Notizie Disasi Fiorentina

Disasi spiega perché ha scelto il West Ham: "Voglio tornare in nazionale, qui mi hanno voluto davvero"
03 febbraio 2026 12:44
Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca rinforzi a costo zero, sfumato Disasi resiste Diogo Leite"
30 gennaio 2026 09:06
Moretto: "Disasi ha scelto il West Ham, il difensore francese prossimo alla firma con gli Hammers in prestito"
29 gennaio 2026 21:31
Corriere dello Sport: "Disasi piace alla Fiorentina ma ostacolo ingaggio, guadagna quasi 3 milioni"
29 gennaio 2026 09:21
Corriere Fiorentino: “Disasi potrebbe accettare la Fiorentina, da mesi è fuori rosa”
29 gennaio 2026 09:06
Gazzetta: “Difesa Fiorentina? Disasi in pole, il Chelsea apre anche al prestito. Dragusin impossibile”
29 gennaio 2026 08:55
TMW scrive: “Su Disasi c’è anche il West Ham oltre alla Fiorentina. Può sostituire Igor”
28 gennaio 2026 17:23
Di Marzio rivela: "La Fiorentina pensa a Disasi per la difesa. Domani si capirà se l'operazione è fattibile"
27 gennaio 2026 23:17
Dalla Turchia: “Anche la Fiorentina interessata a Disasi del Chelsea. Il Lione ha già pronta un'offerta”
26 dicembre 2025 12:00
Gazzetta: “Difesa? Il Chelsea apre al prestito di Disasi. Fiorentina anche su Acheampong e Leite”
09 dicembre 2025 08:53
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