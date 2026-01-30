Corriere dello Sport: “La Fiorentina cerca rinforzi a costo zero, sfumato Disasi resiste Diogo Leite”

La priorità della Fiorentina corrisponde alla sua più grande difficoltà: quella di trovare un difensore centrale che mescoli solidità, esperienza e qualità. E che soprattutto accetti di trasferirsi a Firenze per aiutare la squadra viola a salvare capre e cavoli. Un’impresa ardua anche per le modalità: Paratici e Goretti non possono permettersi un acquisto a titolo definitivo, devono ragionare sulla base di un prestito. Volendo con obbligo di riscatto, cosi da dilazionare il pagamento. Sta di fatto che il club lavora a fari spenti, ben conscio di avere a disposizione pochi giorni prima della chiusura del mercato.

Il problema è che il tempo stringe, e pure Axel Disasi ha chiuso le porte alla Fiorentina. Il centrale francese preferisce provare a giocarsi le sue carte al Chelsea, pur avendo totalizzato solo 2 presenze quest’anno. Tra l’altro ha un contratto coi Blues valido fino al 2029. Da Firenze continuano a sperare in un colpo di scena sul fronte Radu Dragusin. Ma resta un’operazione complicata, anche perché il classe 2003 del Tottenham è in trattativa con il Milan. Resta sullo sfondo Diogo Leite, che non rinnoverà il suo contratto con l’Union Berlino. Una buona occasione a livello economico come riportato da Il Corriere dello Sport.