Notizie Difesa Fiorentina

Bucchioni su Ranieri: "Gli sembrava di voler risolvere la crisi da solo. Calo di prestazioni, poi ha capito i suoi errori".
20 febbraio 2026 19:28
Ferrara: "Il grande mistero della Fiorentina è che un anno fa questa difesa andava bene"
11 febbraio 2026 21:27
Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca rinforzi a costo zero, sfumato Disasi resiste Diogo Leite"
30 gennaio 2026 09:06
La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato: le mosse di Vanoli per bloccare l'emorragia difensiva
16 novembre 2025 18:50
A San Siro 60 minuti di resistenza poi il buio, i numeri di una Fiorentina impaurita e senza identità
31 ottobre 2025 08:29
Brovarone: "Pongracic e Ranieri giocano per mancanza di alternative, è bestiale questa involuzione"
27 ottobre 2025 19:34
Pastore: "La Fiorentina ha fatto una partita terrificante. I difensori sono mediocri a livello individuale"
21 ottobre 2025 21:52
Senza prendere gol in trasferta da 4 partite, non accadeva dal 2007. La difesa della Fiorentina è da record
03 novembre 2024 18:26
Nazione rivela: "La Fiorentina non si ferma a Pongracic, potrebbe esserci un altro colpo in difesa"
17 luglio 2024 10:14
Idee simili, numeri diversi: Italiano quinta miglior difesa in A, Aquilani quart'ultima in B
04 maggio 2024 23:30
Da Torino rivelano: "La Juventus si sta allenando per non subire gol contro la Fiorentina, focus sulla difesa"
04 aprile 2024 17:54
Amoruso: "Igor? Da quelli che sono i sentori credo si cambierà strada. Ma il problema è di tutta la difesa"
14 giugno 2023 19:28
La Fiorentina cambia il modo di difendere, si andrà uomo contro uomo. La rivelazione di Italiano
16 febbraio 2022 15:47
Nazione, Milenkovic e Pezzella via? Kumbulla, Cistana, Rugani, Romero e M. Quarta i possibili sostituti
27 maggio 2020 10:03
Difesa colabrodo, mai cosi male dai tempi di Cecchi Gori. I dati degli ultimi 18 anni viola
12 novembre 2019 10:34
In piena emergenza contro il Parma tocca a Milenkovic guidare la difesa della Fiorentina
02 novembre 2019 11:25
Corriere Fiorentino: la vittoria della difesa. Da Drago a Caceres, tutti decisivi dietro
07 ottobre 2019 10:06
In Italia vince chi ha la miglior difesa, tutti i numeri di un quartetto viola da record
03 ottobre 2018 10:36
Repubblica: la difesa degli intoccabili. Turnover? No, grazie. E quel Milenkovic terzino...
21 settembre 2018 09:38
Nazione: 11 gol fatti e 2 subiti nelle ultime 7. Impennata Fiorentina? Dite grazie alla difesa
09 aprile 2018 10:45
Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"
17 novembre 2017 18:56
Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”
14 ottobre 2017 11:52
Gazzetta, difficoltà nel gioco aereo e una compattezza difensiva da ritrovare rapidamente...
14 ottobre 2017 11:37
Il doppio ex Manfredini: ''Difesa viola bene, ma c'è il solito problema a destra''
22 settembre 2017 15:33
Post mercato, la difesa: voto 6. Meglio in porta e al centro, ma con i terzini non cambia nulla
01 settembre 2017 16:04
Archivio