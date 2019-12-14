La Fiorentina pronta per il mercato di gennaio: Zaza e Politano sono due obiettivi

Vista anche l'assenza di Franck Ribery la Fiorentina è costretta a tornare forte sul mercato di gennaio. I nomi più papabili sono quelli di Simone Zaza del Torino e di Matteo Politano dell'Inter. I tr...

A cura di Redazione Labaroviola 14 dicembre 2019 12:08

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