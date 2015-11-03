Notizie Politano Fiorentina

Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto
06 aprile 2026 22:58
Conte annuncia: "Politano e Kvaratskhelia non ci saranno con la Fiorentina. Spinazzola? Può essere un'opzione"
03 gennaio 2025 14:26
Sky Sport: "Nel Napoli out Politano e Buongiorno, la Fiorentina giocherà ancora con il 4-2-3-1"
03 gennaio 2025 11:38
Napoli, ci risiamo: rubata l'auto a Politano. In un mese siamo al terzo episodio criminale ai giocatori
10 ottobre 2024 17:39
Il primo sciacallo è Politano, nemmeno il tempo di finire la partita dell'Italia che scrive contro Spalletti
29 giugno 2024 21:09
È De Laurentiis vs Uefa: avviata procedura disciplinare dopo l'interruzione dell'intervista di Politano a Sky
13 marzo 2024 22:07
Ag. Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: "Quello che ha fatto Garcia contro la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti"
10 ottobre 2023 22:27
Politano promette: "Contro la Fiorentina avrò i capelli azzurri ma spero anche tutta la squadra"
05 maggio 2023 15:43
Politano punge: "In Italia ci sono altri attaccanti al livello di Retegui: abbiamo bisogno di spazio"
24 marzo 2023 19:41
Corriere dello Sport, Fiorentina su Politano, concorrenza del Milan: il Napoli vuole 15 milioni
15 giugno 2022 09:53
La farsa continua, anche Florenzi e Politano si rendono indisponibili per la Turchia e lasciano l'Italia
28 marzo 2022 15:31
Tuttosport, rispunta Politano. Sottil come contropartita per Berardi? No della Fiorentina. Orsolini resiste
29 agosto 2021 10:09
TMW, Fiorentina su Politano: è il preferito di Italiano. Affare difficile: il Napoli lo considera incedibile
28 agosto 2021 17:03
Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"
21 giugno 2021 15:48
CorSport, Politano, oltre alla Fiorentina c'è la Lazio: la sua valutazione è superiore ai 20 milioni
13 giugno 2021 09:33
Gazzetta, Kokorin sarà il vice Vlahovic. Seconda punta? Politano è il primo obiettivo della Fiorentina
02 giugno 2021 13:00
CorFio, Politano è il primo obiettivo della Fiorentina. Berardi sarebbe l'ideale ma vale 30 milioni. Orsolini...
29 maggio 2021 10:44
Gazzetta, Castrovilli al Napoli? Come contropartita alla Fiorentina Politano o Demme
28 maggio 2021 09:31
Tuttosport, con Gattuso potrebbero arrivare alla Fiorentina da Napoli Demme, Hysaj e Politano
26 maggio 2021 10:58
Di Marzio, Politano dell'Inter si trasferirà al Napoli. Ecco le cifre dell'operazione
25 gennaio 2020 17:21
Nazione, la Fiorentina torna ad essere la pretendente numero uno per Politano dell’Inter
20 gennaio 2020 11:18
Skysport, asse Roma-Inter. Spinazzola a Milano e Politano in giallorosso. I dettagli dello scambio
14 gennaio 2020 00:38
L'Inter vuole dare Politano alla Fiorentina ma il calciatore vuole società più blasonate. Sfuma definitivamente, i dettagli
13 gennaio 2020 19:24
Basile: "Ho la sensazione che Pradè prenda i giocatori che gli offrono, non quello che cerca"
10 gennaio 2020 10:45
Nazione: tentativo per Politano, ma l’Inter chiede 35 milioni
10 gennaio 2020 09:48
Corriere dello Sport, l'Inter spera di vendere Politano alla Fiorentina per avere uno sconto su Castrovilli. Ma da Firenze...
09 gennaio 2020 12:32
Nazione, occhio a Politano dell'Inter ma ci sono due pericoli legati al suo eventuale approdo in viola
07 gennaio 2020 11:44
Corriere Fiorentino, viola a caccia di un jolly offensivo: Politano dell'Inter e Borini del Milan sono i due nomi
06 gennaio 2020 12:00
L’Inter non molla: Politano in viola per 25-30 mln è l’anticipo per avere Castrovilli?
05 gennaio 2020 10:46
L'Inter vuole Castrovilli, Politano a gennaio in viola il giusto acconto per avere una corsia preferenziale?
02 gennaio 2020 11:22
CorSport, Suso, Berardi e Politano, la Fiorentina è a caccia del suo jolly per l'attacco
30 dicembre 2019 13:46
La Gazzetta dello Sport: troppo alta la richiesta per Juan Jesus, la Roma piomba su Politano
30 dicembre 2019 12:39
Politano potrebbe essere ceduto. L'Inter lo valuta circa 20-25 milioni
28 dicembre 2019 14:27
CorSport, il pallino di Iachini è Politano dell'Inter. Spunta l'idea Farias del Lecce, sullo sfondo Berardi del Sassuolo
28 dicembre 2019 12:36
CorSport, Berardi-Politano restano sullo sfondo, pista fredda quella che porta a Kalinic
27 dicembre 2019 12:14
"La volontà dell'Inter è di vendere Politano alla viola, visto che con il rientro di Sanchez non avrà spazio"
26 dicembre 2019 12:50
Nazione, la Fiorentina ha chiesto Politano all'Inter. I nerazzurri lo valutano 28 milioni
24 dicembre 2019 10:26
Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola
24 dicembre 2019 10:16
Per Zaza richiesta da 15 milioni. La pista Politano si complica, accelerata per Berardi
23 dicembre 2019 16:13
Politano in panchina 90 minuti, preferito Esposito a lui. Cessione alla Fiorentina più vicina?
21 dicembre 2019 21:17
Conte aveva bloccato il passaggio alla Fiorentina, ma non lo fa mai giocare. Politano a gennaio può arrivare a Firenze
19 dicembre 2019 17:37
Era stato Conte a bloccare in estate il passaggio di Politano alla Fiorentina. A gennaio invece...
17 dicembre 2019 09:22
Il futuro di Politano è legato a quello di Giroud. La Fiorentina resta vigile sulla situazione
16 dicembre 2019 12:44
TMW, Genoa al lavoro per Politano. Da battere la concorrenza della Fiorentina
16 dicembre 2019 12:19
A gennaio la Fiorentina cambia l'attacco: da Kalinic a Berardi tutti i nomi sul taccuino di Pradè
16 dicembre 2019 10:48
Asse tra Fiorentina e Inter, dal riscatto di Biraghi alla trattativa Dalbert, fino a Chiesa e Politano
15 dicembre 2019 10:34
Corriere dello Sport, Berardi é il grande obiettivo per gennaio della Fiorentina. Alternative Politano e Kalinic
15 dicembre 2019 10:04
CorSport, l'alternativa della Fiorentina a Berardi e Politano è Keita Baldé del Monaco
14 dicembre 2019 16:26
La Fiorentina pronta per il mercato di gennaio: Zaza e Politano sono due obiettivi
14 dicembre 2019 12:08
I primi due obiettivi di Pradè per gennaio sono Politano dell'Inter e Berardi del Sassuolo
14 dicembre 2019 11:29
Sky, nei prossimi giorni incontro con Politano, è lui il prescelto per l'attacco viola
13 dicembre 2019 15:50
Per gennaio la Fiorentina cerca il colpo in attacco: Politano e Berardi i nomi seguiti
13 dicembre 2019 11:44
La Fiorentina accelera per Politano dell'Inter. Ipotesi prestito con diritto di riscatto
13 dicembre 2019 10:35
L'Inter chiede più di 20 mln per Politano. Nuovo assalto viola a gennaio ma lui non apre alla cessione
10 dicembre 2019 14:43
Commisso, carta bianca a Pradè per il mercato. Sogno Berardi, ecco gli altri nomi sul taccuino
10 dicembre 2019 12:49
Il nuovo attaccante potrebbe arrivare dalla nazionale russa, piace Dzyuba dello Zenit
10 dicembre 2019 12:32
Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio
09 dicembre 2019 10:19
Di Marzio, a gennaio la Fiorentina farà un nuovo tentativo per Politano
08 dicembre 2019 18:27
Per gennaio la Fiorentina segue Banega del Siviglia, Politano dell'Inter e Florenzi della Roma
05 dicembre 2019 14:13
L'Inter farà un tentativo già a gennaio per Chiesa. L'offerta: 30 milioni più Dalbert e Politano
02 dicembre 2019 18:42
TMW, Fiorentina su Politano dell’Inter. Ipotesi concreta per gennaio
02 dicembre 2019 18:25
Politano alla Fiorentina a gennaio ipotesi che arriva da Milano, ma l'Inter vuole Castrovilli
09 novembre 2019 14:00
Conte bloccò la cessione alla Fiorentina, ora non lo vuole più. Politano via a gennaio dall'Inter
31 ottobre 2019 19:06
Ag. Politano: "Vicino alla Fiorentina? Non voglio parlarne, l'Inter non l'ha mai messo sul mercato"
17 ottobre 2019 20:09
D.Lippi: "Non male il mercato viola. Politano, De Paul e Berardi erano incedibili.."
10 settembre 2019 19:30
Venerato: "Montella non mi convince. La Fiorentina ha richiesto Politano ma Conte non ha voluto cederlo"
06 settembre 2019 18:41
LIVE: PEDRO VIOLA AL 90%. DE PAUL E POLITANO NO DEFINITIVO. ULTIMO TENTATIVO PER RAPHINHA
01 settembre 2019 17:52
La Fiorentina continua a seguire Politano ma l'Inter vuole avere la pole per Chiesa
01 settembre 2019 09:52
Di Marzio, l'Inter ha rifiutato l'offerta della Fiorentina da 30 milioni per Politano
01 settembre 2019 01:06
Da Milano, la Fiorentina offre a Politano quinquennale da 2,2 milioni netti a stagione
31 agosto 2019 18:17
Pedullà: "Pedro alla Fiorentina entro stasera o salta, l'Inter non vuole cedere Politano da quanto ne so io"
31 agosto 2019 16:14
Conte su Politano: "Il mercato è chiuso, non ho avuto da lui segni di malcontento. Sa cosa penso di lui..."
31 agosto 2019 15:52
Politano verso la Fiorentina, Inter vicina a Rebic per 35 milioni, alla viola 17 milioni
31 agosto 2019 15:36
Sportmediaset, Politano ad un passo della Fiorentina, 30 milioni più bonus all'Inter. Rebic nerazzurro
31 agosto 2019 15:02
Da Milano, Politano vicino alla Fiorentina per 30 milioni, l'Inter vuole accettare la proposta viola
31 agosto 2019 12:57
TMW, ultimo tentativo Fiorentina per De Paul. Altrimenti pronti 30 milioni per Politano
31 agosto 2019 12:51
Per Politano manca il via libera alla cessione di Conte. L'Inter lo valuta 25 mln. Resta viva l'idea Raphinha
31 agosto 2019 11:41
Di Marzio, Fiorentina in pressing su Politano, l'Inter pensa a Rebic come suo sostituto
31 agosto 2019 00:27
TMW, pressing viola per Politano. I suoi agenti a colloquio con i dirigenti gigliati
30 agosto 2019 18:58
Pradè punta ad abbassare le pretese per De Paul. Resta in piedi anche la pista che porta a Politano
30 agosto 2019 09:19
L'Udinese fa ancora muro su De Paul? La Fiorentina cerca Politano, il calciatore accetterebbe Firenze ma Conte...
29 agosto 2019 18:36
Montella: "Bravi ad aver vinto la gara. Montiel e Vlahovic sono due ottimi calciatori. Sul mercato..."
18 agosto 2019 21:33
Si farà lo scambio di prestiti Biraghi-Politano con l'Inter. Dirigenti viola al lavoro anche per Dimarco
18 agosto 2019 11:21
Sky Sport, l'Inter vuole Biraghi ma per Conte Politano resta a Milano. Dalbert è la possibile contropartita
17 agosto 2019 01:02
Martedì si può chiudere lo scambio Biraghi-Politano. Forse anche Dimarco in viola
16 agosto 2019 20:10
Repubblica, da Keita a Bergwin tutte le possibili alternative a De Paul
15 agosto 2019 13:44
I viola sognano De Paul ma le cifre restano alte. Politano e Bruun Larsen sono le sue alternative
11 agosto 2019 12:57
Tuttosport, Pradè ha due priorità nella fase offensiva: Rodrigo De Paul e Matteo Politano
09 agosto 2019 09:53
Malusci: "Penso che Badelj sia importante. Ho visto bene i giovani, sono pronti. Prenderei Politano"
06 agosto 2019 15:11
La Nazione, l'obiettivo dei viola è Politano. Nell'operazione potrebbe essere Biraghi la contropartita
05 agosto 2019 10:16
Repubblica, idea scambio Biraghi-Politano con un conguaglio economico a favore dell'Inter
04 agosto 2019 11:18
Tuttosport, Politano può andare alla Fiorentina, 15 milioni il prezzo, 1 milione e mezzo l'ingaggio
28 luglio 2019 13:07
Politano bocciato da Conte, ci sta pensando la Fiorentina, richiesta informazioni al procuratore
27 luglio 2019 00:17
Bucchioni: "Chiesa di nuovo nei pensieri dell'Inter se chiede la cessione. Perisic e Politano le risorse"
26 luglio 2019 14:38
Agente Politano: "Non si è parlato della Fiorentina, penso rimarrà all'Inter"
16 maggio 2019 15:14
Squalificati, due giornate a Benassi. Il centrocampista salta Udine e Napoli. Sono tredici i fermati. La lista completa
29 gennaio 2019 22:05
Berardi alla Fiorentina: pista concreta o sogno irrealizzabile?
17 maggio 2018 10:46
Politano snobba la Fiorentina: "Pronto per un top club. Non ho paura"
12 maggio 2018 13:33
Tuttosport, da Politano fino a Ranocchia e Barella. Ecco chi segue la Fiorentina
05 maggio 2018 11:46
Politano: “Non siamo ancora salvi, la Fiorentina nonostante fosse in 10 ci ha messo in difficoltà”
21 aprile 2018 19:56
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