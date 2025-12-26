Dalla Turchia: “Anche la Fiorentina interessata a Disasi del Chelsea. Il Lione ha già pronta un'offerta”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sulla situazione di Alex Disasi del Chelsea. Infatti come rivelato da Konuer il Chelsea s...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Ekrem Konur tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sulla situazione di Alex Disasi del Chelsea. Infatti come rivelato da Konuer il Chelsea sarebbe pronto a lasciar partire il difensore in questa sessione di calciomercato. Il Lione ha già inviato la prima offerta per prenderlo in prestito ed il calciatore gradisce la destinazione, ma prima si aspettano le offerte degli altri club interessati. Tra questi c'è anche la Fiorentina che è alla ricerca di un difensore con quelle caratteristiche