La Fiorentina pronta per il mercato di gennaio: Zaza e Politano sono due obiettivi
Vista anche l'assenza di Franck Ribery la Fiorentina è costretta a tornare forte sul mercato di gennaio. I nomi più papabili sono quelli di Simone Zaza del Torino e di Matteo Politano dell'Inter. I tr...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2019 12:08
Vista anche l'assenza di Franck Ribery la Fiorentina è costretta a tornare forte sul mercato di gennaio. I nomi più papabili sono quelli di Simone Zaza del Torino e di Matteo Politano dell'Inter. I tre ostacoli da superare per avere il nerazzurro sono l'apertura del calciatore al prestito, convincere Conte a privarsi di un uomo in attacco e illustrare il progetto viola all'esterno. Lo scoglio invece per Zaza? Sicuramente il presidente Cairo. Lo riporta La Nazione.