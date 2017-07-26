Carnevali: "Politano? Stop alle cessioni, vogliamo tenere i nostri giovani migliori"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine della presentazione del calendario di Serie A. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "N...

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine della presentazione del calendario di Serie A. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Non abbiamo voluto cedere i ragazzi su cui puntiamo. Abbiamo provato a migliorare, sempre con i giovani perché la nostra politica è quella di puntare sui ragazzi con grande futuro. Ne abbiamo presi tre, due dalla Roma e uno dalla Juventus. Mercato in uscita chiuso? La nostra volontà è questa, ma non possiamo confermarlo fino alla fine perché possono esserci richieste o può esserci la volontà di andare via da parte di qualche ragazzo. Entrate? Valutiamo, anche se per noi la rosa è già completa”.