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Notizie Politano Fiorentina

Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto

06 aprile 2026 22:58

Conte annuncia: "Politano e Kvaratskhelia non ci saranno con la Fiorentina. Spinazzola? Può essere un'opzione"

03 gennaio 2025 14:26

Sky Sport: "Nel Napoli out Politano e Buongiorno, la Fiorentina giocherà ancora con il 4-2-3-1"

03 gennaio 2025 11:38

Napoli, ci risiamo: rubata l'auto a Politano. In un mese siamo al terzo episodio criminale ai giocatori

10 ottobre 2024 17:39

Il primo sciacallo è Politano, nemmeno il tempo di finire la partita dell'Italia che scrive contro Spalletti

29 giugno 2024 21:09

È De Laurentiis vs Uefa: avviata procedura disciplinare dopo l'interruzione dell'intervista di Politano a Sky

13 marzo 2024 22:07

Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"

10 ottobre 2023 22:27

Politano promette: "Contro la Fiorentina avrò i capelli azzurri ma spero anche tutta la squadra"

05 maggio 2023 15:43

Politano punge: "In Italia ci sono altri attaccanti al livello di Retegui: abbiamo bisogno di spazio"

24 marzo 2023 19:41

Corriere dello Sport, Fiorentina su Politano, concorrenza del Milan: il Napoli vuole 15 milioni

15 giugno 2022 09:53

La farsa continua, anche Florenzi e Politano si rendono indisponibili per la Turchia e lasciano l'Italia

28 marzo 2022 15:31

Tuttosport, rispunta Politano. Sottil come contropartita per Berardi? No della Fiorentina. Orsolini resiste

29 agosto 2021 10:09

TMW, Fiorentina su Politano: è il preferito di Italiano. Affare difficile: il Napoli lo considera incedibile

28 agosto 2021 17:03

Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"

21 giugno 2021 15:48

CorSport, Politano, oltre alla Fiorentina c'è la Lazio: la sua valutazione è superiore ai 20 milioni

13 giugno 2021 09:33

Gazzetta, Kokorin sarà il vice Vlahovic. Seconda punta? Politano è il primo obiettivo della Fiorentina

02 giugno 2021 13:00

CorFio, Politano è il primo obiettivo della Fiorentina. Berardi sarebbe l'ideale ma vale 30 milioni. Orsolini...

29 maggio 2021 10:44

Gazzetta, Castrovilli al Napoli? Come contropartita alla Fiorentina Politano o Demme

28 maggio 2021 09:31

Tuttosport, con Gattuso potrebbero arrivare alla Fiorentina da Napoli Demme, Hysaj e Politano

26 maggio 2021 10:58

Di Marzio, Politano dell'Inter si trasferirà al Napoli. Ecco le cifre dell'operazione

25 gennaio 2020 17:21

Nazione, la Fiorentina torna ad essere la pretendente numero uno per Politano dell’Inter

20 gennaio 2020 11:18

Skysport, asse Roma-Inter. Spinazzola a Milano e Politano in giallorosso. I dettagli dello scambio

14 gennaio 2020 00:38

L'Inter vuole dare Politano alla Fiorentina ma il calciatore vuole società più blasonate. Sfuma definitivamente, i dettagli

13 gennaio 2020 19:24

Basile: "Ho la sensazione che Pradè prenda i giocatori che gli offrono, non quello che cerca"

10 gennaio 2020 10:45

Nazione: tentativo per Politano, ma l’Inter chiede 35 milioni

10 gennaio 2020 09:48

Corriere dello Sport, l'Inter spera di vendere Politano alla Fiorentina per avere uno sconto su Castrovilli. Ma da Firenze...

09 gennaio 2020 12:32

Nazione, occhio a Politano dell'Inter ma ci sono due pericoli legati al suo eventuale approdo in viola

07 gennaio 2020 11:44

Corriere Fiorentino, viola a caccia di un jolly offensivo: Politano dell'Inter e Borini del Milan sono i due nomi

06 gennaio 2020 12:00

L’Inter non molla: Politano in viola per 25-30 mln è l’anticipo per avere Castrovilli?

05 gennaio 2020 10:46

L'Inter vuole Castrovilli, Politano a gennaio in viola il giusto acconto per avere una corsia preferenziale?

02 gennaio 2020 11:22

CorSport, Suso, Berardi e Politano, la Fiorentina è a caccia del suo jolly per l'attacco

30 dicembre 2019 13:46

La Gazzetta dello Sport: troppo alta la richiesta per Juan Jesus, la Roma piomba su Politano

30 dicembre 2019 12:39

Politano potrebbe essere ceduto. L'Inter lo valuta circa 20-25 milioni

28 dicembre 2019 14:27

CorSport, il pallino di Iachini è Politano dell'Inter. Spunta l'idea Farias del Lecce, sullo sfondo Berardi del Sassuolo

28 dicembre 2019 12:36

CorSport, Berardi-Politano restano sullo sfondo, pista fredda quella che porta a Kalinic

27 dicembre 2019 12:14

"La volontà dell'Inter è di vendere Politano alla viola, visto che con il rientro di Sanchez non avrà spazio"

26 dicembre 2019 12:50

Nazione, la Fiorentina ha chiesto Politano all'Inter. I nerazzurri lo valutano 28 milioni

24 dicembre 2019 10:26

Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola

24 dicembre 2019 10:16

Per Zaza richiesta da 15 milioni. La pista Politano si complica, accelerata per Berardi

23 dicembre 2019 16:13

Politano in panchina 90 minuti, preferito Esposito a lui. Cessione alla Fiorentina più vicina?

21 dicembre 2019 21:17

Conte aveva bloccato il passaggio alla Fiorentina, ma non lo fa mai giocare. Politano a gennaio può arrivare a Firenze

19 dicembre 2019 17:37

Era stato Conte a bloccare in estate il passaggio di Politano alla Fiorentina. A gennaio invece...

17 dicembre 2019 09:22

Il futuro di Politano è legato a quello di Giroud. La Fiorentina resta vigile sulla situazione

16 dicembre 2019 12:44

TMW, Genoa al lavoro per Politano. Da battere la concorrenza della Fiorentina

16 dicembre 2019 12:19

A gennaio la Fiorentina cambia l'attacco: da Kalinic a Berardi tutti i nomi sul taccuino di Pradè

16 dicembre 2019 10:48

Asse tra Fiorentina e Inter, dal riscatto di Biraghi alla trattativa Dalbert, fino a Chiesa e Politano

15 dicembre 2019 10:34

Corriere dello Sport, Berardi é il grande obiettivo per gennaio della Fiorentina. Alternative Politano e Kalinic

15 dicembre 2019 10:04

CorSport, l'alternativa della Fiorentina a Berardi e Politano è Keita Baldé del Monaco

14 dicembre 2019 16:26

La Fiorentina pronta per il mercato di gennaio: Zaza e Politano sono due obiettivi

14 dicembre 2019 12:08

I primi due obiettivi di Pradè per gennaio sono Politano dell'Inter e Berardi del Sassuolo

14 dicembre 2019 11:29

Sky, nei prossimi giorni incontro con Politano, è lui il prescelto per l'attacco viola

13 dicembre 2019 15:50

Per gennaio la Fiorentina cerca il colpo in attacco: Politano e Berardi i nomi seguiti

13 dicembre 2019 11:44

La Fiorentina accelera per Politano dell'Inter. Ipotesi prestito con diritto di riscatto

13 dicembre 2019 10:35

L'Inter chiede più di 20 mln per Politano. Nuovo assalto viola a gennaio ma lui non apre alla cessione

10 dicembre 2019 14:43

Commisso, carta bianca a Pradè per il mercato. Sogno Berardi, ecco gli altri nomi sul taccuino

10 dicembre 2019 12:49

Il nuovo attaccante potrebbe arrivare dalla nazionale russa, piace Dzyuba dello Zenit

10 dicembre 2019 12:32

Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio

09 dicembre 2019 10:19

Di Marzio, a gennaio la Fiorentina farà un nuovo tentativo per Politano

08 dicembre 2019 18:27

Per gennaio la Fiorentina segue Banega del Siviglia, Politano dell'Inter e Florenzi della Roma

05 dicembre 2019 14:13

L'Inter farà un tentativo già a gennaio per Chiesa. L'offerta: 30 milioni più Dalbert e Politano

02 dicembre 2019 18:42

TMW, Fiorentina su Politano dell’Inter. Ipotesi concreta per gennaio

02 dicembre 2019 18:25

Politano alla Fiorentina a gennaio ipotesi che arriva da Milano, ma l'Inter vuole Castrovilli

09 novembre 2019 14:00

Conte bloccò la cessione alla Fiorentina, ora non lo vuole più. Politano via a gennaio dall'Inter

31 ottobre 2019 19:06

Ag. Politano: "Vicino alla Fiorentina? Non voglio parlarne, l'Inter non l'ha mai messo sul mercato"

17 ottobre 2019 20:09

D.Lippi: "Non male il mercato viola. Politano, De Paul e Berardi erano incedibili.."

10 settembre 2019 19:30

Venerato: "Montella non mi convince. La Fiorentina ha richiesto Politano ma Conte non ha voluto cederlo"

06 settembre 2019 18:41

LIVE: PEDRO VIOLA AL 90%. DE PAUL E POLITANO NO DEFINITIVO. ULTIMO TENTATIVO PER RAPHINHA

01 settembre 2019 17:52

La Fiorentina continua a seguire Politano ma l'Inter vuole avere la pole per Chiesa

01 settembre 2019 09:52

Di Marzio, l'Inter ha rifiutato l'offerta della Fiorentina da 30 milioni per Politano

01 settembre 2019 01:06

Da Milano, la Fiorentina offre a Politano quinquennale da 2,2 milioni netti a stagione

31 agosto 2019 18:17

Pedullà: "Pedro alla Fiorentina entro stasera o salta, l'Inter non vuole cedere Politano da quanto ne so io"

31 agosto 2019 16:14

Conte su Politano: "Il mercato è chiuso, non ho avuto da lui segni di malcontento. Sa cosa penso di lui..."

31 agosto 2019 15:52

Politano verso la Fiorentina, Inter vicina a Rebic per 35 milioni, alla viola 17 milioni

31 agosto 2019 15:36

Sportmediaset, Politano ad un passo della Fiorentina, 30 milioni più bonus all'Inter. Rebic nerazzurro

31 agosto 2019 15:02

Da Milano, Politano vicino alla Fiorentina per 30 milioni, l'Inter vuole accettare la proposta viola

31 agosto 2019 12:57

TMW, ultimo tentativo Fiorentina per De Paul. Altrimenti pronti 30 milioni per Politano

31 agosto 2019 12:51

Per Politano manca il via libera alla cessione di Conte. L'Inter lo valuta 25 mln. Resta viva l'idea Raphinha

31 agosto 2019 11:41

Di Marzio, Fiorentina in pressing su Politano, l'Inter pensa a Rebic come suo sostituto

31 agosto 2019 00:27

TMW, pressing viola per Politano. I suoi agenti a colloquio con i dirigenti gigliati

30 agosto 2019 18:58

Pradè punta ad abbassare le pretese per De Paul. Resta in piedi anche la pista che porta a Politano

30 agosto 2019 09:19

L'Udinese fa ancora muro su De Paul? La Fiorentina cerca Politano, il calciatore accetterebbe Firenze ma Conte...

29 agosto 2019 18:36

Montella: "Bravi ad aver vinto la gara. Montiel e Vlahovic sono due ottimi calciatori. Sul mercato..."

18 agosto 2019 21:33

Si farà lo scambio di prestiti Biraghi-Politano con l'Inter. Dirigenti viola al lavoro anche per Dimarco

18 agosto 2019 11:21

Sky Sport, l'Inter vuole Biraghi ma per Conte Politano resta a Milano. Dalbert è la possibile contropartita

17 agosto 2019 01:02

Martedì si può chiudere lo scambio Biraghi-Politano. Forse anche Dimarco in viola

16 agosto 2019 20:10

Repubblica, da Keita a Bergwin tutte le possibili alternative a De Paul

15 agosto 2019 13:44

I viola sognano De Paul ma le cifre restano alte. Politano e Bruun Larsen sono le sue alternative

11 agosto 2019 12:57

Tuttosport, Pradè ha due priorità nella fase offensiva: Rodrigo De Paul e Matteo Politano

09 agosto 2019 09:53

Malusci: "Penso che Badelj sia importante. Ho visto bene i giovani, sono pronti. Prenderei Politano"

06 agosto 2019 15:11

La Nazione, l'obiettivo dei viola è Politano. Nell'operazione potrebbe essere Biraghi la contropartita

05 agosto 2019 10:16

Repubblica, idea scambio Biraghi-Politano con un conguaglio economico a favore dell'Inter

04 agosto 2019 11:18

Tuttosport, Politano può andare alla Fiorentina, 15 milioni il prezzo, 1 milione e mezzo l'ingaggio

28 luglio 2019 13:07

Politano bocciato da Conte, ci sta pensando la Fiorentina, richiesta informazioni al procuratore

27 luglio 2019 00:17

Bucchioni: "Chiesa di nuovo nei pensieri dell'Inter se chiede la cessione. Perisic e Politano le risorse"

26 luglio 2019 14:38

Agente Politano: "Non si è parlato della Fiorentina, penso rimarrà all'Inter"

16 maggio 2019 15:14

Squalificati, due giornate a Benassi. Il centrocampista salta Udine e Napoli. Sono tredici i fermati. La lista completa

29 gennaio 2019 22:05

Berardi alla Fiorentina: pista concreta o sogno irrealizzabile?

17 maggio 2018 10:46

Politano snobba la Fiorentina: "Pronto per un top club. Non ho paura"

12 maggio 2018 13:33

Tuttosport, da Politano fino a Ranocchia e Barella. Ecco chi segue la Fiorentina

05 maggio 2018 11:46

Politano: “Non siamo ancora salvi, la Fiorentina nonostante fosse in 10 ci ha messo in difficoltà”

21 aprile 2018 19:56

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