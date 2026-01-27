Di Marzio rivela: “La Fiorentina pensa a Disasi per la difesa. Domani si capirà se l’operazione è fattibile”

Dopo gli arrivi di Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian, i viola cercano ora un difensore da mettere a disposizione di Paolo Vanoli. Nelle ultime ore è spuntata l’idea Axel Disasi: il centrale classe ’98 del Chelsea è un profilo valutato per rinforzare il reparto arretrato. Nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, si capirà meglio la fattibilità dell’operazione e se il giocatore prenderà seriamente in considerazione questa destinazione.

