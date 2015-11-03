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Notizie Difesa Fiorentina

Bucchioni su Ranieri: "Gli sembrava di voler risolvere la crisi da solo. Calo di prestazioni, poi ha capito i suoi errori".

20 febbraio 2026 19:28

Ferrara: "Il grande mistero della Fiorentina è che un anno fa questa difesa andava bene"

11 febbraio 2026 21:27

Corriere dello Sport: "La Fiorentina cerca rinforzi a costo zero, sfumato Disasi resiste Diogo Leite"

30 gennaio 2026 09:06

La Fiorentina ha la peggior difesa del campionato: le mosse di Vanoli per bloccare l'emorragia difensiva

16 novembre 2025 18:50

A San Siro 60 minuti di resistenza poi il buio, i numeri di una Fiorentina impaurita e senza identità

31 ottobre 2025 08:29

Brovarone: "Pongracic e Ranieri giocano per mancanza di alternative, è bestiale questa involuzione"

27 ottobre 2025 19:34

Pastore: "La Fiorentina ha fatto una partita terrificante. I difensori sono mediocri a livello individuale"

21 ottobre 2025 21:52

Senza prendere gol in trasferta da 4 partite, non accadeva dal 2007. La difesa della Fiorentina è da record

03 novembre 2024 18:26

Nazione rivela: "La Fiorentina non si ferma a Pongracic, potrebbe esserci un altro colpo in difesa"

17 luglio 2024 10:14

Idee simili, numeri diversi: Italiano quinta miglior difesa in A, Aquilani quart'ultima in B

04 maggio 2024 23:30

Da Torino rivelano: "La Juventus si sta allenando per non subire gol contro la Fiorentina, focus sulla difesa"

04 aprile 2024 17:54

Amoruso: "Igor? Da quelli che sono i sentori credo si cambierà strada. Ma il problema è di tutta la difesa"

14 giugno 2023 19:28

La Fiorentina cambia il modo di difendere, si andrà uomo contro uomo. La rivelazione di Italiano

16 febbraio 2022 15:47

Nazione, Milenkovic e Pezzella via? Kumbulla, Cistana, Rugani, Romero e M. Quarta i possibili sostituti

27 maggio 2020 10:03

Difesa colabrodo, mai cosi male dai tempi di Cecchi Gori. I dati degli ultimi 18 anni viola

12 novembre 2019 10:34

In piena emergenza contro il Parma tocca a Milenkovic guidare la difesa della Fiorentina

02 novembre 2019 11:25

Corriere Fiorentino: la vittoria della difesa. Da Drago a Caceres, tutti decisivi dietro

07 ottobre 2019 10:06

In Italia vince chi ha la miglior difesa, tutti i numeri di un quartetto viola da record

03 ottobre 2018 10:36

Repubblica: la difesa degli intoccabili. Turnover? No, grazie. E quel Milenkovic terzino...

21 settembre 2018 09:38

Nazione: 11 gol fatti e 2 subiti nelle ultime 7. Impennata Fiorentina? Dite grazie alla difesa

09 aprile 2018 10:45

Sandrelli: "Sanchez da difensore un'idea demenziale di Sousa. Badelj non vince un contrasto da anni"

17 novembre 2017 18:56

Astori: “Vitor Hugo forte, Milenkovic anche di più. Gaspar deve migliorare in fase difensiva, e su i rinnovi...”

14 ottobre 2017 11:52

Gazzetta, difficoltà nel gioco aereo e una compattezza difensiva da ritrovare rapidamente...

14 ottobre 2017 11:37

Il doppio ex Manfredini: ''Difesa viola bene, ma c'è il solito problema a destra''

22 settembre 2017 15:33

Post mercato, la difesa: voto 6. Meglio in porta e al centro, ma con i terzini non cambia nulla

01 settembre 2017 16:04

La miglior difesa del campionato è la Fiorentina. E c'è anche un record tra le mura del Franchi...

20 settembre 2016 10:25

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