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Notizie Carnevali Fiorentina

Carnevali: "Sappiamo che Grosso ha delle richieste, ma speriamo di trattenerlo ancora qua con noi"

18 maggio 2026 14:24

La filosofia di Grosso: "Esser forti nei momenti difficili per aprire le ali quando il vento gira"

15 maggio 2026 22:53

Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”

08 maggio 2026 23:09

Grosso-Fiorentina? Carnevali consapevole: “Non mi sorprenderebbe se un grande club venisse a chiedercelo”

03 maggio 2026 21:24

Carnevali: "Grosso è un tecnico da grande club, ma vogliamo proseguire il rapporto con lui a lungo"

26 aprile 2026 15:11

Carnevali: “Thorstvedt alla Fiorentina? Una proposta del genere non l’ho presa neanche in considerazione”

02 marzo 2026 17:56

Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"

03 febbraio 2026 13:36

Carnevali rivela: "Quando la Fiorentina ci ha chiesto lo stadio non ci abbiamo pensato un attimo"

06 agosto 2025 12:25

Carnevali: "Berardi fu vicino all'addio, lo volevano anche Juve e Atalanta. Il suo futuro? Valuteremo"

23 dicembre 2024 16:27

Carnevali: "Berardi? Normale abbia richieste, ma ha il Sassuolo nel cuore e vuole riportarlo in Serie A"

15 novembre 2024 14:45

Berardi via da Sassuolo? Carnevali frena: "Non ha detto che vuole andarsene, valuteremo insieme"

11 ottobre 2024 11:57

Carnevali: "Berardi tornerà a fine ottobre, poi faremo delle valutazioni. Con lui siamo alla finestra"

26 settembre 2024 16:29

CmCom: "Berardi pronto a Novembre, Carnevali fissa il prezzo, la Fiorentina pensa all'affondo"

19 agosto 2024 22:08

Carnevali: "Berardi sta recuperando prima del previsto. Al momento nulla di concreto sul suo futuro"

14 luglio 2024 16:31

Favola Sassuolo ai titoli di coda, indagato come "succursale" della Juve e ad un passo dalla B

21 aprile 2024 14:27

Carnevali furioso: "Non abbiamo vinto per colpa dell'arbitro. Siamo arrabbiati, noi sempre educati"

05 aprile 2024 23:25

Carnevali ricorda Barone: "Con Joe c'era un rapporto speciale, penso alla sua scomparsa ogni giorno"

01 aprile 2024 16:08

De Laurentiis, Saputo, Setti, Carnevali e Giuntoli alla camera ardente per dare l'ultimo saluto a Barone

20 marzo 2024 15:00

Sentite Carnevali: "Per me Berardi vale ancora 30 milioni. Ha sempre sposato la maglia del Sassuolo"

14 marzo 2024 16:39

È finita la favola Sassuolo: tutti gli allenatori contattati rifiutano di andarci. Carnevali senza scelte

29 febbraio 2024 11:13

Carnevali: "Maxime Lopez voleva partire. Buon rapporto con la Fiorentina, ma non so se lo riscatteranno"

26 gennaio 2024 12:20

Carnevali ribadisce: "Berardi è incedibile, i giocatori di questo livello a gennaio resteranno al Sassuolo"

03 gennaio 2024 20:13

Mourinho offende il Sassuolo: "Sono senza dignità, non hanno avuto il coraggio di dirmi le cose in faccia"

09 dicembre 2023 14:43

Carnevali furioso contro Mourinho: "Non è stato corretto. Non si parla di giocatori avversari"

04 dicembre 2023 23:58

Carnevali: "Berardi voleva andare alla Juventus. Ci hanno proposto un prestito. Si riaprirà a gennaio"

22 settembre 2023 13:06

Carnevali categorico: "Mi dà fastidio il caso Berardi. Non va alla Juventus, sarà in campo alla prossima"

28 agosto 2023 18:20

Lite tra Carnevali e Giuntoli per Berardi a Dazn: "Noi non commentiamo l'operato degli altri club"

20 agosto 2023 21:18

Carnevali blinda Berardi e ribadisce: "Rimane. Una società non può cedere a fine mercato"

20 agosto 2023 18:29

Carnevali: "Non mi spiego perché nessuno mi chieda Berardi, è tra i più forti del campionato"

01 luglio 2023 14:30

Carnevali: "Maxime Lopez vuole andare via. Lo hanno chiesto diverse società ma tra queste non c'è il Napoli"

01 luglio 2023 13:36

Carnevali ammette: "La Fiorentina non ci ha mai chiesto Berardi, mai iniziata la trattativa. Idem la Lazio"

24 giugno 2023 14:56

Carnevali: "Berardi? L'offerta fatta da Barone non la presi neanche in considerazione"

29 maggio 2023 16:45

Carnevali rivela: "Berardi ha avuto un'opportunità quest'estate, se va via deve andare in un top club"

11 maggio 2023 14:51

Carnevali su Berardi alla Fiorentina: "Aveva il desiderio di andare via da Sassuolo e proseguire altrove"

23 marzo 2023 16:02

Lirola nelle intercettazioni della Juventus, lamentele con il Sassuolo: "Che valore al nostro rapporto?"

02 dicembre 2022 21:01

Tudor: "Sento ogni giorno che i giocatori del Sassuolo valgono 100 milioni, noi abbiamo più punti"

23 aprile 2022 23:48

L'ennesima frecciata di Carnevali alla Fiorentina: "Berardi sottovalutato dal club che ce lo ha chiesto"

22 aprile 2022 17:59

Carnevali: “Berardi? Voleva andarsene ma l’offerta della Fiorentina non si poteva considerare”

08 aprile 2022 08:59

Sassuolo cambia atteggiamento solo con loro: "Raspadori alla Juventus? Lo spero, saremmo felicissimi"

22 marzo 2022 12:14

Carnevali: ''Fiorentina? Non può fare una valutazione così bassa di Berardi. E' il migliore''

28 febbraio 2022 17:06

Carnevali conferma: "L'offerta della Fiorentina per Berardi fatta in estate era troppo bassa"

26 febbraio 2022 17:00

AD Sassuolo: "Berardi? Vorremmo tenerlo ma a volte bisogna vendere". Arriva alla Fiorentina a giugno?

14 febbraio 2022 12:30

Carnevali ammette: "La Fiorentina aveva fatto un'offerta per Berardi, molto distante dalla richiesta"

31 gennaio 2022 20:42

Carnevali annuncia: "Offerta della Fiorentina per Berardi ma a gennaio non lo vendiamo"

23 novembre 2021 15:55

Carnevali ammette: "Berardi ha chiesto la cessione ma non ci sono state offerte all'altezza"

15 novembre 2021 18:36

Carnevali: "Scamacca? Resta al Sassuolo a gennaio. Vlahovic? Spero resti in Italia"

26 ottobre 2021 11:29

Scamacca alla Fiorentina? Parla Carnevali: "Nessuna possibilità che venga ceduto a gennaio"

09 ottobre 2021 20:08

Carnevali: "Disponibili alla cessione di Berardi, ma sono mancate le condizioni. Felici della sua permanenza"

08 settembre 2021 15:25

Carnevali, direttore sportivo Sassuolo: "Non sono arrivate offerta all'altezza per Berardi"

31 agosto 2021 21:05

Carnevali: "Berardi è il calciatore più importante del Sassuolo"

29 agosto 2021 19:04

De Zerbi: "Potevamo fare di più. Berardi è il nostro fuoriclasse, potrebbe giocare in ogni squadra"

17 aprile 2021 20:49

Carnevali "snobba" la Fiorentina: "Locatelli ha offerte da club italiani ed esteri di primo livello. I viola.."

01 settembre 2020 21:12

DE ZERBI HA DETTO NO AL RINNOVO DEL SASSUOLO, RICCA OFFERTA DELLA FIORENTINA

15 giugno 2020 22:07

Ad Sassuolo: "Il desiderio di Duncan era andare alla Fiorentina, abbiamo incassato una buona cifra"

13 febbraio 2020 22:12

Carnevali: "Sono felice per Duncan perchè lui voleva da tempo andare alla Fiorentina"

31 gennaio 2020 20:01

Carnevali: "La Fiorentina è la squadra che ha cercato con più insistenza di prendere Berardi"

24 settembre 2019 20:13

Carnevali: "Berardi è un giocatore importante per il Sassuolo. Non vogliamo cederlo ad altri club"

30 agosto 2019 23:41

Carnevale: "De Paul è un ragazzo ambizioso. Può fare anche il ruolo di mezzala offensiva"

27 agosto 2019 21:48

Carnevali: "Avevamo già deciso di mandare via in prestito Babacar al Lecce. Deve decidere cosa fare"

08 agosto 2019 15:20

Carnevali: "Dopo i calendari parlerò con la Fiorentina per le trattative di Boateng e Lirola"

29 luglio 2019 18:57

Carnevali: “Lirola vuole andare via. Il Sassuolo è una bottega cara quindi servono le condizioni giuste”

18 luglio 2019 18:19

Carnevali: "La Fiorentina non voleva cedere Babacar, ma per lui era arrivato il momento di cambiare aria"

01 febbraio 2018 14:28

Carnevali: "Politano? Stop alle cessioni, vogliamo tenere i nostri giovani migliori"

26 luglio 2017 23:05

Dg Sassuolo: "Il Sassuolo e Di Francesco stanno programmando il futuro. Potrebbero esserci delle novità..."

30 marzo 2017 13:05

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