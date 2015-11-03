Notizie West Ham Fiorentina

Disasi spiega perché ha scelto il West Ham: "Voglio tornare in nazionale, qui mi hanno voluto davvero"
03 febbraio 2026 12:44
La Fiorentina vuole un mediano d’interdizione. Nazione: “Proposto Mangassa ma occhio al Galtasaray”
30 gennaio 2026 09:27
Nazione: “Il West Ham piomba su Fortini, alla Fiorentina offerti Walker-Peters e Magassa”
29 gennaio 2026 08:58
TMW scrive: “Su Disasi c’è anche il West Ham oltre alla Fiorentina. Può sostituire Igor”
28 gennaio 2026 17:23
Corriere Fiorentino: “Paratici ha avviato i contatti con il West Ham, nel mirino Walker-Peters e Magassa”
28 gennaio 2026 09:28
Nazione svela: “Fortini? Attesa l’offensiva della Roma. Fiorentina su Walker-Peters del West Ham”
28 gennaio 2026 09:02
Nazione: “Paratici vuole prendere un incontrista. Interessa Magassa del West Ham”
28 gennaio 2026 08:56
Gazzetta svela: “La Fiorentina piomba sull’ex viola Igor oggi al West Ham”
23 gennaio 2026 09:10
Corriere dello Sport: "Il West Ham piomba su Piccoli ma c'è anche la Fiorentina su di lui"
19 agosto 2025 08:51
Cm.com titola: "Piccoli non sarà viola, l'attaccante piace a Benfica e West Ham"
26 luglio 2025 18:26
Il Corriere dello Sport riporta: "Niente Fiorentina per Piccoli, su di lui Benfica, West Ham e Como"
24 luglio 2025 19:10
Dal Marocco rilanciano: "Richardson richiesto in Premier League, la Fiorentina chiede 10 milioni"
13 giugno 2025 22:17
TMW: "West Ham, Newcastle e Arsenal hanno messo gli occhi su Kean, dipenderà dalla sua volontà"
18 marzo 2025 11:38
Paura in Inghilterra. Terribile incidente stradale per Antonio del West Ham: "È cosciente e stabile"
07 dicembre 2024 19:06
Paquetà rischia la squalifica a vita dal calcio per scommesse. Ha buttato il cellulare prima del controllo
09 ottobre 2024 15:30
Di Marzio: "La Fiorentina piomba su Aguerd del West Ham, chiesto il suo prestito"
30 agosto 2024 09:14
Ogbonna: “Fiorentina? Non chiudo nessuna porta. Io sottovalutato? Non sta a me dirlo. Non ho staccato la spina”
22 luglio 2024 08:42
West Ham, Moyes criticato: "La Conference non conta niente, abbiamo battuto solo l'AZ e la Fiorentina"
17 maggio 2024 12:58
Antonio(West Ham): "Anche la Fiorentina era favorita, ma il trofeo ce lo siamo presi noi"
10 aprile 2024 22:17
Corriere Fiorentino: “Italiano e l’incontro con la società dopo il West Ham. Inizia lì la rivoluzione”
11 ottobre 2023 09:57
Dall'Inghilterra, Riaperta trattativa United-West Ham per Maguire: in caso di uscita si sblocca Amrabat?
27 agosto 2023 14:17
TMW, Sutalo si allontana dalla Fiorentina: pronta un'asta tra Arsenal, West Ham, Lipsia e Ajax
02 agosto 2023 19:22
Scamacca, messaggio alla Fiorentina?: "Chi mi prende fa un affare, mi manca stare al posto giusto"
24 luglio 2023 20:44
TGR, Accordi finali per Arthur alla Fiorentina. West Ham ci prova per Amrabat ma lui non gradisce
19 luglio 2023 19:13
Bucchioni rivela: "Accordo tra Fiorentina e West Ham per Amrabat ma lui non vuole. Offerti 35 milioni"
13 luglio 2023 14:39
Jovic non parte con la Serbia ed il CT annuncia: "Operato oggi al naso dopo frattura con West Ham"
12 giugno 2023 19:39
Sentite Cecchi: "Il West Ham è Iachini. Hanno vinto parcheggiando il bus contro la Fiorentina"
11 giugno 2023 18:43
Oltre al danno anche la beffa? L'UEFA apre indagine per lancio oggetti e fumogeni tifosi Fiorentina
10 giugno 2023 18:24
Scamacca in orbita Fiorentina? La Roma ha chiesto al West Ham di prenderlo in prestito
10 giugno 2023 00:43
Barak ancora devastato: "Oggi mi sento peggio di mercoledi, non sono riuscito ancora ad assorbirla"
09 giugno 2023 22:24
Amoruso: "Espressione di Italiano dopo gol West Ham emblematica: colpa sua e dei giocatori"
09 giugno 2023 19:35
Moggi: "La Fiorentina non meritava di perdere contro il West Ham. Ha giocato molto meglio"
09 giugno 2023 17:08
"Non esiste squadra che su una rimessa abbia la difesa in area, la posizione era giusta. Errore di Igor"
08 giugno 2023 18:32
Fratello Amrabat annuncia: "Non andrà al West Ham. Vuole la Spagna ed il Barcellona"
08 giugno 2023 14:30
Rocio applaude Biraghi: "Dimostrato grandezza della sua persona. Voleva vincerla sul campo"
08 giugno 2023 14:05
Borja: "Gol West Ham diverso da quelli presi in stagione dalla Fiorentina. Il calcio dà sempre una rivincita"
08 giugno 2023 13:48
Calamai: "Italiano non è pronto per il Napoli. West Ham non ha fatto nulla in attacco, solo cinici"
08 giugno 2023 13:17
Nico distrutto, Biraghi chiede scusa ai tifosi. E quelli del West Ham applaudono la Fiorentina
08 giugno 2023 11:33
"La Fiorentina non è concreta, nè West Ham e nè l'Inter ci hanno dato la sensazione di essere superiori"
08 giugno 2023 11:11
32 mila tifosi viola al Franchi. Doveva essere la notte della storia, è stata la notte del mai una gioia
08 giugno 2023 10:47
Jovic ha fallito anche la finale, ennesima prestazione inconsistente. Pioggia di 5,5 per il serbo
08 giugno 2023 10:32
La moviola del Corriere dello Sport: "Arbitro non sbaglia niente. È Biraghi che tiene in gioco Bowen sul 2-1"
08 giugno 2023 10:14
Poche possibilità che la Fiorentina vinca a tavolino per la testa rotta a Biraghi. Se fosse rimasto a terra...
08 giugno 2023 06:18
Commisso: "Potevamo vincere 3-0, non è giusto quello che è successo a Biraghi. Italiano punto fermo"
08 giugno 2023 06:01
La Fiorentina torna a Firenze, facce devastate e sguardi persi. Squadra con il morale sotto i tacchi
08 giugno 2023 05:29
Italiano: "Il rigore poteva anche non essere fischiato. Dopo l'1-1 ho pensato di vincere"
08 giugno 2023 00:49
Il sogno della Fiorentina si infrange al 90', decisivo il gol di Bowen. Non basta Bonaventura
07 giugno 2023 23:02
PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO IGOR, JOVIC INESISTENTE, MALE BIRAGHI. BONAVENTURA MPV
07 giugno 2023 23:01
Vergogna a Praga, i tifosi del West Ham spaccano la testa a Biraghi lanciando un bicchiere dalla Curva
07 giugno 2023 21:56
FORMAZIONE FIORENTINA: JOVIC DAVANTI, KOUAMÈ ESTERNO, RANIERI TITOLARE IN DIFESA
07 giugno 2023 19:37
Carlos Sanchez: "Moyes? Non prende rischi e preferisce giocatori forti. Fiorentina esperienza meravigliosa"
07 giugno 2023 18:48
Polizia ceca annuncia: "Tifosi Fiorentina hanno attaccato quelli del West Ham. Fermati in 16"
07 giugno 2023 17:59
Ambrosini: "Fiorentina avrà bisogno di tecnica per pareggiare fisicità West Ham. Jovic deve incidere"
07 giugno 2023 17:04
Zouma chiama a raccolta i tifosi del West Ham: "Per vincere la Conference abbiamo bisogno di voi"
07 giugno 2023 16:30
Da Praga, ecco la fan zone dedicata ai tifosi della Fiorentina. Qui il maxischermo dove vedranno la gara
07 giugno 2023 16:03
Il West Ham ha già pronto il pullman per festeggiare la vittoria della Conference League
07 giugno 2023 15:35
Mancini: "Complimenti alla Fiorentina per la stagione fatta. Il West Ham forte come la squadra viola"
07 giugno 2023 14:04
Il West Ham cambierà portiere in caso di rigori contro la Fiorentina: fuori Areola, dentro Fabianski
07 giugno 2023 13:56
Da Praga, i tifosi del West Ham vedono i tifosi della Fiorentina in piazza e cantano cosi davanti a loro
07 giugno 2023 12:51
Da Praga, ci sono solo tifosi del West Ham a fare la fila per farsi la foto con la Coppa della Conference
07 giugno 2023 11:41
C'è chi sceglie il divano per la finale dal divano: "Me la guardo a casa davanti ad una bistecca"
07 giugno 2023 08:36
Milenkovic: "Fiorentina per me significa tanto. Siamo orgogliosi ma non ci accontentiamo"
06 giugno 2023 20:27
Biraghi: "Domani senza rimpianti, non avremo forze per tornare negli spogliatoi. Davide sarà con noi"
06 giugno 2023 20:18
Italiano: "Castrovilli è out, in attacco qualche dubbio. Firenze è con noi, metteremo tutto in campo"
06 giugno 2023 20:04
Moyes: "Colpito dalla Fiorentina, difficile affrontare le italiane. Momento più importante della carriera"
06 giugno 2023 18:44
Bowen: "Italiano starà pensando a come metterci in difficoltà. Vogliamo rendere speciale la stagione"
06 giugno 2023 18:27
Emerson Palmieri: "Rispettiamo la Fiorentina, incontreremo difficoltà. Preoccupati dagli attaccanti"
06 giugno 2023 18:08
Rice: "Tutto nelle nostre mani. La Conference sarebbe il successo più grande nella mia carriera"
06 giugno 2023 13:20
Ujfalusi: "Ho detto addio alla Fiorentina per colpa di Corvino, ero arrabbiato. Non fu per soldi"
06 giugno 2023 09:55
Italiano ha visto centinaia di video del West Ham, sedute giocatore per giocatore di studio dell'avversario
06 giugno 2023 08:50
Ci saranno 20 mila tifosi del West Ham a Praga, ben 14 mila saranno senza biglietto per lo stadio
05 giugno 2023 20:02
Dalla finale contro il West Ham passa il futuro della Fiorentina, da Italiano al nuovo attaccante
05 giugno 2023 10:31
Ogbonna è tranquillo: "Ho già battuto la Fiorentina quando vestivo la maglia della Juventus"
04 giugno 2023 22:53
Coufal: "Io e Soucek sognavamo di portare West Ham in finale a Praga. Speriamo finisca come vogliamo"
04 giugno 2023 18:58
Dall'Inghilterra: "A Praga finirà come a Budapest: 1-1 e poi vincerà il West Ham ai rigori"
04 giugno 2023 17:00
Zouma: "Sarà dura con la Fiorentina, li stiamo studiando. Speriamo di ottenere una grande vittoria"
04 giugno 2023 16:20
D'Agostino: "Con il West Ham importante gestione dei momenti. Mi affiderei a Jovic dall'inizio"
03 giugno 2023 18:27
Ogbonna: "Nostro staff ha visto Fiorentina in finale di Coppa Italia, siamo concentrati e preparati"
02 giugno 2023 18:53
Bucciantini: "Finale con West Ham potrebbe fare storia della Fiorentina. Jovic o Cabral? Occhio a Kouamè"
02 giugno 2023 18:42
Restano 300 biglietti ai tifosi della Fiorentina per la finale di Conference League contro il West Ham
02 giugno 2023 16:49
Antonio: "Finale con la Fiorentina partita più importante della vita. Grande occasione per vincere un trofeo"
02 giugno 2023 14:40
Moyes: "Non credevo di arrivare in finale. Fiorentina ha grande rosa, sarà battaglia sul campo"
02 giugno 2023 11:55
Emerson Palmieri: "Occasione per fare la storia del West Ham, contro la Fiorentina grande partita"
02 giugno 2023 11:42
Ogbonna sicuro: "Conference League? La sentiamo nostra. Rispettiamo Fiorentina ma siamo preparati"
02 giugno 2023 11:07
West Ham tornato a Londra, finito ritiro in Portogallo. Domani 'Media Day UEFA' come Fiorentina
01 giugno 2023 19:35
Praga vicina al sold out, può arrivare nel pomeriggio. Franchi aperto? Si lavora
01 giugno 2023 09:29
Su Wikipedia il West Ham ha già vinto la Conference League. Tifosi viola burloni o tifosi inglesi già sicuri?
01 giugno 2023 08:51
La differenza tra Fiorentina e West Ham: gli inglesi hanno un riposo di 10 giorni, viola in campo venerdi
31 maggio 2023 20:37
Zola: "West Ham dovrebbe avere 20 punti in più. Fiorentina compatta e meritatamente in finale"
31 maggio 2023 19:53
Nani (ex ds West Ham): "Fiorentina, stai attenta ad Antonio. Conosco Cabral ed è attaccante da doppia cifra"
31 maggio 2023 19:38
“Tutti a Praga anche senza biglietto”, prezzi alle stelle sul mercato nero: a Londra un biglietto costa 10 mila euro
31 maggio 2023 08:46
Monti: "West Ham? andata male una finale andiamo a capofitto sull'altra. A Praga voglio vedere Jovic"
30 maggio 2023 20:06
Pezzella: "Fiorentini, soffrirò con voi. Un grosso in bocca al lupo a tutta la Fiorentina per la finale"
30 maggio 2023 19:48
Agresti: "Le due finali sono un risultato inaspettato. La Fiorentina andrà a Praga a vincere"
30 maggio 2023 19:14
West Ham si allena in Portogallo per preparare finale con la Fiorentina. Ritiro al caldo prima di Praga
30 maggio 2023 18:52
Rice: "Manca una partita per scrivere la storia del West Ham. Daremo tutto, sta a noi compiere l'impresa"
30 maggio 2023 16:45
Papa Waigo elogia Italiano: "Un allenatore già in campo, era mio capitano. Sta già studiando il West Ham"
29 maggio 2023 19:16
Galli: "Portieri? Darei le chiavi della porta a Vicario, altrimenti aspetti i giovani che hai e li fai crescere"
29 maggio 2023 15:56
West Ham perde l'ultima di Premier contro Leicester retrocesso. Turnover in vista della Fiorentina
28 maggio 2023 19:53
Adani: "Preparazione Jovic sul gol sbagliato è da grandissimo. Fiorentina difende rompendo le linee"
27 maggio 2023 14:56
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