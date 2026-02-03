Disasi spiega perché ha scelto il West Ham: “Voglio tornare in nazionale, qui mi hanno voluto davvero”

Prime parole da giocatore del West Ham per Disasi, le dichiarazioni al sito dei londinesi: “Sono molto felice di essere qui, di avere questa opportunità per la mia carriera. Sono pronto a lottare e a giocare. Credo che sia stata la decisione giusta per me perché, come tutti sanno, data la mia situazione, avevo bisogno di giocare. Il club mi ha dato l’opportunità di mostrare le mie qualità in campo. Ho parlato con tutti nel club e sento che mi volevano davvero, ed è per questo che sono qui oggi e non vedo l’ora di iniziare. Sono qui, per tornare in nazionale. Darò tutto me stesso per raggiungere anche questo obiettivo”. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito