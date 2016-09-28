I tifosi del West Ham furiosi per il pacco Zaza da 25 milioni. A gennaio può già andare al Milan...

Non vale nemmeno 25 centesimi" dissero i tifosi inglesi. Adesso Zaza è gia sul mercato...

Quest'estate era stato vicino al Napoli, poi per 25 milioni di euro è andato in Inghilterra nel West Ham. Ma fino adesso per Zaza si tratta di un flop clamoroso, i tifosi inglesi qualche settimana fa avevano addirittura detto "Questo non vale nemmeno 25 centesimi". Adesso l'esperienza di Simone Zaza in Premier League potrebbe concludersi presto. L’attaccante del West Ham sta facendo fatica ad ambientarsi al campionato inglese, con stampa e tifosi che non gli hanno risparmiato critiche per le prestazioni poco convincenti. Tanto che l’ex giocatore di Juventus e Sassuolo potrebbe già tornare in Italia nel prossimo mercato di gennaio: ci sarebbe il Milan in pole position per il classe ’91 nato a Policoro, come si legge tra le colonne del Guardian.