione, condivise dallo stesso Berardi su Instagram, hanno visto il numero 10 neroverde cominciare a correre sul campo e ri-toccare, per la prima volta da inizio marzo, il pallone su un manto erboso. Primi tocchi, primi nuovi feeling a livello fisico e tecnico, ma per rivederlo in campo bisognerà aspettare almeno la metà del prossimo autunno, ipotizzano un rientro verso novembre.

FORMULA E COSTI – Passando al secondo aspetto: sarà ancora un giocatore del Sassuolo o qualche big della nostra Serie A crederà ancora nel talento classe ‘94? Queste prossime due settimane scarse, con la sessione di mercato estiva che chiuderà il 30 agosto, saranno decisive per comprendere quale sarà il suo futuro: l’ipotesi di una trattativa in prestito con opzione di riscatto intorno ai 10 milioni di euro, sua attuale valutazione, può interessare alcuni club di Serie A, ma la scelta finale sarà sia del giocatore, simbolo del Sassuolo, sia della società emiliana stessa, nella persona dell’amministratore delegato Carnevali.

RICHIESTO IN A – La retrocessione del Sassuolo ha sicuramente attirato le attenzioni delle squadre in massima serie su Domenico Berardi. Ma quali sono le ipotesi maggiormente realistiche in questi ultimi 12 giorni di calciomercato? La Juventus è sempre un’idea che rimane di moda quando si parla di Berardi, così come l’Inter, ma, allo stato attuale dei fatti, sono Napoli, Bologna e Fiorentina le formazioni più accreditate a portare un’offerta in Emilia-Romagna. Carnevali ha dichiarato che si troverà la soluzione più adatta per Berardi e i viola stanno valutando un affondo nelle ultime 48-72 ore di mercato. Intanto il classe ‘93 lavora per rientrare, ma le sirene del mercato cominciano a risuonare.

Lo riporta calciomercato.com

In attesa di conoscere il suo futuro, Nico è stato convocato dall’Argentina, out Quarta e Beltrán

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