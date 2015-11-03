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Notizie Disasi Fiorentina

Disasi spiega perché ha scelto il West Ham: "Voglio tornare in nazionale, qui mi hanno voluto davvero"

03 febbraio 2026 12:44

Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca rinforzi a costo zero, sfumato Disasi resiste Diogo Leite"

30 gennaio 2026 09:06

Moretto: "Disasi ha scelto il West Ham, il difensore francese prossimo alla firma con gli Hammers in prestito"

29 gennaio 2026 21:31

Corriere dello Sport: "Disasi piace alla Fiorentina ma ostacolo ingaggio, guadagna quasi 3 milioni"

29 gennaio 2026 09:21

Corriere Fiorentino: “Disasi potrebbe accettare la Fiorentina, da mesi è fuori rosa”

29 gennaio 2026 09:06

Gazzetta: “Difesa Fiorentina? Disasi in pole, il Chelsea apre anche al prestito. Dragusin impossibile”

29 gennaio 2026 08:55

TMW scrive: “Su Disasi c’è anche il West Ham oltre alla Fiorentina. Può sostituire Igor”

28 gennaio 2026 17:23

Di Marzio rivela: "La Fiorentina pensa a Disasi per la difesa. Domani si capirà se l'operazione è fattibile"

27 gennaio 2026 23:17

Dalla Turchia: “Anche la Fiorentina interessata a Disasi del Chelsea. Il Lione ha già pronta un'offerta”

26 dicembre 2025 12:00

Gazzetta: “Difesa? Il Chelsea apre al prestito di Disasi. Fiorentina anche su Acheampong e Leite”

09 dicembre 2025 08:53

Dalla Turchia: "Anche la Fiorentina tra i club interessati a Disasi, il Chelsea chiede 25 milioni"

21 novembre 2025 12:13

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