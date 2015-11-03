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Notizie West Ham Fiorentina

Disasi spiega perché ha scelto il West Ham: "Voglio tornare in nazionale, qui mi hanno voluto davvero"

03 febbraio 2026 12:44

La Fiorentina vuole un mediano d’interdizione. Nazione: “Proposto Mangassa ma occhio al Galtasaray”

30 gennaio 2026 09:27

Nazione: “Il West Ham piomba su Fortini, alla Fiorentina offerti Walker-Peters e Magassa”

29 gennaio 2026 08:58

TMW scrive: “Su Disasi c’è anche il West Ham oltre alla Fiorentina. Può sostituire Igor”

28 gennaio 2026 17:23

Corriere Fiorentino: “Paratici ha avviato i contatti con il West Ham, nel mirino Walker-Peters e Magassa”

28 gennaio 2026 09:28

Nazione svela: “Fortini? Attesa l’offensiva della Roma. Fiorentina su Walker-Peters del West Ham”

28 gennaio 2026 09:02

Nazione: “Paratici vuole prendere un incontrista. Interessa Magassa del West Ham”

28 gennaio 2026 08:56

Gazzetta svela: “La Fiorentina piomba sull’ex viola Igor oggi al West Ham”

23 gennaio 2026 09:10

Corriere dello Sport: "Il West Ham piomba su Piccoli ma c'è anche la Fiorentina su di lui"

19 agosto 2025 08:51

Cm.com titola: "Piccoli non sarà viola, l'attaccante piace a Benfica e West Ham"

26 luglio 2025 18:26

Il Corriere dello Sport riporta: "Niente Fiorentina per Piccoli, su di lui Benfica, West Ham e Como"

24 luglio 2025 19:10

Dal Marocco rilanciano: "Richardson richiesto in Premier League, la Fiorentina chiede 10 milioni"

13 giugno 2025 22:17

TMW: "West Ham, Newcastle e Arsenal hanno messo gli occhi su Kean, dipenderà dalla sua volontà"

18 marzo 2025 11:38

Paura in Inghilterra. Terribile incidente stradale per Antonio del West Ham: "È cosciente e stabile"

07 dicembre 2024 19:06

Paquetà rischia la squalifica a vita dal calcio per scommesse. Ha buttato il cellulare prima del controllo

09 ottobre 2024 15:30

Di Marzio: "La Fiorentina piomba su Aguerd del West Ham, chiesto il suo prestito"

30 agosto 2024 09:14

Ogbonna: “Fiorentina? Non chiudo nessuna porta. Io sottovalutato? Non sta a me dirlo. Non ho staccato la spina”

22 luglio 2024 08:42

West Ham, Moyes criticato: "La Conference non conta niente, abbiamo battuto solo l'AZ e la Fiorentina"

17 maggio 2024 12:58

Antonio(West Ham): "Anche la Fiorentina era favorita, ma il trofeo ce lo siamo presi noi"

10 aprile 2024 22:17

Corriere Fiorentino: “Italiano e l’incontro con la società dopo il West Ham. Inizia lì la rivoluzione”

11 ottobre 2023 09:57

Dall'Inghilterra, Riaperta trattativa United-West Ham per Maguire: in caso di uscita si sblocca Amrabat?

27 agosto 2023 14:17

TMW, Sutalo si allontana dalla Fiorentina: pronta un'asta tra Arsenal, West Ham, Lipsia e Ajax

02 agosto 2023 19:22

Scamacca, messaggio alla Fiorentina?: "Chi mi prende fa un affare, mi manca stare al posto giusto"

24 luglio 2023 20:44

TGR, Accordi finali per Arthur alla Fiorentina. West Ham ci prova per Amrabat ma lui non gradisce

19 luglio 2023 19:13

Bucchioni rivela: "Accordo tra Fiorentina e West Ham per Amrabat ma lui non vuole. Offerti 35 milioni"

13 luglio 2023 14:39

Jovic non parte con la Serbia ed il CT annuncia: "Operato oggi al naso dopo frattura con West Ham"

12 giugno 2023 19:39

Sentite Cecchi: "Il West Ham è Iachini. Hanno vinto parcheggiando il bus contro la Fiorentina"

11 giugno 2023 18:43

Oltre al danno anche la beffa? L'UEFA apre indagine per lancio oggetti e fumogeni tifosi Fiorentina

10 giugno 2023 18:24

Scamacca in orbita Fiorentina? La Roma ha chiesto al West Ham di prenderlo in prestito

10 giugno 2023 00:43

Barak ancora devastato: "Oggi mi sento peggio di mercoledi, non sono riuscito ancora ad assorbirla"

09 giugno 2023 22:24

Amoruso: "Espressione di Italiano dopo gol West Ham emblematica: colpa sua e dei giocatori"

09 giugno 2023 19:35

Moggi: "La Fiorentina non meritava di perdere contro il West Ham. Ha giocato molto meglio"

09 giugno 2023 17:08

"Non esiste squadra che su una rimessa abbia la difesa in area, la posizione era giusta. Errore di Igor"

08 giugno 2023 18:32

Fratello Amrabat annuncia: "Non andrà al West Ham. Vuole la Spagna ed il Barcellona"

08 giugno 2023 14:30

Rocio applaude Biraghi: "Dimostrato grandezza della sua persona. Voleva vincerla sul campo"

08 giugno 2023 14:05

Borja: "Gol West Ham diverso da quelli presi in stagione dalla Fiorentina. Il calcio dà sempre una rivincita"

08 giugno 2023 13:48

Calamai: "Italiano non è pronto per il Napoli. West Ham non ha fatto nulla in attacco, solo cinici"

08 giugno 2023 13:17

Nico distrutto, Biraghi chiede scusa ai tifosi. E quelli del West Ham applaudono la Fiorentina

08 giugno 2023 11:33

"La Fiorentina non è concreta, nè West Ham e nè l'Inter ci hanno dato la sensazione di essere superiori"

08 giugno 2023 11:11

32 mila tifosi viola al Franchi. Doveva essere la notte della storia, è stata la notte del mai una gioia

08 giugno 2023 10:47

Jovic ha fallito anche la finale, ennesima prestazione inconsistente. Pioggia di 5,5 per il serbo

08 giugno 2023 10:32

La moviola del Corriere dello Sport: "Arbitro non sbaglia niente. È Biraghi che tiene in gioco Bowen sul 2-1"

08 giugno 2023 10:14

Poche possibilità che la Fiorentina vinca a tavolino per la testa rotta a Biraghi. Se fosse rimasto a terra...

08 giugno 2023 06:18

Commisso: "Potevamo vincere 3-0, non è giusto quello che è successo a Biraghi. Italiano punto fermo"

08 giugno 2023 06:01

La Fiorentina torna a Firenze, facce devastate e sguardi persi. Squadra con il morale sotto i tacchi

08 giugno 2023 05:29

Italiano: "Il rigore poteva anche non essere fischiato. Dopo l'1-1 ho pensato di vincere"

08 giugno 2023 00:49

Il sogno della Fiorentina si infrange al 90', decisivo il gol di Bowen. Non basta Bonaventura

07 giugno 2023 23:02

PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO IGOR, JOVIC INESISTENTE, MALE BIRAGHI. BONAVENTURA MPV

07 giugno 2023 23:01

Vergogna a Praga, i tifosi del West Ham spaccano la testa a Biraghi lanciando un bicchiere dalla Curva

07 giugno 2023 21:56

FORMAZIONE FIORENTINA: JOVIC DAVANTI, KOUAMÈ ESTERNO, RANIERI TITOLARE IN DIFESA

07 giugno 2023 19:37

Carlos Sanchez: "Moyes? Non prende rischi e preferisce giocatori forti. Fiorentina esperienza meravigliosa"

07 giugno 2023 18:48

Polizia ceca annuncia: "Tifosi Fiorentina hanno attaccato quelli del West Ham. Fermati in 16"

07 giugno 2023 17:59

Ambrosini: "Fiorentina avrà bisogno di tecnica per pareggiare fisicità West Ham. Jovic deve incidere"

07 giugno 2023 17:04

Zouma chiama a raccolta i tifosi del West Ham: "Per vincere la Conference abbiamo bisogno di voi"

07 giugno 2023 16:30

Da Praga, ecco la fan zone dedicata ai tifosi della Fiorentina. Qui il maxischermo dove vedranno la gara

07 giugno 2023 16:03

Il West Ham ha già pronto il pullman per festeggiare la vittoria della Conference League

07 giugno 2023 15:35

Mancini: "Complimenti alla Fiorentina per la stagione fatta. Il West Ham forte come la squadra viola"

07 giugno 2023 14:04

Il West Ham cambierà portiere in caso di rigori contro la Fiorentina: fuori Areola, dentro Fabianski

07 giugno 2023 13:56

Da Praga, i tifosi del West Ham vedono i tifosi della Fiorentina in piazza e cantano cosi davanti a loro

07 giugno 2023 12:51

Da Praga, ci sono solo tifosi del West Ham a fare la fila per farsi la foto con la Coppa della Conference

07 giugno 2023 11:41

C'è chi sceglie il divano per la finale dal divano: "Me la guardo a casa davanti ad una bistecca"

07 giugno 2023 08:36

Milenkovic: "Fiorentina per me significa tanto. Siamo orgogliosi ma non ci accontentiamo"

06 giugno 2023 20:27

Biraghi: "Domani senza rimpianti, non avremo forze per tornare negli spogliatoi. Davide sarà con noi"

06 giugno 2023 20:18

Italiano: "Castrovilli è out, in attacco qualche dubbio. Firenze è con noi, metteremo tutto in campo"

06 giugno 2023 20:04

Moyes: "Colpito dalla Fiorentina, difficile affrontare le italiane. Momento più importante della carriera"

06 giugno 2023 18:44

Bowen: "Italiano starà pensando a come metterci in difficoltà. Vogliamo rendere speciale la stagione"

06 giugno 2023 18:27

Emerson Palmieri: "Rispettiamo la Fiorentina, incontreremo difficoltà. Preoccupati dagli attaccanti"

06 giugno 2023 18:08

Rice: "Tutto nelle nostre mani. La Conference sarebbe il successo più grande nella mia carriera"

06 giugno 2023 13:20

Ujfalusi: "Ho detto addio alla Fiorentina per colpa di Corvino, ero arrabbiato. Non fu per soldi"

06 giugno 2023 09:55

Italiano ha visto centinaia di video del West Ham, sedute giocatore per giocatore di studio dell'avversario

06 giugno 2023 08:50

Ci saranno 20 mila tifosi del West Ham a Praga, ben 14 mila saranno senza biglietto per lo stadio

05 giugno 2023 20:02

Dalla finale contro il West Ham passa il futuro della Fiorentina, da Italiano al nuovo attaccante

05 giugno 2023 10:31

Ogbonna è tranquillo: "Ho già battuto la Fiorentina quando vestivo la maglia della Juventus"

04 giugno 2023 22:53

Coufal: "Io e Soucek sognavamo di portare West Ham in finale a Praga. Speriamo finisca come vogliamo"

04 giugno 2023 18:58

Dall'Inghilterra: "A Praga finirà come a Budapest: 1-1 e poi vincerà il West Ham ai rigori"

04 giugno 2023 17:00

Zouma: "Sarà dura con la Fiorentina, li stiamo studiando. Speriamo di ottenere una grande vittoria"

04 giugno 2023 16:20

D'Agostino: "Con il West Ham importante gestione dei momenti. Mi affiderei a Jovic dall'inizio"

03 giugno 2023 18:27

Ogbonna: "Nostro staff ha visto Fiorentina in finale di Coppa Italia, siamo concentrati e preparati"

02 giugno 2023 18:53

Bucciantini: "Finale con West Ham potrebbe fare storia della Fiorentina. Jovic o Cabral? Occhio a Kouamè"

02 giugno 2023 18:42

Restano 300 biglietti ai tifosi della Fiorentina per la finale di Conference League contro il West Ham

02 giugno 2023 16:49

Antonio: "Finale con la Fiorentina partita più importante della vita. Grande occasione per vincere un trofeo"

02 giugno 2023 14:40

Moyes: "Non credevo di arrivare in finale. Fiorentina ha grande rosa, sarà battaglia sul campo"

02 giugno 2023 11:55

Emerson Palmieri: "Occasione per fare la storia del West Ham, contro la Fiorentina grande partita"

02 giugno 2023 11:42

Ogbonna sicuro: "Conference League? La sentiamo nostra. Rispettiamo Fiorentina ma siamo preparati"

02 giugno 2023 11:07

West Ham tornato a Londra, finito ritiro in Portogallo. Domani 'Media Day UEFA' come Fiorentina

01 giugno 2023 19:35

Praga vicina al sold out, può arrivare nel pomeriggio. Franchi aperto? Si lavora 

01 giugno 2023 09:29

Su Wikipedia il West Ham ha già vinto la Conference League. Tifosi viola burloni o tifosi inglesi già sicuri?

01 giugno 2023 08:51

La differenza tra Fiorentina e West Ham: gli inglesi hanno un riposo di 10 giorni, viola in campo venerdi

31 maggio 2023 20:37

Zola: "West Ham dovrebbe avere 20 punti in più. Fiorentina compatta e meritatamente in finale"

31 maggio 2023 19:53

Nani (ex ds West Ham): "Fiorentina, stai attenta ad Antonio. Conosco Cabral ed è attaccante da doppia cifra"

31 maggio 2023 19:38

“Tutti a Praga anche senza biglietto”, prezzi alle stelle sul mercato nero: a Londra un biglietto costa 10 mila euro 

31 maggio 2023 08:46

Monti: "West Ham? andata male una finale andiamo a capofitto sull'altra. A Praga voglio vedere Jovic"

30 maggio 2023 20:06

Pezzella: "Fiorentini, soffrirò con voi. Un grosso in bocca al lupo a tutta la Fiorentina per la finale"

30 maggio 2023 19:48

Agresti: "Le due finali sono un risultato inaspettato. La Fiorentina andrà a Praga a vincere"

30 maggio 2023 19:14

West Ham si allena in Portogallo per preparare finale con la Fiorentina. Ritiro al caldo prima di Praga

30 maggio 2023 18:52

Rice: "Manca una partita per scrivere la storia del West Ham. Daremo tutto, sta a noi compiere l'impresa"

30 maggio 2023 16:45

Papa Waigo elogia Italiano: "Un allenatore già in campo, era mio capitano. Sta già studiando il West Ham"

29 maggio 2023 19:16

Galli: "Portieri? Darei le chiavi della porta a Vicario, altrimenti aspetti i giovani che hai e li fai crescere"

29 maggio 2023 15:56

West Ham perde l'ultima di Premier contro Leicester retrocesso. Turnover in vista della Fiorentina

28 maggio 2023 19:53

Adani: "Preparazione Jovic sul gol sbagliato è da grandissimo. Fiorentina difende rompendo le linee"

27 maggio 2023 14:56

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