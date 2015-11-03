Notizie Zaza Fiorentina

Nazione, Kouamé, il Torino lo vuole ad ogni costo: pronto ad offrire alla Fiorentina anche Zaza
07 gennaio 2021 12:03
Zaza fuori dai convocati di Giampaolo per la gara contro il Verona
06 gennaio 2021 12:26
Tuttosport, Fiorentina-Torino asse di mercato caldo. Izzo e Zaza finiranno in maglia viola?
30 dicembre 2020 09:48
Tuttosport, Kouame può andare al Torino in prestito con diritto di riscatto. Zaza alla Fiorentina?
30 dicembre 2020 09:32
Nazione, Fiorentina, Caicedo può arrivare per 7 milioni. Zaza, spunta il prestito? Le cifre per Piatek...
21 dicembre 2020 10:59
Nazione, Piatek il primo nome dell'attacco per la Fiorentina, idea Caicedo ma pista difficile
14 dicembre 2020 08:56
Giampaolo: "Fiorentina squadra forte e rodata. L'obiettivo del Torino è raggiungere il risultato tramite il gioco"
18 settembre 2020 17:01
Asse di mercato Firenze-Torino. Scambio Badelj-Meité? Per Zaza e Bonifazi...
31 dicembre 2019 10:22
Pedullà: "Iachini deve tagliare i rami secchi. La Fiorentina deve acquistare un calciatore per reparto"
29 dicembre 2019 20:12
Il Besiktas ci prova per Pedro. Cutrone l'operazione più semplice, Piatek-Zaza trattativa complessa e costosa
29 dicembre 2019 11:18
Gazzetta, i viola pensano a Zaza del Torino ma per i granata è incedibile
27 dicembre 2019 11:42
La Fiorentina segue Zaza del Torino. Su di lui ci sono anche il Siviglia e l'Espanyol
26 dicembre 2019 12:42
Calciomercato di gennaio: al via il valzer delle punte con molti giocatori e squadre coinvolte
24 dicembre 2019 15:31
Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola
24 dicembre 2019 10:16
Per Zaza richiesta da 15 milioni. La pista Politano si complica, accelerata per Berardi
23 dicembre 2019 16:13
A gennaio la Fiorentina cambia l'attacco: da Kalinic a Berardi tutti i nomi sul taccuino di Pradè
16 dicembre 2019 10:48
La Fiorentina pronta per il mercato di gennaio: Zaza e Politano sono due obiettivi
14 dicembre 2019 12:08
Commisso affascinato da Zaza, lo vorrebbe a gennaio ma per il Torino il centravanti è incedibile
13 dicembre 2019 11:09
Nel mirino viola c'è Berardi ma la chiave è Zaza. La formula? Prestito con riscatto
11 dicembre 2019 10:00
Graziani: "Perchè mettere trequartista Castrovilli? Zaza? Lo vorrei alla Fiorentina"
07 dicembre 2019 19:34
Nazione: la Fiorentina pensa a Zaza per gennaio:prestito con diritto di riscatto. Berardi a una condizione...
06 dicembre 2019 09:42
"La Fiorentina vuole Zaza. Per rinforzare l'attacco potrebbe arrivare un nome pesante dalla Roma"
10 dicembre 2018 14:00
Zaza: "La Fiorentina? Solo voci di mercato, il Valencia mi ha voluto più di tutti"
08 dicembre 2017 12:18
La Nazione: ultima partita di Kalinic, la Roma vuole Badelj e mette sul piatto 10 milioni e Parades
11 gennaio 2017 09:22
Ag. Zaza: "Fiorentina? Mai parlato con Corvino. Nessuna italiana su di lui"
10 gennaio 2017 20:05
Tmw: incontro per Zaza giovedì scorso. Corvino valuta anche Calleri...
09 gennaio 2017 14:34
ZAZA, SAHIN E PRANDELLI. QUANDO LA BUFALA È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI
05 gennaio 2017 14:59
Pedullà: "Badelj? La Fiorentina chiede 12 mln e il Milan arriva massimo a 7. E su Zaza e Gonzalo..."
03 gennaio 2017 17:36
Ag. Zaza: "Contatti con la Fiorentina? Mi farebbe piacere, lui vuole tornare in Italia"
03 gennaio 2017 17:26
Valcareggi: "Kalinic vada in Cina. Zaza a Firenze, grandissima occasione"
03 gennaio 2017 14:52
Agente Zaza: "Tornerà in Serie A. Fiorentina? È presto per dirlo, vedremo..."
02 gennaio 2017 11:48
La Nazione: "Se Kalinic se ne va, c'è in rampa Zaza"
30 dicembre 2016 12:06
I tifosi del West Ham furiosi per il pacco Zaza da 25 milioni. A gennaio può già andare al Milan...
28 settembre 2016 11:49
Il Milan spende, vicinissimo l'acquisto di Zaza per 25 milioni di euro
28 luglio 2016 23:06
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