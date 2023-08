Dall’Inghilterra, Riaperta trattativa United-West Ham per Maguire: in caso di uscita si sblocca Amrabat?

Nonostante l’arrivo di Mavropanos concluso e ufficializzato nei giorni scorsi, non si sarebbe ancora spenta la fiammella per il trasferimento di Harry Maguire dal Manchester United al West Ham. I vincitori dell’ultima Conference League, scrive l’edizione odierna del Sun, hanno riaperto i colloqui con i Red Devils per acquistare il 30enne centrale che in questa estate è stato privato della fascia e del ruolo di capitano dal suo allenatore Ten Hag. Da capire adesso con quanta volontà sono state riaperte queste discussioni.

Come sappiamo il Manchester United ha bisogno di piazzare gli ultimi esuberi per portare avanti la trattativa con la Fiorentina per Amrabat: Maguire è proprio uno di quelli ai margini del progetto dei Red Devils.

GLI OCCHI DEL NAPOLI SU AMRABAT MA GLI AZZURRI VOGLIONO IL PRESTITO