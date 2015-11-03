Notizie Carnevali Fiorentina

Carnevali: "Sappiamo che Grosso ha delle richieste, ma speriamo di trattenerlo ancora qua con noi"
18 maggio 2026 14:24
La filosofia di Grosso: "Esser forti nei momenti difficili per aprire le ali quando il vento gira"
15 maggio 2026 22:53
Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”
08 maggio 2026 23:09
Grosso-Fiorentina? Carnevali consapevole: “Non mi sorprenderebbe se un grande club venisse a chiedercelo”
03 maggio 2026 21:24
Carnevali: "Grosso è un tecnico da grande club, ma vogliamo proseguire il rapporto con lui a lungo"
26 aprile 2026 15:11
Carnevali: “Thorstvedt alla Fiorentina? Una proposta del genere non l’ho presa neanche in considerazione”
02 marzo 2026 17:56
Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"
03 febbraio 2026 13:36
Carnevali rivela: "Quando la Fiorentina ci ha chiesto lo stadio non ci abbiamo pensato un attimo"
06 agosto 2025 12:25
Carnevali: "Berardi fu vicino all'addio, lo volevano anche Juve e Atalanta. Il suo futuro? Valuteremo"
23 dicembre 2024 16:27
Carnevali: "Berardi? Normale abbia richieste, ma ha il Sassuolo nel cuore e vuole riportarlo in Serie A"
15 novembre 2024 14:45
Berardi via da Sassuolo? Carnevali frena: "Non ha detto che vuole andarsene, valuteremo insieme"
11 ottobre 2024 11:57
Carnevali: "Berardi tornerà a fine ottobre, poi faremo delle valutazioni. Con lui siamo alla finestra"
26 settembre 2024 16:29
CmCom: "Berardi pronto a Novembre, Carnevali fissa il prezzo, la Fiorentina pensa all'affondo"
19 agosto 2024 22:08
Carnevali: "Berardi sta recuperando prima del previsto. Al momento nulla di concreto sul suo futuro"
14 luglio 2024 16:31
Favola Sassuolo ai titoli di coda, indagato come "succursale" della Juve e ad un passo dalla B
21 aprile 2024 14:27
Carnevali furioso: "Non abbiamo vinto per colpa dell'arbitro. Siamo arrabbiati, noi sempre educati"
05 aprile 2024 23:25
Carnevali ricorda Barone: "Con Joe c'era un rapporto speciale, penso alla sua scomparsa ogni giorno"
01 aprile 2024 16:08
De Laurentiis, Saputo, Setti, Carnevali e Giuntoli alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Barone
20 marzo 2024 15:00
Sentite Carnevali: "Per me Berardi vale ancora 30 milioni. Ha sempre sposato la maglia del Sassuolo"
14 marzo 2024 16:39
È finita la favola Sassuolo: tutti gli allenatori contattati rifiutano di andarci. Carnevali senza scelte
29 febbraio 2024 11:13
Carnevali: "Maxime Lopez voleva partire. Buon rapporto con la Fiorentina, ma non so se lo riscatteranno"
26 gennaio 2024 12:20
Carnevali ribadisce: "Berardi è incedibile, i giocatori di questo livello a gennaio resteranno al Sassuolo"
03 gennaio 2024 20:13
Mourinho offende il Sassuolo: "Sono senza dignità, non hanno avuto il coraggio di dirmi le cose in faccia"
09 dicembre 2023 14:43
Carnevali furioso contro Mourinho: "Non è stato corretto. Non si parla di giocatori avversari"
04 dicembre 2023 23:58
Carnevali: "Berardi voleva andare alla Juventus. Ci hanno proposto un prestito. Si riaprirà a gennaio"
22 settembre 2023 13:06
Carnevali categorico: "Mi dà fastidio il caso Berardi. Non va alla Juventus, sarà in campo alla prossima"
28 agosto 2023 18:20
Lite tra Carnevali e Giuntoli per Berardi a Dazn: "Noi non commentiamo l'operato degli altri club"
20 agosto 2023 21:18
Carnevali blinda Berardi e ribadisce: "Rimane. Una società non può cedere a fine mercato"
20 agosto 2023 18:29
Carnevali: "Non mi spiego perché nessuno mi chieda Berardi, è tra i più forti del campionato"
01 luglio 2023 14:30
Carnevali: "Maxime Lopez vuole andare via. Lo hanno chiesto diverse società ma tra queste non c'è il Napoli"
01 luglio 2023 13:36
Carnevali ammette: "La Fiorentina non ci ha mai chiesto Berardi, mai iniziata la trattativa. Idem la Lazio"
24 giugno 2023 14:56
Carnevali: "Berardi? L'offerta fatta da Barone non la presi neanche in considerazione"
29 maggio 2023 16:45
Carnevali rivela: "Berardi ha avuto un'opportunità quest'estate, se va via deve andare in un top club"
11 maggio 2023 14:51
Carnevali su Berardi alla Fiorentina: "Aveva il desiderio di andare via da Sassuolo e proseguire altrove"
23 marzo 2023 16:02
Lirola nelle intercettazioni della Juventus, lamentele con il Sassuolo: "Che valore al nostro rapporto?"
02 dicembre 2022 21:01
Tudor: "Sento ogni giorno che i giocatori del Sassuolo valgono 100 milioni, noi abbiamo più punti"
23 aprile 2022 23:48
L'ennesima frecciata di Carnevali alla Fiorentina: "Berardi sottovalutato dal club che ce lo ha chiesto"
22 aprile 2022 17:59
Carnevali: “Berardi? Voleva andarsene ma l’offerta della Fiorentina non si poteva considerare”
08 aprile 2022 08:59
Sassuolo cambia atteggiamento solo con loro: "Raspadori alla Juventus? Lo spero, saremmo felicissimi"
22 marzo 2022 12:14
Carnevali: ''Fiorentina? Non può fare una valutazione così bassa di Berardi. E' il migliore''
28 febbraio 2022 17:06
Carnevali conferma: "L'offerta della Fiorentina per Berardi fatta in estate era troppo bassa"
26 febbraio 2022 17:00
AD Sassuolo: "Berardi? Vorremmo tenerlo ma a volte bisogna vendere". Arriva alla Fiorentina a giugno?
14 febbraio 2022 12:30
Carnevali ammette: "La Fiorentina aveva fatto un'offerta per Berardi, molto distante dalla richiesta"
31 gennaio 2022 20:42
Carnevali annuncia: "Offerta della Fiorentina per Berardi ma a gennaio non lo vendiamo"
23 novembre 2021 15:55
Carnevali ammette: "Berardi ha chiesto la cessione ma non ci sono state offerte all'altezza"
15 novembre 2021 18:36
Carnevali: "Scamacca? Resta al Sassuolo a gennaio. Vlahovic? Spero resti in Italia"
26 ottobre 2021 11:29
Scamacca alla Fiorentina? Parla Carnevali: "Nessuna possibilità che venga ceduto a gennaio"
09 ottobre 2021 20:08
Carnevali: "Disponibili alla cessione di Berardi, ma sono mancate le condizioni. Felici della sua permanenza"
08 settembre 2021 15:25
Carnevali, direttore sportivo Sassuolo: "Non sono arrivate offerta all'altezza per Berardi"
31 agosto 2021 21:05
Carnevali: "Berardi è il calciatore più importante del Sassuolo"
29 agosto 2021 19:04
De Zerbi: "Potevamo fare di più. Berardi è il nostro fuoriclasse, potrebbe giocare in ogni squadra"
17 aprile 2021 20:49
Carnevali "snobba" la Fiorentina: "Locatelli ha offerte da club italiani ed esteri di primo livello. I viola.."
01 settembre 2020 21:12
DE ZERBI HA DETTO NO AL RINNOVO DEL SASSUOLO, RICCA OFFERTA DELLA FIORENTINA
15 giugno 2020 22:07
Ad Sassuolo: "Il desiderio di Duncan era andare alla Fiorentina, abbiamo incassato una buona cifra"
13 febbraio 2020 22:12
Carnevali: "Sono felice per Duncan perchè lui voleva da tempo andare alla Fiorentina"
31 gennaio 2020 20:01
Carnevali: "La Fiorentina è la squadra che ha cercato con più insistenza di prendere Berardi"
24 settembre 2019 20:13
Carnevali: "Berardi è un giocatore importante per il Sassuolo. Non vogliamo cederlo ad altri club"
30 agosto 2019 23:41
Carnevale: "De Paul è un ragazzo ambizioso. Può fare anche il ruolo di mezzala offensiva"
27 agosto 2019 21:48
Carnevali: "Avevamo già deciso di mandare via in prestito Babacar al Lecce. Deve decidere cosa fare"
08 agosto 2019 15:20
Carnevali: "Dopo i calendari parlerò con la Fiorentina per le trattative di Boateng e Lirola"
29 luglio 2019 18:57
Carnevali: “Lirola vuole andare via. Il Sassuolo è una bottega cara quindi servono le condizioni giuste”
18 luglio 2019 18:19
Carnevali: "La Fiorentina non voleva cedere Babacar, ma per lui era arrivato il momento di cambiare aria"
01 febbraio 2018 14:28
Carnevali: "Politano? Stop alle cessioni, vogliamo tenere i nostri giovani migliori"
26 luglio 2017 23:05
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